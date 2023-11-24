Китай готов разрабатывать автомобили, которые отвечают потребностям российского рынка

Ранее мы писали Эксперт назвал китайские автомобили, которые почти не ржавеют Долгое время российские автолюбители относились к китайским машинам с настороженностью, одной из главных причин ... Читать далее

Как пообещал господин Чжан Ханьхуэй, Китай будет способствовать тому, чтобы предприятия КНР поддерживали хороший имидж собственных автомобильных брендов. «Китай готов постоянно разрабатывать модели, отвечающие потребностям российского рынка, обеспечивать первоклассное качество, предоставлять высококачественные услуги, а также способствовать интеграции цепочек производства и поставок в автомобильной сфере двух стран», – цитирует слова посла ТАСС

Господин Чжан Ханьхуэй также выразил надежду, что российская сторона окажет поддержку китайскому автопрому и упростит китайским компаниям работу в России, включая производство и продажу автомобилей.

По данным таможенного ведомства КНР, за первые 10 месяцев 2023 года из Китая в Россию было ввезено легковых пассажирских автомобилей на общую сумму 9,4 млрд долларов. Наша страна превратилась в крупнейший рынок сбыта автомобилей из Поднебесной. Вторым по объему авторынком для Китая стала Бельгия, третьим – Великобритания.

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