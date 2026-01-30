Как устроен новый завод Kia в Казахстане и как он повлияет на поставки в Россию

Kia запустила крупнейший автозавод в Костанае: ставка на экспорт и автоматизацию

В Костанае открылся современный завод Kia Qazaqstan: 70 000 машин в год, высокий уровень автоматизации, ставка на экспорт и локализацию. Почему это событие может изменить баланс сил на рынке — в нашем материале.

Открытие завода Kia Qazaqstan в Костанае — событие, которое напрямую затрагивает интересы российских автолюбителей. Новый производственный комплекс не только увеличивает доступность моделей Kia в регионе, но и создает предпосылки для поставок в Россию, особенно на фоне ограниченного выбора и санкционных барьеров последних лет, выяснил 110km.ru. Для многих покупателей это шанс получить современные автомобили без долгих ожиданий и переплат.

Планы по переносу производства Kia с площадки «СарыаркаАвтоПром» на новую территорию обсуждались еще в 2023 году. Тогда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу, и уже в 2024-м стартовало строительство совместного предприятия с Kia Corporation. В октябре 2025 года завод официально открылся, став первым подобным объектом в регионе с таким уровнем автоматизации и масштабом.

Площадь завода — 97 тысяч квадратных метров, а инвестиции достигли 310 миллионов долларов. Корейская сторона вложила около 200 миллионов, что подчеркивает серьезность намерений. На предприятии создано до 1500 рабочих мест, а годовая мощность — 70 000 автомобилей. Из них 50 000 собираются по CKD-технологии (сварка и окраска кузовов), еще 20 000 — по DKD (крупноузловая сборка).

Особое внимание уделено автоматизации: более 60 промышленных роботов, из которых 41 задействован на сварке кузовов. В цехе сварки 62 поста и 125 сотрудников в смену, что позволяет выпускать до 16 кузовов в час. Покраска — зона ответственности 14 манипуляторов, которые наносят лакокрасочные материалы, герметики и проводят антикоррозийную обработку. Здесь трудятся 89 специалистов, следящих за качеством и устраняющих дефекты на месте.

Пластиковые детали окрашиваются в отдельном цехе, где работают 33 человека и 10 роботов. Производительность — 40 компонентов в час, а при двухсменной работе — до 136 000 деталей в год. На сборке задействовано 238 сотрудников в смену: 208 на мелкоузловой линии и 30 на крупноузловой. Роботы устанавливают ветровые стекла и панорамные крыши, остальное — ручной труд. CKD-линия выдает 14 машин в час, DKD — 6.

В планах — локализация практически всех моделей Kia, представленных у дилеров. Уже сейчас методом CKD выпускается Sorento, а с января 2026 года к нему присоединился обновленный Sportage. В перспективе — еще одна новинка, вероятно, седан Soluto. Крупноузловая сборка охватит семь моделей, включая K5, K8, Seltos, Carnival и K9. Soul и Cerato, по всей видимости, останутся за пределами этого производства.

Производственная мощность завода заметно превышает внутренний спрос Казахстана: каждый год здесь продают порядка 20 тысяч Kia. Это явный сигнал на экспортные амбиции — в первую очередь, в Кыргызстан, Узбекистан и Россию. Не исключено, что Kia рассчитывает на возможное смягчение санкций против российского рынка, и завод уже готов оперативно нарастить поставки.

Для российского рынка запуск такого предприятия — переломный момент. В условиях, когда многие западные бренды ушли, а спрос на современные автомобили остается высоким, появление нового крупного игрока с возможностью быстрой локализации и экспорта может изменить расстановку сил. В ближайшие годы именно такие проекты будут определять, какие автомобили окажутся на российских дорогах и по каким ценам.