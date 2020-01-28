28 января 2020, 00:25
Kinto от Toyota – бренд новой мобильности в Европе
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Фото: Toyota
Компания Toyota делает еще один шаг на пути развития новой мобильности. Под брендом Kinto в Европе объединятся сервисы каршеринга, карпулинга, подписки и оперативного лизинга.
Фото: Toyota
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Бренд Kinto объединит в себе несколько сервисов. Kinto Share будет отвечать за каршеринг с широкой линейкой гибридных автомобилей. Kinto Join поможет найти попутчиков через приложение карпулинга. Kinto One предложит услугу оперативного лизинга с полным набором услуг по содержанию, обслуживанию и страхованию автомобилей и единым ежемесячным платежом. Kinto Flex – это сервис подписки на автомобили, обеспечивающий гибкие финансовые условия и премиальный уровень услуг.
В будущем могут появиться и другие сервисы, например, аренда автомобиля с водителем и приложение для использования различных видов транспорта. Доступ ко всем сервисам будет осуществляться при помощи мобильного приложения, а оплата – через привязанную к аккаунту банковскую карту.
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