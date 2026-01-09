Триумф Kia в Бельгии — что скрывают новые EV GT?

9 января 2026, 17:44
Kia вывела на автосалон в Брюсселе сразу три электрокара GT нового поколения
Kia вывела на автосалон в Брюсселе сразу три электрокара GT нового поколения
Kia удивила публику в Брюсселе сразу тремя электрокарами GT. Каждый из них претендует на лидерство в своем классе. Компания делает ставку на уникальные режимы вождения и цифровые технологии. Что еще приготовили корейцы для европейского рынка? Ожидания растут.
Корейский автогигант Kia решил не ограничиваться стандартными премьерами и устроить в Брюсселе настоящее шоу, выведя на подиум сразу три новых электромобиля с приставкой GT. В центре внимания находятся EV3 GT, EV4 GT и EV5 GT — каждый из них ориентирован на то, чтобы задать новые стандарты в своем сегменте.
На бельгийском автосалоне 2026 года Kia представила разнообразие: компактный кроссовер, хэтчбек, фастбек и внедорожник C-класса. Этот набор моделей тщательно рассчитан на разные вкусы и европейских водителей. Но главное - все три автомобиля получили фирменные спортивные режимы GT, электронно управляемые шасси, цифровую оптику и настройки для каждого владельца.
Корейцы не просто внедряют новые технологии – они открыто заявляют о своих амбициях на европейском рынке электромобилей. Каждый из представленных электрокаров имеет своеобразный характер: EV3 GT – это компактный, но дерзкий кроссовер, EV4 GT – стильный и динамичный хэтчбек, EV5 GT – универсальный и вместительный внедорожник для семейных поездок и дальних путешествий.
Особое внимание привлекают эксклюзивные режимы вождения, которые доступны только в версиях GT. Электроника позволяет мгновенно изменить характер машины - от спокойного городского до современного спорта. Инженеры Kia обещают, что новые модели будут не только быстрыми, но и максимально управляемыми, благодаря продвинутым системам контроля шасси и адаптивной подвеске.
Внешний вид новинок тоже не оставляет равнодушным: агрессивные линии кузова, выразительная светодиодная оптика и фирменные элементы дизайна подчеркивают спортивный характер каждой модели. Внутри - цифровые панели, премиальные материалы и множество опций для персонализации.
Интересно, что корейский бренд не боится экспериментировать с формами: если EV3 GT и EV5 GT ориентированы на поклонников кроссоверов, то EV4 GT — это вызов привычным представлениям о хэтчбеках. В компании уверены, что такой подход позволит привлечь новую аудиторию и укрепить позиции на рынке, где конкуренция становится все жестче.
Похожие материалы Киа
-
10.12.2025, 08:22
В ноябре авторынок России пополнили 20 совершенно новых моделей
Российский авторынок продолжает удивлять. В ноябре появилось много новинок. Большинство из них - гибриды. Но есть и другие интересные машины. Узнайте, что теперь можно купить.Читать далее
-
19.11.2025, 15:38
Euro NCAP разбил 23 новинки: кто получил высший балл безопасности
Европейцы проверили безопасность новых машин. Результаты тестов удивили многих экспертов. Не все новинки оказались надежными. Узнайте, кто получил высшую оценку, а кто провалил испытания на прочность.Читать далее
-
19.09.2025, 16:14
Kia EV3 готовится к выходу в спортивной версии GT
Kia готовит новую модификацию своего компактного электрокара. Автомобиль проходит испытания на знаменитой трассе. Ожидается появление спортивной версии. Подробности держатся в секрете.Читать далее
-
17.04.2025, 07:47
Лучшим автомобилем в мире второй год подряд стала Kia
На автосалоне в Нью-Йорке объявили победителей премии World Car of the Year (WCOTY-2025). Главный приз второй год подряд достался Kia. В этот раз звание «Всемирный автомобиль года» получил электрический кроссовер EV3.Читать далее
-
20.03.2025, 08:59
Названы три претендента на звание Лучшего автомобиля в мире 2025 года
Жюри международной премии World Car of the Year (WCOTY) определилось с именами трех финалистов, которые в 2025 году поборются за титул лучшего автомобиля в мире. Победителя назовут через месяц.Читать далее
-
09.01.2026, 19:31
Кемпер HOWO: доступный автодом для семейных путешествий и кемпинга
Китайский автодом HOWO удивляет ценой и оснащением. Внедорожный караван для отдыха на природе подходит для семейных поездок и дальних маршрутов. Узнайте, чем он отличается от конкурентов.Читать далее
-
09.01.2026, 19:22
Haval увеличил цены на большинство моделей в России с января 2026 года
С 2026 года Haval поднял цены почти на весь модельный ряд. Исключение - только Jolion. Рост составил от 50 до 100 тысяч рублей. Новые комплектации заметно дороже прошлогодних. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
09.01.2026, 19:02
Гибридный автодом BYD: электрический караван нового поколения для путешествий
