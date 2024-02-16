Кирилл Поляков посетил два перспективных предприятия Петербурга
Завод «Волна» входит в холдинг Александра Кашина и работает в сфере разработки телекоммуникационных систем для гражданского и оборонного сектора. За минувшие два года здесь появилось более 60 новых высокотехнологичных рабочих мест, было запущено два новых цеха, закуплено новое оборудование, расширены компетенции в сборке подъемно-мачтовых устройств и кузовов-контейнеров.
Завод «Знамя труда» выпускает оборудование для атомной и нефтегазовой промышленности. В этом году «Знамя труда» получит дополнительные субсидии на возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей и трат на обучение сотрудников. Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков отметил высокий уровень оснащения и логистики.
В ходе визита Кирилл Поляков обсудил с руководством обоих предприятий вопрос строительства новых цехов, и чем город может помочь в этом вопросе. Вице-губернатор подчеркнул, что предприятия эффективно используют доступные им меры поддержки, что отражается на инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга.
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-
15.02.2024, 15:10
Сотрудник ГИБДД отказал в регистрации автомобилю из-за неудобного расположения номера двигателя. Выход есть
Некоторые автовладельцы столкнулись с неожиданной проблемой при регистрации своего нового автомобиля в ГИБДД. Перед постановкой на учет инспектор должен сверить номер двигателя. Иногда номер расположен в месте, скрытом от непосредственного обзора, что может стать поводом для отказа в регистрации.Читать далее
-
15.02.2024, 10:29
Американские ученые предложили неожиданный способ регенерации аккумуляторов. Им просто надо дать отдохнуть
Современные электрокары используют литий-ионные аккумуляторы, которые дороги в производстве и обеспечивают ограниченный запас хода. Ученые Стэнфордского университета предложили использовать новый тип аккумуляторов в сочетании с оригинальным способом продлить им жизнь.Читать далее
-
15.02.2024, 09:34
Lada получила 122-сильный мотор и вариатор. Когда у дилеров?
С конвейера АвтоВАЗа сошли первые серийные седаны Lada Vesta с мощным 1,8-литровым мотором мощностью 122 силы, который работает в паре с бесступенчатой китайской коробкой передач.Читать далее
-
15.02.2024, 08:55
Автомобили Lada хотят собирать в Азербайджане
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал журналистам о планах наладить крупноузловую сборку автомобилей Lada за границей. Делегация российского автогиганта отправилась в Азербайджан.Читать далее
-
15.02.2024, 07:59
На Lada Niva Travel вернулась еще одна полезная опция
АвтоВАЗ постепенно восстанавливает оснащение своих автомобилей до уровня трехлетней давности. Вслед за круиз-контролем, мотором экологического класса Евро-5 и системами ABS с EBD, на внедорожники Lada Niva Travel вернулась еще одна функция.Читать далее
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