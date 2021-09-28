Китаец отсудил у Tesla 235 тысяч долларов за бракованный автомобиль. Tesla вчинила ему иск за клевету на 780 тысяч долларов
Tesla потребовала удалить все опубликованные Чао посты о первом процессе. Кроме того, автопроизводитель хочет, чтобы мужчина в течение 30 дней принес публичные извинения, чтобы «устранить неблагоприятные последствия», которые могли бы вызвать его действия. В качестве компенсации Tesla потребовала 5 млн юаней на покрытие финансовых потерь и еще 50 тысяч юаней судебных издержек. Непонятно, каким образом компания рассчитала экономические потери, если они в три раза превышают сумму компенсации, которую она должна была выплатить Чао по первому иску.
В ответ Чао подробно написал в Сети о втором иске Tesla, назвав автопроизводителя не только лжецом и мошенником, но также бандитом и хулиганом. По его словам, абсурдно запрещать жертве мошенничества рассказывать о проблеме. Он язвительно подметил, что другие автопроизводители могут поучиться у Tesla, как зарабатывать во время пандемии. Если обычные продажи не приносят большой прибыли, можно сжульничать и толкнуть разбитый автомобиль за 5 млн юаней. Похоже теперь репутации Tesla уже ничто не поможет.
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