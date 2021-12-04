Kia убрала с российского рынка одну модель
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Стильный шутинг-брейк продержался на нашем рынке всего 2,5 года – его продажи начались в апреле 2019 года. Одной из главных причин ухода модели можно назвать невысокий спрос. С января по август 2021 года на шутинг-брейки пришлось менее 2% всех продаж семейства Ceed. Низкие продажи объясняются нишевостью модели и достаточно высокими ценами. ProCeed предлагался у нас только в двух комплектациях, GT Line и GT, по цене от 1 869 900 рублей. К тому же, в линейке двигателей у ProCeed были лишь не пользующиеся доверием турбомоторы: младший 1.4 мощностью 140 лошадиных сил и старший 1.6 на 200 сил, которые сочетались с безальтернативным семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
- 2 349 000 РKIA ProCeed 2019 в Москве
- 2 399 000 РKIA ProCeed 2019 в Москве
- 2 499 000 РKIA ProCeed 2019 в Москве
- 2 170 000 РKIA ProCeed 2019 в Москве
- 1 645 000 РKIA Proceed 2019 в Москве
- 1 090 000 РKIA cee'd 2017 в Москве
- 520 000 РKIA cee'd 2010 в Москве
- 1 380 000 РKIA cee'd 2018 в Москве
- 1 180 000 РKIA cee'd 2017 в Москве
- 1 135 000 РKIA cee'd 2018 в Москве
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