Экономия против мощности: почему за Mazda CX-5 едут в Китай, а за BMW и Audi - в Киргизию

Скрытые лидеры авторынка: какие «запрещенные» иномарки массово везут в Россию в обход дилеров

За сухими цифрами видна заметная перемена автомобильной логистики. Покупателю приходится учитывать детали ещё до выбора модели. У каждого маршрута свои особенности и последствия для расходов. Эти ориентиры помогут оценить будущую покупку автомобиля.

За сухими цифрами видна заметная перемена автомобильной логистики. Покупателю приходится учитывать детали ещё до выбора модели. У каждого маршрута свои особенности и последствия для расходов. Эти ориентиры помогут оценить будущую покупку автомобиля.

С января по сентябрь 2026 года через альтернативные каналы в Россию поступило 153,5 тысячи новых легковых машин, на 75% больше, чем за тот же период годом ранее. По данным Сергея Целикова, главы аналитического агентства «Автостат», основные потоки идут через Китай и Киргизию. На Китай пришлось около 67,5 тысячи автомобилей, или 44% ввоза, на Киргизию, примерно 54 тысячи, или 35%. Вместе эти направления обеспечили почти 80% альтернативного импорта.

Киргизский поток рос быстрее: за год поставки через эту страну увеличились на 124%. Маршруты различаются и по мощности автомобилей. Из Китая чаще привозят машины до 160 л. с., они составили 78% потока с этого направления. Такая структура связана с дифференциацией утилизационного сбора: мощность автомобиля влияет на совокупные платежи при ввозе и итоговые расходы покупателя.

Самая востребованная модель китайского маршрута, Mazda CX-5. За указанный период в страну ввезли 18 444 таких кроссовера, это 27,3% потока из Китая. В пятёрку популярных моделей также вошли Nissan Qashqai и Kia Seltos. В расширенный список лидеров входят Toyota RAV4 и Volkswagen Tharu: по опубликованной разбивке, в Россию ввезли 2 723 Kia Seltos, 2 403 Toyota RAV4 и 2 237 Volkswagen Tharu. Tharu относится к китайской модельной линейке Volkswagen и близок по рыночной нише к Skoda Karoq. Однако автомобили технически не идентичны.

Среди десяти востребованных машин есть и китайские модели Changan Qiyuan и UNI-Z. В дилерской сети их официально может не быть, однако спрос на них есть. При этом страна ввоза не всегда совпадает со страной фактического производства автомобиля.

Киргизский маршрут устроен иначе: за девять месяцев через него поступило около 54 тысяч новых легковых машин, поставки выросли на 124% год к году. Более 76% ввезённых через эту страну автомобилей имеют мощность свыше 160 л. с., это примерно 41 тысяча машин. Поток включает автомобили японской, европейской, корейской и китайской сборки. Среди лидеров Toyota RAV4: за январь-сентябрь ввезли 6 021 автомобиль, или 11,1% киргизского потока. За ним идут Toyota Highlander с 5 556 машинами и Audi Q5 с 3 203.

В этом потоке есть и немецкие модели. Покупателям доступны Audi Q5 и Q3, а также BMW X3. В перечень вошли Volkswagen Tiguan и Teramont. Среди дорогих электромобилей и гибридов в десятке отмечен Zeekr 009, указанный как 9X. К востребованным моделям киргизского направления также относятся Toyota Camry и Volkswagen Tiguan.

Покупателям мощных машин стоит внимательно проверять документы: таможенные правила и характеристики двигателя могут повлиять на итоговые расходы и постановку автомобиля на учёт. Для китайского направления важна доля машин до 160 л. с., для киргизского характерно преобладание автомобилей более мощного сегмента.