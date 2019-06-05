5 июня 2019, 15:20
Kia XCeed: первое официальное фото
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В то время как США, Россия, Индия и другие страны готовятся к появлению компактного кроссовера Seltos, Европа ждет встречи с XCeed. Это четвертый член семейства Ceed после хэтчбека, универсала и стильного Proceed с кузовом shooting brake. Сегодня компания Kia опубликовала первое официальное изображение новинки. Премьера состоится 26 июня.
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В стремлении дистанцироваться от стандартного хэтчбека Kia Ceed дизайнеры европейского бюро во Франкфурте серьезно переработали линию крыши и корму новинки. В опубликованном пресс-релизе говорится, что стиль автомобиля напоминает купе. Хотя это довольно спорный момент.
О технических особенностях Kia XCeed пока не говорится ни слова. Можно предположить, что автомобиль позаимствует моторную гамму у других представителей семейства Ceed. Базовые версии могут оснастить 1,0-литровыми турбомоторами (120 л.с.), более дорогие – 1,4-литровыми наддувными агрегатами мощностью 140 л.с. Дизельные модификации получат двигатели объемом 1,6 литра и мощностью 115 л.с. Не исключено и появление гибридной бензин-электрической версии Kia XCeed. Вариантов с полным приводом ждать не стоит. Ни у одного представителя семейства Ceed нет такой трансмиссии. Все подробности узнаем через 3 недели. Премьера Kia XCeed запланирована на 26 июня 2019 года.
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