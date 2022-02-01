Kia везет в Россию свой самый роскошный седан: первые подробности
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Рестайлинговый автомобиль можно будет опознать по узким фарам головного света и более крупной радиаторной решетке. Через всю корму протянулась светодиодная полоса, соединяющая задние фонари, а площадка для номерного знака переехала с крышки багажника на бампер. В салоне появилась более современная информационно-развлекательная система.
Покупателям предложат безальтернативную связку 3,3-литрового «атмосферника» V6 GDI (249 л.с.), 8-диапазонного «автомата» и системы полного привода. Продажи Kia K9 стартуют нынешней весной. Комплектации и цены пообещали опубликовать позднее. Сейчас дореформенный Kia K900 стоит от 4 564 900 рублей.
- 3 000 000 РKIA K900 2019 в Москве
- 3 520 000 РKIA K900 2019 в Москве
- 6 070 000 РKIA K900 2021 в Москве
- 5 980 000 РKIA K900 2021 в Москве
- 5 436 065 РKIA K900 2021 в Москве
- 5 481 551 РKIA K900 2021 в Москве
- 6 000 000 РKIA K900 2021 в Москве
- 5 095 000 РKIA K900 2021 в Москве
- 5 085 000 РKIA K900 2021 в Москве
- 7 030 000 РKIA K900 2021 в Москве
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