Гибридный автодом BYD удивляет сочетанием технологий и комфорта. Внутри - простор и продуманная эргономика. Электрическая тяга и турбодвигатель обеспечивают свободу маршрута. Неожиданные детали интерьера интригуют. Возможна индивидуальная настройка под владельца.Читать далее
-
09.01.2026, 17:51
УАЗ поднял цены на все модели: новые прайсы с января 2026 года
С 2026 года УАЗ изменил стоимость всех своих машин. Цены выросли на десятки тысяч рублей. Новые прайсы уже действуют. Бюджетные внедорожники становятся менее доступными. Как это скажется на рынке, пока неясно.Читать далее
-
09.01.2026, 17:28
Mazda CX-6e: новый электрокроссовер с японским характером выходит в Европу
Mazda готовит к старту в Европе свой второй электрокроссовер. Модель CX-6e создана вместе с Changan. Японцы обещают уникальные ощущения за рулем. Продажи начнутся уже в этом году. Что ждет поклонников марки - интрига сохраняется.Читать далее
-
09.01.2026, 17:09
BMW готовит электрический iX4: преемник X4 с новым дизайном и мощной версией M
BMW готовит к выпуску iX4 - полностью электрический купе-кроссовер, который заменит X4. Ожидается несколько вариантов силовых установок, включая спортивную модификацию M. Новинка дебютирует в конце 2026 года. Дизайн обещает быть ярким и узнаваемым. Подробности о платформе и производстве уже известны.Читать далее
Похожие материалы Киа
-
10.12.2025, 08:22
В ноябре авторынок России пополнили 20 совершенно новых моделей
Российский авторынок продолжает удивлять. В ноябре появилось много новинок. Большинство из них - гибриды. Но есть и другие интересные машины. Узнайте, что теперь можно купить.Читать далее
-
19.11.2025, 15:38
Euro NCAP разбил 23 новинки: кто получил высший балл безопасности
Европейцы проверили безопасность новых машин. Результаты тестов удивили многих экспертов. Не все новинки оказались надежными. Узнайте, кто получил высшую оценку, а кто провалил испытания на прочность.Читать далее
-
19.09.2025, 16:14
Kia EV3 готовится к выходу в спортивной версии GT
Kia готовит новую модификацию своего компактного электрокара. Автомобиль проходит испытания на знаменитой трассе. Ожидается появление спортивной версии. Подробности держатся в секрете.Читать далее
-
17.04.2025, 07:47
Лучшим автомобилем в мире второй год подряд стала Kia
На автосалоне в Нью-Йорке объявили победителей премии World Car of the Year (WCOTY-2025). Главный приз второй год подряд достался Kia. В этот раз звание «Всемирный автомобиль года» получил электрический кроссовер EV3.Читать далее
-
20.03.2025, 08:59
Названы три претендента на звание Лучшего автомобиля в мире 2025 года
Жюри международной премии World Car of the Year (WCOTY) определилось с именами трех финалистов, которые в 2025 году поборются за титул лучшего автомобиля в мире. Победителя назовут через месяц.Читать далее
-
09.01.2026, 19:31
Кемпер HOWO: доступный автодом для семейных путешествий и кемпинга
Китайский автодом HOWO удивляет ценой и оснащением. Внедорожный караван для отдыха на природе подходит для семейных поездок и дальних маршрутов. Узнайте, чем он отличается от конкурентов.Читать далее
-
09.01.2026, 19:22
Haval увеличил цены на большинство моделей в России с января 2026 года
С 2026 года Haval поднял цены почти на весь модельный ряд. Исключение - только Jolion. Рост составил от 50 до 100 тысяч рублей. Новые комплектации заметно дороже прошлогодних. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
09.01.2026, 19:02
Гибридный автодом BYD: электрический караван нового поколения для путешествий
Гибридный автодом BYD удивляет сочетанием технологий и комфорта. Внутри - простор и продуманная эргономика. Электрическая тяга и турбодвигатель обеспечивают свободу маршрута. Неожиданные детали интерьера интригуют. Возможна индивидуальная настройка под владельца.Читать далее
-
09.01.2026, 17:51
УАЗ поднял цены на все модели: новые прайсы с января 2026 года
С 2026 года УАЗ изменил стоимость всех своих машин. Цены выросли на десятки тысяч рублей. Новые прайсы уже действуют. Бюджетные внедорожники становятся менее доступными. Как это скажется на рынке, пока неясно.Читать далее
-
09.01.2026, 17:28
Mazda CX-6e: новый электрокроссовер с японским характером выходит в Европу
Mazda готовит к старту в Европе свой второй электрокроссовер. Модель CX-6e создана вместе с Changan. Японцы обещают уникальные ощущения за рулем. Продажи начнутся уже в этом году. Что ждет поклонников марки - интрига сохраняется.Читать далее
-
09.01.2026, 17:09
BMW готовит электрический iX4: преемник X4 с новым дизайном и мощной версией M
BMW готовит к выпуску iX4 - полностью электрический купе-кроссовер, который заменит X4. Ожидается несколько вариантов силовых установок, включая спортивную модификацию M. Новинка дебютирует в конце 2026 года. Дизайн обещает быть ярким и узнаваемым. Подробности о платформе и производстве уже известны.Читать далее