Триумф Kia в Бельгии — что скрывают новые EV GT?

Kia вывела на автосалон в Брюсселе сразу три электрокара GT нового поколения

Kia удивила публику в Брюсселе сразу тремя электрокарами GT. Каждый из них претендует на лидерство в своем классе. Компания делает ставку на уникальные режимы вождения и цифровые технологии. Что еще приготовили корейцы для европейского рынка? Ожидания растут.

Kia удивила публику в Брюсселе сразу тремя электрокарами GT. Каждый из них претендует на лидерство в своем классе. Компания делает ставку на уникальные режимы вождения и цифровые технологии. Что еще приготовили корейцы для европейского рынка? Ожидания растут.

Корейский автогигант Kia решил не ограничиваться стандартными премьерами и устроить в Брюсселе настоящее шоу, выведя на подиум сразу три новых электромобиля с приставкой GT. В центре внимания находятся EV3 GT, EV4 GT и EV5 GT — каждый из них ориентирован на то, чтобы задать новые стандарты в своем сегменте.

На бельгийском автосалоне 2026 года Kia представила разнообразие: компактный кроссовер, хэтчбек, фастбек и внедорожник C-класса. Этот набор моделей тщательно рассчитан на разные вкусы и европейских водителей. Но главное - все три автомобиля получили фирменные спортивные режимы GT, электронно управляемые шасси, цифровую оптику и настройки для каждого владельца.

Корейцы не просто внедряют новые технологии – они открыто заявляют о своих амбициях на европейском рынке электромобилей. Каждый из представленных электрокаров имеет своеобразный характер: EV3 GT – это компактный, но дерзкий кроссовер, EV4 GT – стильный и динамичный хэтчбек, EV5 GT – универсальный и вместительный внедорожник для семейных поездок и дальних путешествий.

Особое внимание привлекают эксклюзивные режимы вождения, которые доступны только в версиях GT. Электроника позволяет мгновенно изменить характер машины - от спокойного городского до современного спорта. Инженеры Kia обещают, что новые модели будут не только быстрыми, но и максимально управляемыми, благодаря продвинутым системам контроля шасси и адаптивной подвеске.

Внешний вид новинок тоже не оставляет равнодушным: агрессивные линии кузова, выразительная светодиодная оптика и фирменные элементы дизайна подчеркивают спортивный характер каждой модели. Внутри - цифровые панели, премиальные материалы и множество опций для персонализации.

Интересно, что корейский бренд не боится экспериментировать с формами: если EV3 GT и EV5 GT ориентированы на поклонников кроссоверов, то EV4 GT — это вызов привычным представлениям о хэтчбеках. В компании уверены, что такой подход позволит привлечь новую аудиторию и укрепить позиции на рынке, где конкуренция становится все жестче.