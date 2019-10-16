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16 октября 2019, 09:26

Kia задумалась о кроссовере меньше Seltos

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Новый компактный кроссовер Kia Seltos еще только готовится выйти на российский рынок, а в компании уже проектируют новую, еще более бюджетную модель. Прототип могут представить в феврале 2020 года.
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Компания Kia полностью раскрыла новый глобальный кросссовер Seltos. Премьера состоялась в Южной Корее. Первые ...
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Серийный кроссовер Kia Seltos дебютировал в июне 2019 года. Первыми его получат индийские покупатели. До России новинка доберется только в следующем году. По размерам и философии Kia Seltos близок к бестселлеру отечественного SUV-сегмента – Hyundai Creta. Поэтому появление аналогичной модели в линейке Kia было вполне предсказуемым.

Однако коллеги из Hyundai представили в апреле еще более компактный кроссовер Venue. Он оказался на 23 сантиметра короче, чем Hyundai Creta. Его габаритные размеры: длина – 4 036 мм, ширина – 1 770 мм, высота – 1 565 мм, а колесная база – 2 520 мм. Кроссовер уже продается в США и Индии. Вызов брошен. Вызов принят. Инженеры Kia приступили к созданию аналогичной модели. Имени у нее пока нет, только рабочий индекс QYI.

Концепцию могут представить в феврале 2020 года на автосалоне Auto Expo в Индии. Ожидается, что габаритная длина нового Kia будет менее 4,0 метров, а колесная база – 2,5 метра. Моторную гамму новинка разделит с Hyundai Venue. Кроссовер получит бензиновый 1,2-литровый «атмосферник» (83 л.с.) и 1,0-литровый турбомотор (120 л.с.), а также турбодизель 1.4 CRDi (90 л.с.). В первую очередь, производство и продажи наладят в Индии. Позднее новый Kia SUV может появиться и на других рынках.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум KIA Sportage
Добрый день. Подскажите пожалуйста, прошла нолевое ТО у диллеров, а компьютер все равно показывает что нужно пройти ТО. У кого нибудь было такое? С чем может быть связано?
Ирина
Форум KIA Ceed
быстрая потому что передачи короткие , на поворотах себя ведет хорошо потому что низкая . запчасти не дорогие. ну и с размером салона - да соглашусь. удобно, места много
MichaMeL
Форум KIA Cerato
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
Сергей
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Kia задумалась о кроссовере меньше Seltos
{{material_127044}}Серийный кроссовер Kia Seltos дебютировал в июне 2019 года. Первыми его получат индийские покупатели. До России новинка доберется только в следующем году. По размерам и философии Kia Seltos близок к бестселлеру отечественного SUV-сегмента – Hyundai Creta. Поэтому появление аналогичной модели в линейке Kia было вполне предсказуемым.Однако коллеги из Hyundai представили в апреле еще более компактный кроссовер Venue. Он оказался на 23 сантиметра короче, чем Hyundai Creta. Его габаритные размеры: длина – 4 036 мм, ширина – 1 770 мм, высота – 1 565 мм, а колесная база – 2 520 мм. Кроссовер уже продается в США и Индии. Вызов брошен. Вызов принят. Инженеры Kia приступили к созданию аналогичной модели. Имени у нее пока нет, только рабочий индекс QYI.Концепцию могут представить в феврале 2020 года на автосалоне Auto Expo в Индии. Ожидается, что габаритная длина нового Kia будет менее 4,0 метров, а колесная база – 2,5 метра. Моторную гамму новинка разделит с Hyundai Venue. Кроссовер получит бензиновый 1,2-литровый «атмосферник» (83 л.с.) и 1,0-литровый турбомотор (120 л.с.), а также турбодизель 1.4 CRDi (90 л.с.). В первую очередь, производство и продажи наладят в Индии. Позднее новый Kia SUV может появиться и на других рынках.
2019-10-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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