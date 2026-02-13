Как орбитальный эксперимент с имплантом BCI может изменить подход к здоровью космонавтов и развитию нейроэлектроники

Китай испытал беспроводной BCI на орбите: новая веха в нейротехнологиях и космосе

Китайские ученые впервые проверили работу беспроводного импланта «мозг—компьютер» в условиях космоса. Эксперимент выявил, как микрогравитация влияет на нейроэлектронику, и открыл новые горизонты для медицины и космических исследований.

Испытание беспроводного имплантируемого интерфейса «мозг-компьютер» (BCI) на орбите стало событием, которое может изменить не только подход к консервативным технологиям, но и саму логику освоения космоса. Китайские исследователи впервые в мире проверили, как подобная система ведет себя вне земной атмосферы, и получили результаты, способные повлиять на будущие пилотируемые миссии.

В декабре прошлого года команда из Северо-Западного политехнического университета Китая отправила на орбиту экспериментальную платформу. BCI был создан для того, чтобы считывать мозговую активность в начальный момент времени, причем без проводов и в условиях максимального приближения к человеческому организму. В ходе эксперимента система оказалась погруженной в окружающую среду, имитирующую биологические жидкости, которые максимально точно воспроизводят работу импланта в теле человека.

Главная интрига заключается в том, что чувствительная нейроэлектроника поддерживает экстремальные условия космоса. Выяснилось, что BCI не только выдерживает, но и сохраняет стабильно функцию, несмотря на микрогравитацию, радиацию и перепады температуры. Устройство без сбоев собирало электроэнцефалографические сигналы, а его аппаратная часть не имела признаков деградации даже после длительного пребывания на орбите.

По словам разработчиков, этот эксперимент закрыл самый важный пробел в том, как мозг человека и нейроэлектроника взаимодействуют в условиях космического вакуума. Полученные данные впервые позволяют количественно оценить используемые электроды и уровень шумовых помех в невесомости. Теперь ученые могут зафиксировать, как микрогравитация влияет на нейронные паттерны возбуждения, что раньше было невозможно.

Пока разработка конструкции платформы и технические решения держатся в секрете, но сам факт успешной работы BCI на орбите уже стал прорывом. Это открывает новые возможности для улучшения состояния мозга космонавтов во время длительных экспедиций, включая потенциальные полеты на Марс. В перспективе такие технологии могут сыграть решающую роль в защите когнитивного здоровья, а также в изучении фундаментальных процессов адаптации мозга к жизни вне Земли.

Использование BCI в космосе - не просто технологический эксперимент, это шаг к созданию новых стандартов безопасности и медицинского сопровождения в пилотируемых миссиях. Китайский опыт показывает, что границы между нейронаукой и космическими технологиями становятся все более размытыми, а будущее освоение космоса напрямую связано с развитием подобных систем.