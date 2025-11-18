Параллельный импорт под угрозой - почему китайские автомобили скоро подорожают для россиян

18 ноября 2025, 10:07
Китай меняет правила вывоза машин: что ждет российский авторынок в 2026 году
Китай меняет правила вывоза машин: что ждет российский авторынок в 2026 году
Китай вводит новые экспортные ограничения. Это серьезно затронет российский рынок. Цены на автомобили могут вырасти. Сроки поставок тоже увеличатся. Узнайте, что ждет покупателей.
Российских автолюбителей, присматривающихся к машинам из Поднебесной, ждут непростые времена. С 1 января 2026 года в Китае вступают в силу новые правила экспорта автомобилей, которые могут серьезно перекроить привычные схемы поставок и ударить по кошелькам покупателей. Речь идет о фактическом запрете популярной лазейки, когда абсолютно новые машины вывозились из страны под видом подержанных.
Как сообщает «Российская Газета», именно этот механизм обеспечивал львиную долю так называемого параллельного импорта в Россию. Суть схемы была проста: автомобиль регистрировали в Китае, а затем почти сразу снимали с учета для продажи за границу. Это позволяло экспортерам возвращать НДС и улучшать статистику внутренних продаж. Доходило до того, что в 2024 году около 13% всего китайского рынка «б/у» составляли машины с пробегом до 50 километров.
Теперь этому придет конец. Согласно новым требованиям китайского Минторга, для вывоза автомобиля, который был зарегистрирован менее полугода назад, потребуется специальное разрешение от завода-изготовителя. В этом документе производитель должен будет подтвердить страну назначения и наличие там официальных сервисных центров. Без такой бумаги экспортную лицензию просто не выдадут. Эта мера направлена на упорядочивание экспорта и защиту репутации брендов на глобальном уровне.
В первую очередь от нововведений пострадают небольшие компании-импортеры. Необходимость держать автомобиль на учете в Китае 180 дней - это заморозка немалых средств на полгода. А получение официального письма от автоконцерна - процесс долгий, сложный и совсем не гарантированный. Все эти дополнительные издержки и риски, безусловно, будут заложены в конечную стоимость автомобиля для российского покупателя.
Аналитики рынка прогнозируют несколько последствий. Во-первых, до конца 2025 года возможен ажиотажный спрос, так как импортеры постараются ввезти как можно больше машин по старым правилам. Во-вторых, с начала 2026 года сроки доставки автомобилей заметно увеличатся. В-третьих, и это самое неприятное для потребителей, цены на импортные китайские машины неизбежно поползут вверх. В выигрыше останутся только крупные официальные дистрибьюторы, работающие напрямую с заводами. Для них практически ничего не изменится, а ослабление конкуренции со стороны «серых» поставщиков только укрепит их позиции. В первые месяцы 2026 года рынок может столкнуться с дефицитом и резким подорожанием.
Похожие материалы
-
19.11.2025, 14:34
Дешевые авто из Киргизии: как «дагестанская» схема оставит без денег и машины
В России набирает обороты новый способ покупки авто. Он обещает огромную выгоду. Но есть серьезные подводные камни. Покупатели рискуют потерять все. Юристы бьют тревогу. Разбираемся в деталях этой схемы.Читать далее
-
19.11.2025, 14:02
АвтоВАЗ отправит новинку Lada Iskra работать в столичное такси
АвтоВАЗ готовит новую модель для такси. Lada Iskra скоро появится на дорогах. Она займет нишу между Granta и Vesta. Автомобиль получит современное оснащение. Узнайте о планах автогиганта на столицу.Читать далее
-
19.11.2025, 13:57
Электрокар Nio Firefly с правым рулем появится в Великобритании и Таиланде в 2026 году
Nio Firefly с правым рулем готовится к дебюту в Великобритании и Таиланде в 2026 году. Модель уже продается в Китае и Европе. Впереди выход на рынки Австралии, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии. Подробности о ценах, комплектациях и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:52
Кроссовер KGM Torres отметил первую тысячу проданных авто в России
Новый игрок на рынке набирает популярность. Продажи корейского кроссовера бьют рекорды. Бренд активно расширяет свое присутствие. Что стоит за таким быстрым успехом? Автомобиль привлекает покупателей своим оснащением. Узнаем подробности этого рыночного прорыва.Читать далее
-
19.11.2025, 13:16
Lixiang L6, L7 и L9 официально одобрены для российского рынка: что ждать
Китайский бренд Li Auto официально выходит на российский рынок.Три гибридных кроссовера успешно прошли сертификацию и получили «зелёный свет». Бренд работает над формированием дилерской сети. Раскрываем первые подробности.Читать далее
-
19.11.2025, 12:51
