11 июня 2019, 13:37
Kia XCeed похвастался цифровой «приборкой»
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Компания Kia опубликовала очередной тизер нового компактного кроссовера XCeed. На фото запечатлена 12,3-дюймовая приборная панель с четкой графикой, как у флагманских моделей корейской марки.
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На смену стандартной для семейства Ceed аналоговой «приборке» Supervision придет цифровой дисплей диагональю 12,3 дюйма. Разрешение экрана высокое - 1920 x 720 пикселей. Похожая панель приборов входит в оснащение флагманского седана K900 и нового внедорожника Telluride.
Покупателям Kia XCeed предложат виртуальные шкалы спидометра и тахометра, дополненные информацией об уровне топлива и температуре двигателя. В центральной части экрана выводятся данные о среднем расходе топлива, диагностические оповещения автомобиля и всплывающие уведомления, касающиеся систем безопасности и электронных ассистентов XCeed. Можно вывести на приборную панель информацию о текущей дорожной ситуации.
Управление осуществляется кнопками на руле. На выбор предлагается два режима отображения информации: Normal и Sport. Каждый раз после того, как водитель заглушит мотор, на приборной панели будет появляться короткий отчет о поездке: пройденный километраж и время в пути, средний расход топлива и дальность хода до следующей дозаправки.
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