Эксперты раскрыли самые опасные киберриски для автомобилей

Киберугрозы для автомобилей: какие атаки ждут владельцев в 2026 году

Cпециалисты выявили, какие киберриски станут самыми опасными для автомобилей уже в ближайшие годы. Почему цифровые системы машин и инфраструктуры могут стать легкой добычей для злоумышленников - объяснил эксперт.

В 2026 году российские автомобилисты сталкиваются с новой реальностью: цифровизация транспорта не только упрощает жизнь, но и создает серьезные риски. По информации Autonews, специалисты в области кибербезопасности предупреждают - современные машины и сервисы становятся лакомой целью для хакеров. Причина проста: чем больше функций управляется дистанционно, тем шире поле для атак.

Сегодня автомобиль - это не просто средство передвижения, а сложная система, тесно связанная с интернетом и облачными сервисами. Это значит, что уязвимости могут возникнуть не только в самой машине, но и в инфраструктуре вокруг нее: от зарядных станций до сервисов такси и логистики. Последствия таких атак могут быть катастрофическими - от утечки личных данных до полной блокировки транспорта.

Эксперты выделяют несколько ключевых направлений, где киберугрозы наиболее опасны. Во-первых, это атаки на автопроизводителей. Хакеры используют программы-шифровальщики, чтобы вымогать деньги, или вайперы - для полного уничтожения данных. Кроме того, все чаще происходят утечки конфиденциальной информации: злоумышленники охотятся за пользовательскими данными и маршрутами перемещений. Еще один тревожный тренд - взлом инфраструктуры через подрядчиков, что может привести к остановке работы целых заводов или сервисов.

Второе направление - сервисы такси, каршеринга и логистики. Здесь на кону не только деньги, но и безопасность пользователей. Кража учетных записей, удаленная блокировка автомобилей, манипуляции с маршрутами грузов - все это уже не фантастика, а реальность. Хакеры могут массово заблокировать машины, требуя выкуп, или перенаправить ценные грузы в нужное им место, используя уязвимости в логистических системах.

Не менее уязвимы и заправочные, и зарядные станции. Современные комплексы подключены к облачным платформам, что открывает новые возможности для атак. Злоумышленники могут похищать топливо или электроэнергию, а также данные клиентов, включая информацию с топливных карт. Такие инциденты способны парализовать работу целых сетей АЗС и нанести серьезный финансовый ущерб.

Особое внимание эксперты уделяют цифровым уязвимостям самих автомобилей. Современные машины оснащены множеством электронных модулей: CAN-шины, OBD-разъемы, Ethernet-порты, NFC, Wi-Fi, Bluetooth, LTE-модемы. Каждый из этих элементов может стать точкой входа для хакера. Например, известны случаи, когда доступ к системе запуска двигателя получали через взлом фары, подключенной к CAN-шине. В ближайшие годы ожидается появление новых, еще более изощренных способов взлома.

Как отмечают специалисты, для защиты от подобных угроз необходим комплексный подход. Внедрение принципов кибербезопасности должно начинаться уже на этапе проектирования автомобиля. Регулярный аудит уязвимостей, обновление программного обеспечения и использование специализированных антивирусных решений - обязательные меры для всех участников рынка.

Особенно остро проблема стоит для владельцев автомобилей, активно использующих цифровые сервисы. Недавние случаи взлома мастер-аккаунтов Li Auto в России показали, насколько легко злоумышленники могут получить доступ к управлению машиной. Используя поддельные документы, они восстанавливают доступ к номеру телефона, меняют пароли и требуют деньги за возврат контроля над автомобилем.

В условиях стремительного развития технологий игнорировать киберугрозы становится опасно. Каждый новый сервис, каждая дополнительная функция - это не только удобство, но и потенциальная уязвимость. Важно помнить: безопасность автомобиля в 2026 году - это не только крепкий кузов и надежные тормоза, но и защита от невидимых атак в цифровом пространстве.