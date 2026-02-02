Какие автомобили Kia появятся в России в 2026 году и почему корейский бренд готовится к жесткой конкуренции с китайскими марками

2 февраля 2026, 12:38
Kia возвращается в Россию: шесть новых моделей и ставка на гибриды
Kia возвращается в Россию: шесть новых моделей и ставка на гибриды
Kia Motors планирует масштабное возвращение на российский рынок с шестью новыми моделями, включая гибриды. Компания делает ставку на обновленную дилерскую сеть и рассчитывает на продажи до 100 тысяч машин в год. Эксперты оценивают перспективы и подчеркивают важность ценовой политики.
Возвращение Kia на российский рынок в 2026 году может стать одним из самых перспективных событий для автолюбителей и дилеров. Компания готовит сразу шесть новых моделей, охватывающих сегменты от компактных обычных автомобилей до полноразмерных кроссоверов. Такой шаг позволит изменить расстановку силы на рынке, где в последние годы доминировали китайские бренды и параллельный импорт.
Планы корейского автопроизводителя обсуждались на закрытой встрече с возможными дилерами. В линейке - от компактного городского автомобиля класса А стоимостью около 1,5 млн рублей до крупного кроссовера, цена которого может составлять 7 млн рублей. Все машины будут поставляться из Китая и Казахстана, что требует обязательной уплаты полного утилизационного сбора без компенсаций. Окончательное решение о начале продаж пока не принято, но подготовка идет полным ходом.
Эксперты отмечают, что возвращение Kia не будет простым. За три года рынок изменился: многие дилеры сменили вывески на китайские бренды, а покупатели стали более требовательными к цене. По мнению Олега Мосеева, основателя проекта «Автомаркетолог», бренд сохраняет лояльность среди россиян, но массовый сегмент теперь ориентируется прежде всего на стоимость. «Многие клиенты фильтруют предложения только по цене. 1,5 млн рублей за Пиканто - это еще приемлемо, но все равно дороговато. K4 - отличный автомобиль, но если он будет стоить 3,5 миллиона, интерес к нему будет под вопросом», - считает эксперт.
После ухода Kia с российского рынка её дилерская сеть значительно сократила работу, и многие салоны переориентировались на китайские марки. Тем не менее, корейский автопроизводитель намерен восстановить в России сеть до 120 дилерских пунктов и выйти на объём продаж в 100 тысяч автомобилей в год в течение трёх лет. Эта задача выглядит амбициозной на фоне усилившихся позиций китайских брендов.
У Kia есть преимущества: широкий выбор двигателей, включая 2,5- и 3,5-литровые агрегаты, а также более высокая остаточная стоимость на вторичном рынке. Алексей Подщеколдин, президент Российской ассоциации автомобильных дилеров, отмечает: «Покупатели готовы переплатить за корейский бренд, ведь через пару лет можно не только не потерять в цене, но и прибавить. Однако утилизационный сбор крупных моторов увеличивает стоимость на 300–500 тысяч рублей, и это серьезный вызов».
Важная часть стратегии Kia — выйти на рынок гибридных моделей с 1,6-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Такой вариант может сделать автомобили более доступными по цене и привлекательными для покупателей, которые ищут баланс между экономичностью и современными технологиями. Ведутся переговоры о локализации производства, но пока неясно, появятся ли в России бизнес-седаны К5 и К7 или компания ограничится кроссоверами.
Среди моделей, которые могут появиться в продаже, называются Seltos (от 3,5 млн рублей), Sportage (от 5 млн) и Sorento (от 7 млн). Также обсуждается запуск новых К4 и К8. Даже если решение о возвращении будет принято в ближайшее время, первые автомобили появятся не раньше, чем через полгода.
В условиях, когда конкуренция с китайскими марками становится все жестче, успех Kia будет обеспечен за счет гибкости ценовой политики и возможностей предлагать покупателям действительно интересные модели.
Похожие материалы Киа
-
05.12.2025, 14:21
Kia Sorento 2027: цифровая революция и свежий дизайн в новом поколении
Kia Sorento 2027 готовит революцию в сегменте кроссоверов. Модель получила крупную решетку радиатора, новые светодиодные элементы и спортивные бамперы. Внутри – цифровые инновации и свежий стиль. Подробности о переменах и ожиданиях – в нашем материале.Читать далее
-
01.12.2025, 11:20
Эксперт назвал три модели Kia которые могут разорить на ремонте
Не все корейские машины одинаково надежны. Эксперт выделил несколько популярных моделей Kia. Их покупка может обернуться серьезными тратами. Узнайте, какие автомобили попали в список. Это поможет избежать больших проблем.Читать далее
-
30.09.2025, 18:29
Kia отзывает кроссоверы Sorento из-за риска возгорания системы вентиляции
Kia обнаружила потенциально опасную неисправность в Sorento последних лет выпуска. Причина связана с перегревом элементов системы вентиляции. Компания уже начала отзывную кампанию. Детали неисправности пока держатся в секрете.Читать далее
-
25.09.2025, 06:23
Kia Sorento PHEV 2026 года получил новую топовую версию X-Line SX Prestige AWD
Автомобиль получил обновления и новую комплектацию. Стоимость выросла по сравнению с прошлым годом. Модель выделяется среди конкурентов. Подробности о новинке читайте далее.Читать далее
-
23.09.2025, 04:15
Kia Sorento 2026: новые опции и рост цен на рынке США
Автомобиль получил расширенный список стандартных функций. Стоимость выросла по сравнению с прошлым годом. Производитель скорректировал и транспортный сбор. Подробности о новинке уже известны.Читать далее
-
28.08.2025, 11:35
Российский рынок подержанных кроссоверов: какие модели предпочитают покупатели в 2025 году и почему японские бренды лидируют
Аналитики изучили вторичный авторынок России за семь месяцев 2025 года. Доля SUV составила 26%, что значительно ниже их популярности среди новых авто. В рейтинге самых востребованных моделей с пробегом доминируют японские бренды во главе с Toyota RAV4, но в списке есть и «европейцы», и «корейцы». Какое место занимают китайские кроссоверы?Читать далее
-
22.01.2025, 08:57
Kia отзывает 75 тысяч кроссоверов Sorento из-за гаснущего света
Компания Kia объявила в США масштабный отзыв, который затрагивает почти 75 тысяч кроссоверов Sorento 2024 и 2025 модельных годов. Ошибка программного обеспечения может привести к внезапному отключению фар и задних фонарей.Читать далее
-
21.02.2024, 08:18
Сборку новейшего Kia Sorento наладят в Казахстане
Рестайлинговый кроссовер Kia Sorento четвертого поколения готовится выйти на казахстанский рынок. Новинка уже прошла сертификацию и получила все необходимые разрешения. Сборку наладят на заводе в Костанае.Читать далее
-
13.02.2024, 12:04
Чем новый китайский кроссовер лучше проверенного корейца. Главные преимущества
С уходом из России большинства ведущих мировых производителей выбор кроссоверов корейских, немецких и японских марок серьезно сократился. Зато китайские бренды активно осваивают отечественный авторынок.Читать далее
-
17.08.2023, 23:22
Новый Kia Sorento: фото и подробности
Компания Kia представила рестайлинговый кроссовер Sorento. Автомобиль серьезно изменился внешне, получил современный салон и сохранил 2,2-литровый дизельный двигатель.Читать далее
