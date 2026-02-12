Как схема с временной регистрацией в Киргизии для покупки авто может привести к серьезным проблемам и потерям

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

12 февраля 2026, 13:26

Киргизские номера на российских дорогах: как временная прописка оборачивается штрафами

Киргизские номера на российских дорогах: как временная прописка оборачивается штрафами

Как схема с временной регистрацией в Киргизии для покупки авто может привести к серьезным проблемам и потерям

Киргизские номера на российских дорогах: как временная прописка оборачивается штрафами

Все больше россиян выбирают автомобили с киргизскими номерами, чтобы сэкономить на покупке. Однако мало кто знает, что такая экономия может обернуться крупными штрафами, конфискацией и даже лишением прав. Какие риски скрывает популярная схема - объясняют эксперты.

Все больше россиян выбирают автомобили с киргизскими номерами, чтобы сэкономить на покупке. Однако мало кто знает, что такая экономия может обернуться крупными штрафами, конфискацией и даже лишением прав. Какие риски скрывает популярная схема - объясняют эксперты.

В последние месяцы на российских трассах заметно прибавилось автомобилей с киргизскими номерами. Причина проста: многие водители ищут способы обойти высокие цены и утильсбор, и схема с временной пропиской в Киргизии кажется им настоящей находкой. Но за видимой выгодой скрываются серьезные юридические ловушки, о которых часто забывают в погоне за экономией.

Суть схемы заключается в том, что россиянин оформляет временную регистрацию в Киргизии, получает местный ИНН и ставит автомобиль на учет на свое имя. Для этого требуется помощь местного жителя, который согласится прописать иностранца у себя. В интернете полно предложений по оформлению такой услуги - от одного месяца до года. После получения всех документов машину регистрируют, выдают киргизские номера, и водитель возвращается в Россию, рассчитывая спокойно ездить на новом авто.

Однако на практике все оказывается не так просто. Как отмечают эксперты, временная регистрация в другой стране не освобождает россиянина от необходимости поставить автомобиль на учет в ГАИ по месту жительства в течение 10 дней после ввоза. За нарушение этого срока предусмотрены штрафы: сначала от 500 до 800 рублей, а при повторном нарушении - до 5 тысяч рублей или даже лишение прав на три месяца. Сотрудники ГАИ все чаще останавливают такие машины, требуют объяснений и вносят данные в свои базы.

По информации Autonews, ввоз автомобилей из Киргизии стал массовым явлением из-за разницы в стоимости: иномарки, особенно китайских марок, там стоят значительно дешевле благодаря низким таможенным пошлинам. Но экономия на покупке может обернуться большими тратами в будущем. Если временная прописка закончится, регистрация автомобиля в Киргизии становится недействительной, и машину могут отправить на штрафстоянку. Более того, если схема приобретет массовый характер, государство может ужесточить контроль и начать конфискацию таких автомобилей.

Еще один важный момент - уплата утилизационного сбора. По закону, при ввозе машины из стран ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) россиянин обязан оплатить этот сбор, иначе поставить авто на учет в России не получится. Попытки обойти это требование могут привести к доначислению платежей, штрафам и даже уголовной ответственности. ГАИ, таможня и налоговые органы активно обмениваются информацией, поэтому скрыть факт ввоза машины практически невозможно.

Автоюристы предупреждают: если водитель не проживает постоянно в Киргизии, он не считается участником международного дорожного движения и не имеет права эксплуатировать автомобиль с иностранными номерами в России дольше года. В противном случае его ждет административная ответственность. Кроме того, если временная прописка оформлена фиктивно, это может быть расценено как мошенничество.

Как отмечают специалисты, государство внимательно следит за подобными схемами и при необходимости быстро реагирует. Уже сейчас фиксируется рост числа обращений от водителей, которые стали жертвами мошенников при покупке и регистрации автомобилей по «киргизской» схеме. В итоге вместо экономии можно получить серьезные проблемы с законом, потерять деньги и остаться без машины.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Тула Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться