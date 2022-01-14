Километровая очередь из КамАЗов со снегом в Петербурге попала на видео
Фото: riafan.ru
С другой стороны, владелец снегоплавильного пункта, ГУП «Водоканал СПб», говорит, что в городе сейчас работают 11 снегоплавильных пунктов и 8 снегоприемных. Нагрузка на них распределяется неравномерно. Водители самосвалов сами решают, на какой пункт им ехать. Например, запечатленный на видео пункт на Мебельной улице пользуется большой популярностью, а в пунктах на востоке города очередь не превышает 8 машин. Работает онлайн-сервис, где в режиме реального времени можно посмотреть, сколько машин стоит в очереди.
По данным Водоканала, с начала зимы было принято 2,155 млн кубометров снега: 1,539 млн переработали снегоплавилки, а 616 тысяч – снегоприемные пункты. Сейчас планируется строительство еще трех снегоплавильных пунктов: на Руставели, Софийской улице и Глухоозерском шоссе.
- 990 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 3 370 000 РNissan Patrol 2015 в Москве
- 1 850 000 РToyota RAV4 2015 в Зеленограде
- 3 310 000 РPorsche Cayenne 2013 в Москве
- 2 070 000 РFord Galaxy 2016 в Москве
- 8 140 000 РAcura MDX 2021 в Москве
- 4 630 000 РBMW 3 серии 2022 в Москве
- 7 410 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
- 540 000 РFord Transit 2020 в Москве
- 820 000 РRenault Duster 2015 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий