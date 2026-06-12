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Автор: Мария Степанова

12 июня 2026, 20:39

Kia возвращается в Россию с новыми моделями и гибридными технологиями

Kia возвращается в Россию с новыми моделями и гибридными технологиями

Какие автомобили Kia появятся в России в 2026 году: корейский бренд готовится к жесткой конкуренции с китайскими марками

Kia возвращается в Россию с новыми моделями и гибридными технологиями

Kia готовит масштабное возвращение на российский рынок: компания планирует вывести шесть новых моделей, сделать акцент на гибридные технологии и восстановить дилерскую сеть. Эксперты считают, что успех будет зависеть от цен и способности конкурировать с китайскими брендами.

Kia готовит масштабное возвращение на российский рынок: компания планирует вывести шесть новых моделей, сделать акцент на гибридные технологии и восстановить дилерскую сеть. Эксперты считают, что успех будет зависеть от цен и способности конкурировать с китайскими брендами.

Возвращение Kia на российский рынок в 2026 году может изменить расстановку сил в автосегменте. Корейский бренд намерен не просто вернуться, а сразу предложить шесть новых моделей – от компактных среднеразмерных автомобилей до крупных кроссоверов. Таким шагом удастся встряхнуть рынок, где сейчас доминируют китайские производители и параллельный импорт.

В модельной линейке Kia представлены автомобили от А-класса стоимостью от 1,5 млн рублей до полноразмерных кроссоверов, цена которых может достигать 7 млн рублей. Все машины будут доставлены из Китая и Казахстана, что требует обязательной уплаты полного утилизационного сбора. Это увеличит стоимость, особенно для моделей с крупными двигателями.

За последние три года российский авторынок заметно изменился: дилеры массово перешли на китайские бренды, а покупатели стали более внимательны к цене. По словам Олега Мосеева, основателя проекта «Автомаркетолог», доверие к Kia сохраняется, но массовый сегмент теперь ориентируется на стоимость. Например, 1,5 млн рублей за Picanto — еще допустимо, но уже на границе, а если K4 будет стоить 3,5 млн рублей, спрос окажется ограниченным.

После ухода с рынка дилерская сеть Kia разорвалась: многие салоны переключились на китайские марки. Сейчас компания планирует восстановить сеть до 120 точек и выйти на продажи 100 тысяч автомобилей в год за три года. Это амбициозная задача, учитывая укрепившиеся за последнее время позиции китайских брендов.

Сильная сторона Kia — это широкий выбор двигателей, включая 2,5- и 3,5-литровые агрегаты, а также высокая остаточная стоимость на вторичном рынке. Как отмечает Алексей Подщеколдин, президент Российской ассоциации автомобильных дилеров, покупатели готовы переплатить за корейский бренд, рассчитывая на меньшие потери при перепродаже. Однако утилизационный сбор за крупные моторы увеличивает цену на 300–500 тысяч рублей, что становится серьезным вызовом.

Важная часть стратегии – запуск гибридных моделей с 1,6-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Такой вариант может сделать автомобили более доступными и привлекательными для тех, кто ищет баланс между экономичностью и современными технологиями.

Ведутся переговоры о возможной локализации производства, но пока неясно, появятся ли в России бизнес-седаны K5 и K7 или компания ограничится кроссоверами. Среди вероятных новинок — Seltos (от 3,5 млн рублей), Sportage (от 5 млн), Sorento (от 7 млн), а также новые K4 и K8.

Даже если решение о возвращении будет принято в ближайшее время, первые автомобили появятся не раньше чем через полгода. В условиях жесткой конкуренции с китайскими марками успех Kia будет зависеть от гибкости ценовой политики и способности предлагать действительно интересные модели.

По данным отраслевых аналитиков, в 2026 году доля китайских брендов на российском рынке превысит 50%. Гибридные технологии позволяют снизить налоговую нагрузку и сделать автомобили более привлекательными для покупателей, особенно в условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических требований.

Упомянутые модели: KIA K5 (от 1 489 000 Р), KIA K7, KIA Seltos (от 1 099 900 Р)
Упомянутые марки: KIA
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