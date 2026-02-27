Kia зарегистрировала новый бренд для обслуживания автомобилей с пробегом в РФ — что это значит для рынка

27 февраля 2026, 19:49
Корейский ответ ушедшим брендам: Kia запускает в России новый автосервис
Южнокорейский автогигант Kia зарегистрировал в России свежий бренд для поддержки владельцев подержанных машин. Теперь компания сможет официально предлагать целый набор сервисов, включая ремонт и предпродажную диагностику. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.
Российский рынок автомобилей с пробегом продолжает меняться, и свежая новость от Kia может серьезно повлиять на привычный расклад вещей. Теперь у владельцев корейской техники открываются больше возможностей для качественного обслуживания, ведь компания официально зарегистрировала новый бренд, согласно которому будет предоставляться широкий спектр услуг.
Речь идет о товарном знаке «Kia Проверено. С пробегом», который был зарегистрирован в России после длительной процедуры. Заявка была подана еще осенью 2024 года, но только в феврале 2026-го Kia получила исключительные права на это название. Теперь компания может не только использовать бренд, но и предлагать под ним целый ряд сервисов для владельцев автомобилей.
Среди услуг, которые теперь доступны под новым брендом, - замена шин, моторного масла, охлаждающей жидкости, аккумуляторов, тормозных колодок и фильтров. Кроме того, Kia планирует заняться ремонтом деталей двигателя и ходовой части, а также аудиосистемы и автомобильного оборудования. Не забыли и о кузовных работах: устранение вмятин, детейлинг, мойка, антирозкорийная обработка - все это теперь будет доступно в рамках нового сервиса.
Особое внимание уделено предпродажной подготовке автомобилей. Перед продажей специалисты проведут общий осмотр машины, чтобы покупатель был уверен в ее техническом состоянии. Подобный подход может повысить доверие к подержанным автомобилям Kia и сделать рынок более прозрачным для всех участников.
Как сообщает "Российская газета", регистрация нового товарного знака открывает для Kia дополнительные возможности на российском рынке. Компания сможет не только поддерживать своих клиентов, но и укреплять позиции среди конкурентов, обеспечивая более широкий и качественный сервис. В условиях, когда многие зарубежные бренды ушли с рынка или сократили его присутствие, такие шаги выглядят особенно актуальными.
Для российских автолюбителей это означает, что обслуживание и ремонт автомобилей Kia станет проще и доступнее. Владельцы получат возможность полагаться на фирменный подход и гарантии качества, что особенно важно при покупке авто с пробегом. Кроме того, появление нового бренда может подтолкнуть других производителей к развитию качественных сервисных программ, что в конечном итоге положительно скажется на всем рынке.
Похожие материалы Киа
-
28.02.2026, 06:51
Самые необычные и дорогие опции для авто: что предлагают Bentley и Rolls-Royce
Люксовые бренды продолжают удивлять не только ценами, но и фантазией в создании аксессуаров для авто. В подборке - самые дорогие и странные опции, которые доступны лишь избранным. Почему такие детали становятся трендом - в нашем материале.Читать далее
-
28.02.2026, 06:26
Alfa Romeo Quadrifoglio Concept: новая попытка вернуть спортивный стиль бренда
Alfa Romeo столкнулась с резким падением продаж в США, но в Европе ситуация выглядит иначе. Концепт Quadrifoglio обещает вдохнуть новую жизнь в спортивный имидж марки. Чем это может обернуться для бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.02.2026, 06:03
Реальные расходы на обслуживание Lada Granta за 7 лет: сколько стоит каждый километр
Сколько на самом деле стоит долгосрочное владение Lada Granta? Подсчитаны все траты за 7 лет и 112 тысяч километров: от модернизаций до регулярных замен деталей. Почему эти цифры важны для каждого, кто выбирает бюджетный автомобиль.Читать далее
-
28.02.2026, 05:39
Запад удивился «французскому ДНК» Lada Iskra: реакция США и Франции на новинку АвтоВАЗа
Весной 2025 года стартовали продажи Lada Iskra - модель, которую сравнивают с Renault Logan. Зарубежные эксперты и пользователи обсуждают плюсы и минусы новинки, отмечая ее простоту и технические решения. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
28.02.2026, 05:21
Volkswagen отмечает выпуск двухмиллионного электромобиля за 13 лет развития
Volkswagen достиг важной вехи - с 2013 года компания выпустила два миллиона электромобилей. Этот результат стал возможен благодаря долгосрочной стратегии и смелым решениям после кризиса. Почему этот успех важен для всей отрасли - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 23:36
Tesla Cybertruck впервые сопровождает Starship V3 на этапе предполетных испытаний
Впервые электрические пикапы Tesla Cybertruck были замечены в роли эскорта для новейшей версии космического корабля Starship V3. Это событие подчеркивает не только технологический прогресс SpaceX, но и растущее влияние электромобилей в самых передовых отраслях. Почему этот момент может стать поворотным для всей индустрии - разбираемся в материале.Читать далее
-
27.02.2026, 23:02
Haas в сезоне Формулы-1 2026: новая эра и неожиданные перемены в команде
Сезон 2026 года стал для Haas переломным: команда, пережившая тяжелые времена, удивила экспертов свежим подходом и новым составом пилотов. Почему именно сейчас Haas оказался в центре внимания и что изменилось в стратегии коллектива - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 21:07
Solaris HC: почему кроссовер с корейскими корнями выбирают вместо китайских конкурентов
На фоне падения российского авторынка Solaris HC неожиданно стал одним из лидеров продаж. Мы собрали мнения опытных водителей, чтобы понять, чем этот кроссовер выделяется среди конкурентов и почему его выбирают в 2026 году.Читать далее
-
27.02.2026, 21:04
Chevrolet Silverado 2027: первые изображения и детали нового поколения пикапа
Chevrolet готовит обновленный Silverado, который должен удивить не только внешностью, но и техническими решениями. Новое поколение обещает серьезные перемены для рынка пикапов. Почему этот релиз вызывает столько обсуждений - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 20:14
В России резко вырос интерес к автодомам: какие модели выбирать для суровых условий
Вышло исследование: внутренний туризм в России подстегнул спрос на автодома и кемперы. Какие машины выбирают чаще всего, сколько стоит комфорт на колесах и что предлагают производители - мало кто знает детали. Эксперты объяснили, почему этот тренд важен именно сейчас.Читать далее