Gislaved стал партнером Московского автошоу-2025 и удивил зимними новинками
Gislaved неожиданно поддержал крупное автошоу в Москве. Компания представила новые зимние шины. На стенде прошел розыгрыш призов. Подробности участия бренда держатся в секрете.Читать далее
-
19.11.2025, 12:27
Продажи LADA Iskra в Петербурге: сколько машин ушло за четыре месяца
LADA Iskra стартовала в Петербурге неожиданно. Цифры продаж удивляют экспертов. Кто покупает новинку и почему так мало? Подробности статистики и неожиданные выводы внутри.Читать далее
-
19.11.2025, 12:16
TENET ворвался в пятерку лидеров: как новичку удалось обойти Chery
В октябре TENET удивил рынок, заняв пятое место по продажам. Бренд всего пару месяцев на рынке. Что стоит за этим успехом? Дилеры раскрывают неожиданные подробности. Интрига сохраняется.Читать далее
-
19.11.2025, 12:08
Почему современные автомобили массово переходят на электронный стояночный тормоз
В последние годы привычный ручник уступает место электронным системам. Почему автопроизводители массово отказываются от механики? Какие плюсы и минусы у новых решений? Разбираемся, как изменился стояночный тормоз и что это значит для водителей.Читать далее
-
19.11.2025, 12:05
Импорт новых легковых авто в Россию рухнул: минус 64% за год
Ввоз новых авто в Россию резко упал. Китай теряет позиции, а Беларусь и Корея неожиданно растут. Почему импорт так просел и кто теперь главный поставщик?Читать далее
Похожие материалы
-
19.11.2025, 14:34
Дешевые авто из Киргизии: как «дагестанская» схема оставит без денег и машины
В России набирает обороты новый способ покупки авто. Он обещает огромную выгоду. Но есть серьезные подводные камни. Покупатели рискуют потерять все. Юристы бьют тревогу. Разбираемся в деталях этой схемы.Читать далее
-
19.11.2025, 14:02
АвтоВАЗ отправит новинку Lada Iskra работать в столичное такси
АвтоВАЗ готовит новую модель для такси. Lada Iskra скоро появится на дорогах. Она займет нишу между Granta и Vesta. Автомобиль получит современное оснащение. Узнайте о планах автогиганта на столицу.Читать далее
-
19.11.2025, 13:57
Электрокар Nio Firefly с правым рулем появится в Великобритании и Таиланде в 2026 году
Nio Firefly с правым рулем готовится к дебюту в Великобритании и Таиланде в 2026 году. Модель уже продается в Китае и Европе. Впереди выход на рынки Австралии, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии. Подробности о ценах, комплектациях и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:52
Кроссовер KGM Torres отметил первую тысячу проданных авто в России
Новый игрок на рынке набирает популярность. Продажи корейского кроссовера бьют рекорды. Бренд активно расширяет свое присутствие. Что стоит за таким быстрым успехом? Автомобиль привлекает покупателей своим оснащением. Узнаем подробности этого рыночного прорыва.Читать далее
-
19.11.2025, 13:16
Lixiang L6, L7 и L9 официально одобрены для российского рынка: что ждать
Китайский бренд Li Auto официально выходит на российский рынок.Три гибридных кроссовера успешно прошли сертификацию и получили «зелёный свет». Бренд работает над формированием дилерской сети. Раскрываем первые подробности.Читать далее
-
19.11.2025, 12:51
Gislaved стал партнером Московского автошоу-2025 и удивил зимними новинками
Gislaved неожиданно поддержал крупное автошоу в Москве. Компания представила новые зимние шины. На стенде прошел розыгрыш призов. Подробности участия бренда держатся в секрете.Читать далее
-
19.11.2025, 12:27
Продажи LADA Iskra в Петербурге: сколько машин ушло за четыре месяца
LADA Iskra стартовала в Петербурге неожиданно. Цифры продаж удивляют экспертов. Кто покупает новинку и почему так мало? Подробности статистики и неожиданные выводы внутри.Читать далее
-
19.11.2025, 12:16
TENET ворвался в пятерку лидеров: как новичку удалось обойти Chery
В октябре TENET удивил рынок, заняв пятое место по продажам. Бренд всего пару месяцев на рынке. Что стоит за этим успехом? Дилеры раскрывают неожиданные подробности. Интрига сохраняется.Читать далее
-
19.11.2025, 12:08
Почему современные автомобили массово переходят на электронный стояночный тормоз
В последние годы привычный ручник уступает место электронным системам. Почему автопроизводители массово отказываются от механики? Какие плюсы и минусы у новых решений? Разбираемся, как изменился стояночный тормоз и что это значит для водителей.Читать далее
-
19.11.2025, 12:05
Импорт новых легковых авто в Россию рухнул: минус 64% за год
Ввоз новых авто в Россию резко упал. Китай теряет позиции, а Беларусь и Корея неожиданно растут. Почему импорт так просел и кто теперь главный поставщик?Читать далее
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 1 358 000 РMercedes C-класс 2010 в Москве