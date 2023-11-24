Китай готов разрабатывать автомобили, которые отвечают потребностям российского рынка
Господин Чжан Ханьхуэй также выразил надежду, что российская сторона окажет поддержку китайскому автопрому и упростит китайским компаниям работу в России, включая производство и продажу автомобилей.
По данным таможенного ведомства КНР, за первые 10 месяцев 2023 года из Китая в Россию было ввезено легковых пассажирских автомобилей на общую сумму 9,4 млрд долларов. Наша страна превратилась в крупнейший рынок сбыта автомобилей из Поднебесной. Вторым по объему авторынком для Китая стала Бельгия, третьим – Великобритания.
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24.11.2023, 07:42
Что произошло за год с «Москвичом»: мощность ниже, цена выше
Серийное производство кроссоверов «Москвич 3» на бывшем столичном заводе Renault торжественно запустили 23 ноября 2022 года. С тех пор цены на автомобиль серьезно выросли, а заявленная мощность двигателя, наоборот, стала меньше.Читать далее
-
24.11.2023, 07:21
Китайцы везут в Россию дешевую замену Toyota Land Cruiser Prado
Китайский автопроизводитель Sinomach, известный в России своими экскаваторами, грейдерами и колесными погрузчиками, планирует освоить сегмент легковых автомобилей. Покупателям предложат два внедорожника, построенных на платформе Nissan.Читать далее
-
24.11.2023, 07:00
Дилеры распродают электрокары с огромными скидками, но спрос все равно падает
Британские автодилеры увеличили скидки на новые электромобили в среднем на 323% в отчаянной попытке повысить продажи на фоне снижения спроса. Электрокары покупают, в основном, юрлица, а не обычные автомобилисты, говорится в новом исследовании. Это 12 моделей, цены на которые розничные продавцы снизили больше всего.Читать далее
-
24.11.2023, 06:00
Как изменились за год цены на подержанные бюджетные иномарки
Еще совсем недавно новый бюджетный седан европейского или корейского бренда можно было купить меньше, чем за 1 млн рублей. С уходом из России большинства мировых производителей поставки таких автомобилей прекратились, а цены на подержанные машины неумолимо поползли вверх.Читать далее
-
23.11.2023, 17:36
С конвейера сошла последняя Audi TT
Компания Audi официально попрощалась с легендарной моделью Tourist Trophy или ТТ. За четверть века с конвейера сошло более 650 тысяч экземпляров. Последним стал полноприводный Audi TTS c 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 320 сил.Читать далее
-
23.11.2023, 16:45
Китайский кроссовер, который хотели выпускать под брендом Lada, подорожал на 400 тысяч рублей
Пока одни китайские автопроизводители объявляют о солидных скидках на свои автомобили, другие, наоборот, резко повышают цены. Кроссоверы FAW Bestune T77 подорожали более чем на 400 тысяч рублей.Читать далее
-
24.11.2023, 07:42
Что произошло за год с «Москвичом»: мощность ниже, цена выше
Серийное производство кроссоверов «Москвич 3» на бывшем столичном заводе Renault торжественно запустили 23 ноября 2022 года. С тех пор цены на автомобиль серьезно выросли, а заявленная мощность двигателя, наоборот, стала меньше.Читать далее
-
24.11.2023, 07:21
Китайцы везут в Россию дешевую замену Toyota Land Cruiser Prado
Китайский автопроизводитель Sinomach, известный в России своими экскаваторами, грейдерами и колесными погрузчиками, планирует освоить сегмент легковых автомобилей. Покупателям предложат два внедорожника, построенных на платформе Nissan.Читать далее
-
24.11.2023, 07:00
Дилеры распродают электрокары с огромными скидками, но спрос все равно падает
Британские автодилеры увеличили скидки на новые электромобили в среднем на 323% в отчаянной попытке повысить продажи на фоне снижения спроса. Электрокары покупают, в основном, юрлица, а не обычные автомобилисты, говорится в новом исследовании. Это 12 моделей, цены на которые розничные продавцы снизили больше всего.Читать далее
-
24.11.2023, 06:00
Как изменились за год цены на подержанные бюджетные иномарки
Еще совсем недавно новый бюджетный седан европейского или корейского бренда можно было купить меньше, чем за 1 млн рублей. С уходом из России большинства мировых производителей поставки таких автомобилей прекратились, а цены на подержанные машины неумолимо поползли вверх.Читать далее
-
23.11.2023, 17:36
С конвейера сошла последняя Audi TT
Компания Audi официально попрощалась с легендарной моделью Tourist Trophy или ТТ. За четверть века с конвейера сошло более 650 тысяч экземпляров. Последним стал полноприводный Audi TTS c 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 320 сил.Читать далее
-
23.11.2023, 16:45
Китайский кроссовер, который хотели выпускать под брендом Lada, подорожал на 400 тысяч рублей
Пока одни китайские автопроизводители объявляют о солидных скидках на свои автомобили, другие, наоборот, резко повышают цены. Кроссоверы FAW Bestune T77 подорожали более чем на 400 тысяч рублей.Читать далее
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