Как схема с временной регистрацией в Киргизии для покупки авто может привести к серьезным проблемам и потерям

Киргизские номера на российских дорогах: как временная прописка оборачивается штрафами

Все больше россиян выбирают автомобили с киргизскими номерами, чтобы сэкономить на покупке. Однако мало кто знает, что такая экономия может обернуться крупными штрафами, конфискацией и даже лишением прав. Какие риски скрывает популярная схема - объясняют эксперты.

В последние месяцы на российских трассах заметно прибавилось автомобилей с киргизскими номерами. Причина проста: многие водители ищут способы обойти высокие цены и утильсбор, и схема с временной пропиской в Киргизии кажется им настоящей находкой. Но за видимой выгодой скрываются серьезные юридические ловушки, о которых часто забывают в погоне за экономией.

Суть схемы заключается в том, что россиянин оформляет временную регистрацию в Киргизии, получает местный ИНН и ставит автомобиль на учет на свое имя. Для этого требуется помощь местного жителя, который согласится прописать иностранца у себя. В интернете полно предложений по оформлению такой услуги - от одного месяца до года. После получения всех документов машину регистрируют, выдают киргизские номера, и водитель возвращается в Россию, рассчитывая спокойно ездить на новом авто.

Однако на практике все оказывается не так просто. Как отмечают эксперты, временная регистрация в другой стране не освобождает россиянина от необходимости поставить автомобиль на учет в ГАИ по месту жительства в течение 10 дней после ввоза. За нарушение этого срока предусмотрены штрафы: сначала от 500 до 800 рублей, а при повторном нарушении - до 5 тысяч рублей или даже лишение прав на три месяца. Сотрудники ГАИ все чаще останавливают такие машины, требуют объяснений и вносят данные в свои базы.

По информации Autonews, ввоз автомобилей из Киргизии стал массовым явлением из-за разницы в стоимости: иномарки, особенно китайских марок, там стоят значительно дешевле благодаря низким таможенным пошлинам. Но экономия на покупке может обернуться большими тратами в будущем. Если временная прописка закончится, регистрация автомобиля в Киргизии становится недействительной, и машину могут отправить на штрафстоянку. Более того, если схема приобретет массовый характер, государство может ужесточить контроль и начать конфискацию таких автомобилей.

Еще один важный момент - уплата утилизационного сбора. По закону, при ввозе машины из стран ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) россиянин обязан оплатить этот сбор, иначе поставить авто на учет в России не получится. Попытки обойти это требование могут привести к доначислению платежей, штрафам и даже уголовной ответственности. ГАИ, таможня и налоговые органы активно обмениваются информацией, поэтому скрыть факт ввоза машины практически невозможно.

Автоюристы предупреждают: если водитель не проживает постоянно в Киргизии, он не считается участником международного дорожного движения и не имеет права эксплуатировать автомобиль с иностранными номерами в России дольше года. В противном случае его ждет административная ответственность. Кроме того, если временная прописка оформлена фиктивно, это может быть расценено как мошенничество.

Как отмечают специалисты, государство внимательно следит за подобными схемами и при необходимости быстро реагирует. Уже сейчас фиксируется рост числа обращений от водителей, которые стали жертвами мошенников при покупке и регистрации автомобилей по «киргизской» схеме. В итоге вместо экономии можно получить серьезные проблемы с законом, потерять деньги и остаться без машины.