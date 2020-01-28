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28 января 2020, 00:25

Kinto от Toyota – бренд новой мобильности в Европе

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Фото: Toyota
Компания Toyota делает еще один шаг на пути развития новой мобильности. Под брендом Kinto в Европе объединятся сервисы каршеринга, карпулинга, подписки и оперативного лизинга.
Kinto от Toyota бренд новой мобильности в Европе

Фото: Toyota

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Компания Toyota не хочет ограничиваться только производством высококачественных автомобилей. Следуя мировым тенденциям, она создала новый бренд Kinto, который обеспечит любому клиенту свободу передвижения. Первыми возможность воспользоваться новыми сервисами получат европейские клиенты, затем проект распространится по всему миру.

Бренд Kinto объединит в себе несколько сервисов. Kinto Share будет отвечать за каршеринг с широкой линейкой гибридных автомобилей. Kinto Join поможет найти попутчиков через приложение карпулинга. Kinto One предложит услугу оперативного лизинга с полным набором услуг по содержанию, обслуживанию и страхованию автомобилей и единым ежемесячным платежом. Kinto Flex – это сервис подписки на автомобили, обеспечивающий гибкие финансовые условия и премиальный уровень услуг.

В будущем могут появиться и другие сервисы, например, аренда автомобиля с водителем и приложение для использования различных видов транспорта. Доступ ко всем сервисам будет осуществляться при помощи мобильного приложения, а оплата – через привязанную к аккаунту банковскую карту.

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Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
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Kinto от Toyota – бренд новой мобильности в Европе
{{material_128596}}Компания Toyota не хочет ограничиваться только производством высококачественных автомобилей. Следуя мировым тенденциям, она создала новый бренд Kinto, который обеспечит любому клиенту свободу передвижения. Первыми возможность воспользоваться новыми сервисами получат европейские клиенты, затем проект распространится по всему миру.Бренд Kinto объединит в себе несколько сервисов. Kinto Share будет отвечать за каршеринг с широкой линейкой гибридных автомобилей. Kinto Join поможет найти попутчиков через приложение карпулинга. Kinto One предложит услугу оперативного лизинга с полным набором услуг по содержанию, обслуживанию и страхованию автомобилей и единым ежемесячным платежом. Kinto Flex – это сервис подписки на автомобили, обеспечивающий гибкие финансовые условия и премиальный уровень услуг.В будущем могут появиться и другие сервисы, например, аренда автомобиля с водителем и приложение для использования различных видов транспорта. Доступ ко всем сервисам будет осуществляться при помощи мобильного приложения, а оплата – через привязанную к аккаунту банковскую карту.
2020-01-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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