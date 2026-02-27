Kia зарегистрировала новый бренд для обслуживания автомобилей с пробегом в РФ — что это значит для рынка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

27 февраля 2026, 19:49

Южнокорейский автогигант Kia зарегистрировал в России свежий бренд для поддержки владельцев подержанных машин. Теперь компания сможет официально предлагать целый набор сервисов, включая ремонт и предпродажную диагностику. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Российский рынок автомобилей с пробегом продолжает меняться, и свежая новость от Kia может серьезно повлиять на привычный расклад вещей. Теперь у владельцев корейской техники открываются больше возможностей для качественного обслуживания, ведь компания официально зарегистрировала новый бренд, согласно которому будет предоставляться широкий спектр услуг.

Речь идет о товарном знаке «Kia Проверено. С пробегом», который был зарегистрирован в России после длительной процедуры. Заявка была подана еще осенью 2024 года, но только в феврале 2026-го Kia получила исключительные права на это название. Теперь компания может не только использовать бренд, но и предлагать под ним целый ряд сервисов для владельцев автомобилей.

Среди услуг, которые теперь доступны под новым брендом, - замена шин, моторного масла, охлаждающей жидкости, аккумуляторов, тормозных колодок и фильтров. Кроме того, Kia планирует заняться ремонтом деталей двигателя и ходовой части, а также аудиосистемы и автомобильного оборудования. Не забыли и о кузовных работах: устранение вмятин, детейлинг, мойка, антирозкорийная обработка - все это теперь будет доступно в рамках нового сервиса.

Особое внимание уделено предпродажной подготовке автомобилей. Перед продажей специалисты проведут общий осмотр машины, чтобы покупатель был уверен в ее техническом состоянии. Подобный подход может повысить доверие к подержанным автомобилям Kia и сделать рынок более прозрачным для всех участников.

Как сообщает "Российская газета", регистрация нового товарного знака открывает для Kia дополнительные возможности на российском рынке. Компания сможет не только поддерживать своих клиентов, но и укреплять позиции среди конкурентов, обеспечивая более широкий и качественный сервис. В условиях, когда многие зарубежные бренды ушли с рынка или сократили его присутствие, такие шаги выглядят особенно актуальными.

Для российских автолюбителей это означает, что обслуживание и ремонт автомобилей Kia станет проще и доступнее. Владельцы получат возможность полагаться на фирменный подход и гарантии качества, что особенно важно при покупке авто с пробегом. Кроме того, появление нового бренда может подтолкнуть других производителей к развитию качественных сервисных программ, что в конечном итоге положительно скажется на всем рынке.

Упомянутые марки: KIA
