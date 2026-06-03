Китайская ракета Long March 12B: успешный старт и вызов российскому «Амуру»

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

3 июня 2026, 05:59

Китай испытал Long March 12B: новая многоразовая ракета для коммерческих запусков

Китай испытал Long March 12B: новая многоразовая ракета для коммерческих запусков

Китайская ракета Long March 12B: успешный старт и вызов российскому «Амуру»

Китай испытал Long March 12B: новая многоразовая ракета для коммерческих запусков

В Китае успешно прошел первый запуск ракеты Long March 12B, предназначенной для массовых коммерческих миссий. Это событие может изменить рынок космических запусков и усилить конкуренцию в отрасли уже в ближайшие годы.

В Китае успешно прошел первый запуск ракеты Long March 12B, предназначенной для массовых коммерческих миссий. Это событие может изменить рынок космических запусков и усилить конкуренцию в отрасли уже в ближайшие годы.

Появление Long March 12B на рынке ракет-носителей – событие, которое может изменить баланс сил в коммерческих запусках космических аппаратов. Китай не просто провёл очередной старт, а продемонстрировал готовность к массовому внедрению спутников и развитию многоразовых технологий, что особенно актуально на фоне растущей конкуренции в отрасли.

1 июня в 16:40 по местному времени на космодроме Дунфэн был осуществлён первый запуск Long March 12B. Ракета вывела на орбиту десятую партию спутниковой связи «Цяньфань». Запуск прошёл без сбоев и был признан полностью успешным. Это уже 647-й старт в истории группы Long March, но именно этот полёт стал знаковым благодаря новым технологиям нового поколения.

Long March 12B разработана Китайской коммерческой ракетной корпорацией — дочерней компанией сложной аэрокосмической отрасли. Ракета предназначена для массовых запусков спутниковых группировок и коммерческих миссий. Диаметр корпуса — 4,37 метра, головной обтекатель — 5,2 метра, длина — около 72 метров. В первой ступени установлены двигатели YF-102, во второй — один YF-102RV. Ракета способна выводить до 20 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и приспособлена для работы на нескольких орбитах.

В первом полёте этап возвращения первой ступени не состоялся — он запланирован на будущие миссии. Примечательно, что стартовая площадка для Long March 12B была построена самой Китайской коммерческой ракетной корпорацией и стала первым собственным исследовательским и испытательным комплексом компании. Это стремление Китая к независимости и самостоятельному развитию бросает вызов конкурентам.

Для сравнения: российская многоразовая ракета-носитель «Амур» только готовится к лётным испытаниям, намеченным на 2031 год. На этом фоне Китай уже добился реальных успехов в освоении многоразовых технологий. Учитывая эти данные, развитие Long March 12B может ускорить создание новых спутниковых группировок и снизить затраты, что важно для телекоммуникаций, интернета и научных исследований. В перспективе это может сказаться и на российском рынке, где конкуренция в сфере коммерческих запусков только обостряется.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

В России открыли предзаказы на новый гибридный кроссовер GAC S9: детали и особенности
Geely Monjaro после рестайлинга: новые опции, умная подвеска и спорные решения
Hongqi Guoya стал самым дорогим китайским автомобилем в России - цены и особенности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижегородская область Ставрополь Хабаровск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться