17 июня 2021, 12:35
«Китаец» вошел в тройку самых продаваемых в России кроссоверов
Продажи автомобилей сегмента SUV растут по всему миру, и Россия здесь не исключение. В мае отечественные дилеры реализовали более 60 тысяч кроссоверов, что вдвое больше прошлогодних показателей.
Дарья Климова Фото: carsweek.ru
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Замыкают майскую пятерку самых продаваемых кроссоверов по версии «Автостат Инфо» Volkswagen Tiguan (2,41 тыс. экз., +107%) и Lada X-Ray (2,22 тыс. экз.., +102%). Также в ТОП-10 отечественного SUV-сегмента в минувшем месяце вошли: Kia Sportage (2,21 тыс. экз., +159%), Toyota RAV4 (2,03 тыс. экз., +132%), Skoda Karoq (1,94 тыс. экз., +250,5%), Lada Niva Legend (1,91 тыс. экз., +103%), Hyundai Santa Fe (1,83 тыс. экз., +283%).
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