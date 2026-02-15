Почему штурвалы и «половинки» могут исчезнуть с китайских дорог уже в 2027 году

Китай готовит новый запрет для автомобильных рулей

В Китае обсуждают новые правила для автомобильных рулей. Власти планируют изменить стандарты безопасности. Ожидаются ограничения для нестандартных конструкций. Решение может повлиять на рынок электрокаров.

В Китае обсуждают новые правила для автомобильных рулей. Власти планируют изменить стандарты безопасности. Ожидаются ограничения для нестандартных конструкций. Решение может повлиять на рынок электрокаров.

В Китае обсуждается возможность введения новых ограничений для рулевых механизмов автомобилей, отличающихся от классической круглой формы. В первую очередь речь идет о так называемых штурвалах и «половинках», которые стали популярны благодаря некоторым производителям электромобилей. Как сообщает Quto, инициатива направлена на повышение уровня безопасности на дорогах страны.

Регулятор КНР намерен пересмотреть национальный стандарт, регулирующий защиту водителя от травм, связанных с рулевым управлением при авариях. По данным исследований, почти половина всех травм, получаемых водителями в ДТП, связана именно с рулевым механизмом. Действующая редакция документа не обновлялась более десяти лет и не учитывает современные решения, включая особенности электромобилей и новые формы рулей.

Среди ключевых изменений - обязательное проведение ударных испытаний в десяти точках по ободу руля. Однако для рулей в виде штурвалов, которые напоминают элементы гоночных автомобилей, такие тесты технически невозможны. Это может привести к полному запрету подобных конструкций на новых автомобилях.

Еще одно важное требование - отсутствие выступающих и направленных на водителя твердых элементов, которые могут увеличить риск травмирования. Кроме того, такие детали способны затруднить срабатывание подушек безопасности, что также учитывается в новых правилах.

Ожидается, что обновленные стандарты вступят в силу с 1 января 2027 года. Все автомобили, выпущенные после этой даты, должны будут соответствовать новым требованиям. Для моделей, уже находящихся на рынке, предусмотрен переходный период продолжительностью 13 месяцев.

Стоит отметить, что ранее в Китае уже вводились ограничения на некоторые модные автомобильные решения, например, на электронные дверные ручки. Теперь под пристальным вниманием оказались и рулевые механизмы, что может существенно изменить подход к дизайну интерьеров современных машин.