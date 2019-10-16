16 октября 2019, 09:26
Kia задумалась о кроссовере меньше Seltos
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Новый компактный кроссовер Kia Seltos еще только готовится выйти на российский рынок, а в компании уже проектируют новую, еще более бюджетную модель. Прототип могут представить в феврале 2020 года.
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Компания Kia полностью раскрыла новый глобальный кросссовер Seltos. Премьера состоялась в Южной Корее. Первые ...Читать далее
Однако коллеги из Hyundai представили в апреле еще более компактный кроссовер Venue. Он оказался на 23 сантиметра короче, чем Hyundai Creta. Его габаритные размеры: длина – 4 036 мм, ширина – 1 770 мм, высота – 1 565 мм, а колесная база – 2 520 мм. Кроссовер уже продается в США и Индии. Вызов брошен. Вызов принят. Инженеры Kia приступили к созданию аналогичной модели. Имени у нее пока нет, только рабочий индекс QYI.
Концепцию могут представить в феврале 2020 года на автосалоне Auto Expo в Индии. Ожидается, что габаритная длина нового Kia будет менее 4,0 метров, а колесная база – 2,5 метра. Моторную гамму новинка разделит с Hyundai Venue. Кроссовер получит бензиновый 1,2-литровый «атмосферник» (83 л.с.) и 1,0-литровый турбомотор (120 л.с.), а также турбодизель 1.4 CRDi (90 л.с.). В первую очередь, производство и продажи наладят в Индии. Позднее новый Kia SUV может появиться и на других рынках.
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Тест-драйв нового Hyundai Santa Fe: град на холме
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Добрый день. Подскажите пожалуйста, прошла нолевое ТО у диллеров, а компьютер все равно показывает что нужно пройти ТО. У кого нибудь было такое? С чем может быть связано?
быстрая потому что передачи короткие , на поворотах себя ведет хорошо потому что низкая . запчасти не дорогие. ну и с размером салона - да соглашусь. удобно, места много
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
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