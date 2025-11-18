Параллельный импорт под угрозой - почему китайские автомобили скоро подорожают для россиян

Китай меняет правила вывоза машин: что ждет российский авторынок в 2026 году

Китай вводит новые экспортные ограничения. Это серьезно затронет российский рынок. Цены на автомобили могут вырасти. Сроки поставок тоже увеличатся. Узнайте, что ждет покупателей.

Российских автолюбителей, присматривающихся к машинам из Поднебесной, ждут непростые времена. С 1 января 2026 года в Китае вступают в силу новые правила экспорта автомобилей, которые могут серьезно перекроить привычные схемы поставок и ударить по кошелькам покупателей. Речь идет о фактическом запрете популярной лазейки, когда абсолютно новые машины вывозились из страны под видом подержанных.

Как сообщает «Российская Газета», именно этот механизм обеспечивал львиную долю так называемого параллельного импорта в Россию. Суть схемы была проста: автомобиль регистрировали в Китае, а затем почти сразу снимали с учета для продажи за границу. Это позволяло экспортерам возвращать НДС и улучшать статистику внутренних продаж. Доходило до того, что в 2024 году около 13% всего китайского рынка «б/у» составляли машины с пробегом до 50 километров.

Теперь этому придет конец. Согласно новым требованиям китайского Минторга, для вывоза автомобиля, который был зарегистрирован менее полугода назад, потребуется специальное разрешение от завода-изготовителя. В этом документе производитель должен будет подтвердить страну назначения и наличие там официальных сервисных центров. Без такой бумаги экспортную лицензию просто не выдадут. Эта мера направлена на упорядочивание экспорта и защиту репутации брендов на глобальном уровне.

В первую очередь от нововведений пострадают небольшие компании-импортеры. Необходимость держать автомобиль на учете в Китае 180 дней - это заморозка немалых средств на полгода. А получение официального письма от автоконцерна - процесс долгий, сложный и совсем не гарантированный. Все эти дополнительные издержки и риски, безусловно, будут заложены в конечную стоимость автомобиля для российского покупателя.

Аналитики рынка прогнозируют несколько последствий. Во-первых, до конца 2025 года возможен ажиотажный спрос, так как импортеры постараются ввезти как можно больше машин по старым правилам. Во-вторых, с начала 2026 года сроки доставки автомобилей заметно увеличатся. В-третьих, и это самое неприятное для потребителей, цены на импортные китайские машины неизбежно поползут вверх. В выигрыше останутся только крупные официальные дистрибьюторы, работающие напрямую с заводами. Для них практически ничего не изменится, а ослабление конкуренции со стороны «серых» поставщиков только укрепит их позиции. В первые месяцы 2026 года рынок может столкнуться с дефицитом и резким подорожанием.