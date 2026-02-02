Какие автомобили Kia появятся в России в 2026 году и почему корейский бренд готовится к жесткой конкуренции с китайскими марками

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

2 февраля 2026, 12:38

Kia Motors планирует масштабное возвращение на российский рынок с шестью новыми моделями, включая гибриды. Компания делает ставку на обновленную дилерскую сеть и рассчитывает на продажи до 100 тысяч машин в год. Эксперты оценивают перспективы и подчеркивают важность ценовой политики.

Возвращение Kia на российский рынок в 2026 году может стать одним из самых перспективных событий для автолюбителей и дилеров. Компания готовит сразу шесть новых моделей, охватывающих сегменты от компактных обычных автомобилей до полноразмерных кроссоверов. Такой шаг позволит изменить расстановку силы на рынке, где в последние годы доминировали китайские бренды и параллельный импорт.

Планы корейского автопроизводителя обсуждались на закрытой встрече с возможными дилерами. В линейке - от компактного городского автомобиля класса А стоимостью около 1,5 млн рублей до крупного кроссовера, цена которого может составлять 7 млн ​​рублей. Все машины будут поставляться из Китая и Казахстана, что требует обязательной уплаты полного утилизационного сбора без компенсаций. Окончательное решение о начале продаж пока не принято, но подготовка идет полным ходом.

Эксперты отмечают, что возвращение Kia не будет простым. За три года рынок изменился: многие дилеры сменили вывески на китайские бренды, а покупатели стали более требовательными к цене. По мнению Олега Мосеева, основателя проекта «Автомаркетолог», бренд сохраняет лояльность среди россиян, но массовый сегмент теперь ориентируется прежде всего на стоимость. «Многие клиенты фильтруют предложения только по цене. 1,5 млн рублей за Пиканто - это еще приемлемо, но все равно дороговато. K4 - отличный автомобиль, но если он будет стоить 3,5 миллиона, интерес к нему будет под вопросом», - считает эксперт.

После ухода Kia с российского рынка её дилерская сеть значительно сократила работу, и многие салоны переориентировались на китайские марки. Тем не менее, корейский автопроизводитель намерен восстановить в России сеть до 120 дилерских пунктов и выйти на объём продаж в 100 тысяч автомобилей в год в течение трёх лет. Эта задача выглядит амбициозной на фоне усилившихся позиций китайских брендов.

У Kia есть преимущества: широкий выбор двигателей, включая 2,5- и 3,5-литровые агрегаты, а также более высокая остаточная стоимость на вторичном рынке. Алексей Подщеколдин, президент Российской ассоциации автомобильных дилеров, отмечает: «Покупатели готовы переплатить за корейский бренд, ведь через пару лет можно не только не потерять в цене, но и прибавить. Однако утилизационный сбор крупных моторов увеличивает стоимость на 300–500 тысяч рублей, и это серьезный вызов».

Важная часть стратегии Kia — выйти на рынок гибридных моделей с 1,6-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Такой вариант может сделать автомобили более доступными по цене и привлекательными для покупателей, которые ищут баланс между экономичностью и современными технологиями. Ведутся переговоры о локализации производства, но пока неясно, появятся ли в России бизнес-седаны К5 и К7 или компания ограничится кроссоверами.

Среди моделей, которые могут появиться в продаже, называются Seltos (от 3,5 млн рублей), Sportage (от 5 млн) и Sorento (от 7 млн). Также обсуждается запуск новых К4 и К8. Даже если решение о возвращении будет принято в ближайшее время, первые автомобили появятся не раньше, чем через полгода.

В условиях, когда конкуренция с китайскими марками становится все жестче, успех Kia будет обеспечен за счет гибкости ценовой политики и возможностей предлагать покупателям действительно интересные модели.

Упомянутые модели: KIA Sorento (от 2 419 900 Р)
Упомянутые марки: KIA
