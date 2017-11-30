30 ноября 2017, 10:23
Киевляне отдают предпочтение «Октавии»
Автомобильный рынок украинской столицы был и остается крупнейшим в «самостийной» - на нем осуществляется около трети всех первичных регистраций новых легковых машин. Об этом информирует Ассоциация «Укравтопром».
Skoda Octavia
Выпускается с 1996 г.
Новый от 940 000 до 1 761 000 Р
Отзывов: 13
Чаще всего в эти месяцы киевляне уезжали из автосалонов на Skoda Octavia – чешский лифтбэк выбрали 872 покупателя. На втором месте по популярности оказался бюджетный Renault Logan – с января по октябрь в Киеве заключено 861 сделка на покупку этой малолитражки. На третьем месте с результатом 688 реализованных единиц разместился Kia Sportage.
Далее в списке популярных у киевлян моделей следуют Toyota RAV-4 (581 ед.), VW Polo (545 ед.), Renault Duster (542 шт.), Toyota Corolla (498 шт.), Skoda Rapid (472 шт.), Ford Fiesta (458 шт.) и Toyota Camry (413 шт.).
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Отзывы по теме
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
Не верьте, сервис, как кстати и автомобиль прекрасные! Был у них период такой - уволили добрую половину старых мастеров, а на их место набрали молодых. Вот тогда и случались косяки с ремонтом, но это было полтора года назад. А сейчас нет проблем - менял недавно передние рычаги в подвеске и рулевые наконечники ...
Ну вот, как всегда. Как нормальный движок, так в Россию он не поставляется. Хотя немного смутила фраза, про ухудшение динамики, куда еще хуже то?
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