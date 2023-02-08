Kia выпустила «противоугонные» наклейки

Ранее мы писали 10 самых угоняемых марок автомобилей 2022 года За первые десять месяцев года страховые компании зафиксировали 746 угонов автомобилей. В статье — десять марок ... Читать далее

Компания Kia разослала своим клиентам в Северной Америке письма и рассказала о предпринятых шагах по повышению угоноустойчивости автомобилей. Справиться с проблемой должно очередное обновление ПО, а также специальная наклейка. Владельцы автомобилей Kia смогут бесплатно обновить ПО до августа 2024 года. Вся процедура занимает не более пары часов. Наклейка должна проинформировать потенциальных преступников, что угнать конкретный автомобиль по старой схеме, подключив USB-кабель к замку зажигания, больше не получится.

Корень зла кроется в том, что Kia оставила свои бюджетные автомобили 2005 – 2021 годов выпуска без штатного иммобилайзера. Желание сэкономить обернулось настоящей головной болью и для автовладельцев, и для полиции, которая теперь вынуждена тратить огромные силы на розыск угнанных автомобилей и самих угонщиков. В 14 штатах США к корейскому автопроизводителю уже поданы коллективные иски. Страховые компании отказываются продлевать полисы. Аналогичная проблема затрагивает также соплатформенные автомобили Hyundai.

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