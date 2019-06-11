11 июня 2019, 13:37

Kia XCeed похвастался цифровой «приборкой»

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Компания Kia опубликовала очередной тизер нового компактного кроссовера XCeed. На фото запечатлена 12,3-дюймовая приборная панель с четкой графикой, как у флагманских моделей корейской марки.
Kia XCeed похвастался цифровой приборкой
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Премьера нового кроссовера Kia XCeed, больше похожего на приподнятый хэтчбек, запланирована на конец июня. Внешность новинки уже не является секретом. Неделю назад корейцы опубликовали первое официальное изображение. Профиль автомобиля представляет собой нечто среднее между хэтчбеком и шутинг-брейком во внедорожном обвесе. Кстати, полный привод не планируется даже в топовых версиях XCeed.

На смену стандартной для семейства Ceed аналоговой «приборке» Supervision придет цифровой дисплей диагональю 12,3 дюйма. Разрешение экрана высокое - 1920 x 720 пикселей. Похожая панель приборов входит в оснащение флагманского седана K900 и нового внедорожника Telluride.

Покупателям Kia XCeed предложат виртуальные шкалы спидометра и тахометра, дополненные информацией об уровне топлива и температуре двигателя. В центральной части экрана выводятся данные о среднем расходе топлива, диагностические оповещения автомобиля и всплывающие уведомления, касающиеся систем безопасности и электронных ассистентов XCeed. Можно вывести на приборную панель информацию о текущей дорожной ситуации. 

Управление осуществляется кнопками на руле. На выбор предлагается два режима отображения информации: Normal и Sport. Каждый раз после того, как водитель заглушит мотор, на приборной панели будет появляться короткий отчет о поездке: пройденный километраж и время в пути, средний расход топлива и дальность хода до следующей дозаправки.


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Kia XCeed похвастался цифровой «приборкой»
{{material_126691}}Премьера нового кроссовера Kia XCeed, больше похожего на приподнятый хэтчбек, запланирована на конец июня. Внешность новинки уже не является секретом. Неделю назад корейцы опубликовали первое официальное изображение. Профиль автомобиля представляет собой нечто среднее между хэтчбеком и шутинг-брейком во внедорожном обвесе. Кстати, полный привод не планируется даже в топовых версиях XCeed.На смену стандартной для семейства Ceed аналоговой «приборке» Supervision придет цифровой дисплей диагональю 12,3 дюйма. Разрешение экрана высокое - 1920 x 720 пикселей. Похожая панель приборов входит в оснащение флагманского седана K900 и нового внедорожника Telluride.Покупателям Kia XCeed предложат виртуальные шкалы спидометра и тахометра, дополненные информацией об уровне топлива и температуре двигателя. В центральной части экрана выводятся данные о среднем расходе топлива, диагностические оповещения автомобиля и всплывающие уведомления, касающиеся систем безопасности и электронных ассистентов XCeed. Можно вывести на приборную панель информацию о текущей дорожной ситуации. Управление осуществляется кнопками на руле. На выбор предлагается два режима отображения информации: Normal и Sport. Каждый раз после того, как водитель заглушит мотор, на приборной панели будет появляться короткий отчет о поездке: пройденный километраж и время в пути, средний расход топлива и дальность хода до следующей дозаправки.
2019-06-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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