Китайская ракета Long March 12B: успешный старт и вызов российскому «Амуру»

Китай испытал Long March 12B: новая многоразовая ракета для коммерческих запусков

В Китае успешно прошел первый запуск ракеты Long March 12B, предназначенной для массовых коммерческих миссий. Это событие может изменить рынок космических запусков и усилить конкуренцию в отрасли уже в ближайшие годы.

В Китае успешно прошел первый запуск ракеты Long March 12B, предназначенной для массовых коммерческих миссий. Это событие может изменить рынок космических запусков и усилить конкуренцию в отрасли уже в ближайшие годы.

Появление Long March 12B на рынке ракет-носителей – событие, которое может изменить баланс сил в коммерческих запусках космических аппаратов. Китай не просто провёл очередной старт, а продемонстрировал готовность к массовому внедрению спутников и развитию многоразовых технологий, что особенно актуально на фоне растущей конкуренции в отрасли.

1 июня в 16:40 по местному времени на космодроме Дунфэн был осуществлён первый запуск Long March 12B. Ракета вывела на орбиту десятую партию спутниковой связи «Цяньфань». Запуск прошёл без сбоев и был признан полностью успешным. Это уже 647-й старт в истории группы Long March, но именно этот полёт стал знаковым благодаря новым технологиям нового поколения.

Long March 12B разработана Китайской коммерческой ракетной корпорацией — дочерней компанией сложной аэрокосмической отрасли. Ракета предназначена для массовых запусков спутниковых группировок и коммерческих миссий. Диаметр корпуса — 4,37 метра, головной обтекатель — 5,2 метра, длина — около 72 метров. В первой ступени установлены двигатели YF-102, во второй — один YF-102RV. Ракета способна выводить до 20 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и приспособлена для работы на нескольких орбитах.

В первом полёте этап возвращения первой ступени не состоялся — он запланирован на будущие миссии. Примечательно, что стартовая площадка для Long March 12B была построена самой Китайской коммерческой ракетной корпорацией и стала первым собственным исследовательским и испытательным комплексом компании. Это стремление Китая к независимости и самостоятельному развитию бросает вызов конкурентам.

Для сравнения: российская многоразовая ракета-носитель «Амур» только готовится к лётным испытаниям, намеченным на 2031 год. На этом фоне Китай уже добился реальных успехов в освоении многоразовых технологий. Учитывая эти данные, развитие Long March 12B может ускорить создание новых спутниковых группировок и снизить затраты, что важно для телекоммуникаций, интернета и научных исследований. В перспективе это может сказаться и на российском рынке, где конкуренция в сфере коммерческих запусков только обостряется.