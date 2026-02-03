Какие модели и стратегии позволили KIA добиться максимальных продаж и выручки в 2025 году

KIA установила исторический рекорд по мировым продажам в 2025 году

Вышло исследование: KIA завершила 2025 год с рекордными показателями по продажам и выручке, несмотря на снижение прибыли. Какие факторы повлияли на результат, что изменится в 2026 году и почему автогигант делает ставку на электромобили - мало кто знает детали. Разбираемся, что стоит за цифрами и какие перемены ждут рынок.

По информации abiznews, компания KIA завершила 2025 год с абсолютным рекордом по объему мировых продаж - 3 135 873 автомобиля. Этот результат превзошел прошлогодний показатель на 1,5% и стал самым высоким за всю историю бренда. Впечатляющий рост был достигнут на фоне непростых экономических условий и усиливающейся конкуренции на глобальном рынке.

Финансовые итоги года также оказались значимыми: выручка KIA составила 114,1 трлн вон, что на 6,2% больше, чем годом ранее. Это уже второй год подряд, когда доход компании превышает отметку в 100 трлн вон. Однако, несмотря на рост продаж и выручки, операционная прибыль снизилась на 28,3% и составила 9,08 трлн вон. Чистая прибыль, с учетом неконтролирующих долей, уменьшилась на 22,8% - до 7,6 трлн вон. Причинами стали повышение импортных тарифов и увеличение стимулирующих выплат, что заметно повлияло на итоговые финансовые показатели.

В 2026 году KIA намерена продолжить курс на расширение присутствия на ключевых рынках, делая ставку на электрифицированные модели. Компания планирует увеличить мировые продажи до 3,35 миллиона автомобилей, что на 6,8% выше результата 2025 года. Ожидается, что выручка достигнет 122,3 трлн вон, а операционная прибыль - 10,2 трлн вон. Рентабельность по операционной прибыли прогнозируется на уровне 8,3%.

Особое внимание уделяется рынкам Северной Америки, Европы и Индии. В США стартуют продажи новых поколений Telluride и Seltos, а также их гибридных версий. Кроме того, KIA расширяет линейку электромобилей, выводя на мировой рынок модель EV2. В Индии появится совершенно новый внедорожник Seltos, что должно укрепить позиции бренда в сегменте SUV.

Компания не скрывает своих амбиций: в планах - дальнейшее увеличение акционерной стоимости и внедрение стратегии активного дохода. Несмотря на нестабильность внешней среды, KIA продолжает реализовывать масштабные проекты, направленные на долгосрочный рост и укрепление позиций на мировом рынке.

В 2025 году акционеры KIA получили общую доходность (TSR) в размере 35%, а годовой дивиденд составил 6 800 корейских вон на акцию. Руководство компании подчеркивает, что будет и дальше демонстрировать стабильные результаты, несмотря на влияние макроэкономических факторов и колебания спроса.

В апреле 2026 года KIA планирует провести День генерального директора и инвестора, где подробно расскажет о новых стратегиях и финансовых целях. Ожидается, что на мероприятии будут раскрыты детали по развитию электромобильного направления и дальнейшему укреплению позиций на ключевых рынках.

Бренд KIA за последние годы стал одним из самых узнаваемых на мировом автомобильном рынке. Компания активно внедряет современные технологии, уделяя особое внимание экологичности и энергоэффективности своих моделей. Благодаря гибкой стратегии и постоянному обновлению модельного ряда, KIA удается не только удерживать, но и наращивать долю на ключевых рынках. В условиях глобальных перемен и растущей конкуренции бренд продолжает демонстрировать устойчивый рост и уверенно смотрит в будущее.

Возвращение Kia на российский рынок в 2026 году может стать одним из самых перспективных событий для автолюбителей и дилеров. Компания готовит сразу шесть новых моделей, охватывающих сегменты от компактных обычных автомобилей до полноразмерных кроссоверов. Такой шаг позволит изменить расстановку силы на рынке, где в последние годы доминировали китайские бренды и параллельный импорт. Планы корейского автопроизводителя обсуждались на закрытой встрече с возможными дилерами.