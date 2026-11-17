17 ноября 2026, 10:22
Могут ли хакеры реально перехватить беспилотный грузовик на трассе или сломать электрокар
Могут ли хакеры реально перехватить беспилотный грузовик на трассе или сломать электрокар
Цифровая начинка машин меняет привычный профиль автомобильных рисков. Под угрозой оказываются владельцы электрокаров и клиенты сервисов. Специалисты связывают уязвимости с обменом данными и программным обеспечением. В материале - оценки риска и меры защиты.
Вмешательство в канал связи беспилотного грузовика может повлиять на движение многотонной машины. Такой сценарий остается риском, реальных инцидентом пока не зафиксировано. Разработчикам приходится в первую очередь защищать связь автономного транспорта. В техническом обзоре Safeguard.sh среди основных мер защиты автомобильных систем названы разделение развлекательных и управляющих сетей с помощью шлюза, который фильтрует сообщения, и проверка криптографической подписи прошивок и подлинности сообщений между электронными блоками.
На федеральных трассах, по данным компании «Технологии безопасности транспорта», курсирует 121 беспилотный грузовик. К 2028 году их количество планируют довести до тысячи. Эксплуатацию беспилотных легковых автомобилей на дорогах общего пользования намерены начать с 2027 года.
У электромобилей есть другая уязвимая точка: зарядная основа. Станция обменивается данными с машиной и серверами управления. Если передачу не защищает шифрование, а подлинность устройств проверяют недостаточно строго, злоумышленники могут получить доступ к пользовательским сведениям или платежной информации. Safeguard.sh отмечает, что уязвимости могут возникать в прошивках, сетевых сервисах и облачных API. Ошибки в backend-системе способны позволить одному пользователю управлять чужой станцией, а серверу принять устройство, которое лишь заявляет чужой идентификатор. Канал связи между автомобилем и зарядкой также могут перехватить: данные можно подменить или сорвать сессию. Среди рекомендуемых мер: взаимная аутентификация автомобиля и станции, уникальные сертификаты для зарядных устройств, TLS-шифрование и профили безопасности OCPP 2 или 3. Сейчас в России насчитывается порядка 10 тысяч зарядных станций. Примерно треть сосредоточена в Москве.
Риск касается и самого автомобиля. Теоретически вмешательство через зарядный кабель в систему управления батареей BMS способно вызвать критический сбой аккумулятора. Это возможный сценарий, а не подтверждение того, что подобные атаки уже произошли. В проекте обновления китайского стандарта GB/T 38661 для BMS предусмотрена проверка защиты памяти от несанкционированного чтения и изменения данных: система должна принимать разрешенные команды, согласованные автопроизводителем и изготовителем BMS, и отклонять нелегитимные. Проект также ссылается на стандарт GB 44495-2024 о кибербезопасности автомобилей, включая защиту критических данных от удаления и подмены.
Цифровые риски затрагивают и каршеринг: объектом атак могут стать приложения и охранные системы. Владельцам машин рекомендуют пользоваться официальными зарядными сервисами, устанавливать обновления производителей и включать двухфакторную аутентификацию. Представитель ESIC Higher Education Centre Сандра Фернандес советует регулярно обновлять прошивку автомобиля и приложение производителя, выбирать уникальные пароли, проверять список подключенных устройств и разрешения приложений. Для бесконтактных ключей рекомендуют экранирующий чехол или отключение бесключевого доступа, если производитель предусмотрел такую функцию. Прежние способы проникновения, включая атаки через Bluetooth и Wi-Fi и установку неофициальных прошивок, также остаются среди угроз.
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