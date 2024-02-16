Кирилл Поляков посетил два перспективных предприятия Петербурга

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Администрация Петербурга оказывает заводам «Волна» и «Знамя труда» поддержку в обновлении оборудования и привлечении высококвалифицированных специалистов. Оба предпрятия динамично развиваются. Им удалось существенно расширить ассортимент выпускаемой продукции, занять ниши ушедших из России иностранных компаний и создать новые рабочие места, пишет Abn.agency

Завод «Волна» входит в холдинг Александра Кашина и работает в сфере разработки телекоммуникационных систем для гражданского и оборонного сектора. За минувшие два года здесь появилось более 60 новых высокотехнологичных рабочих мест, было запущено два новых цеха, закуплено новое оборудование, расширены компетенции в сборке подъемно-мачтовых устройств и кузовов-контейнеров.

Фото: Abn.Agency

Завод «Знамя труда» выпускает оборудование для атомной и нефтегазовой промышленности. В этом году «Знамя труда» получит дополнительные субсидии на возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей и трат на обучение сотрудников. Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков отметил высокий уровень оснащения и логистики.

В ходе визита Кирилл Поляков обсудил с руководством обоих предприятий вопрос строительства новых цехов, и чем город может помочь в этом вопросе. Вице-губернатор подчеркнул, что предприятия эффективно используют доступные им меры поддержки, что отражается на инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга.

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