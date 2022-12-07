Китай наращивает экспорт подержанных автомобилей
Также китайские власти намерены упростить процедуру регистрации сделок купли-продажи, получение лицензий и таможенное оформление, чтобы создать благоприятные условия для экспорта подержанных автомобилей.
Подержанные автомобили из Китая отправляют, прежде всего, в страны Юго-Восточной Азии и в Африку. В небогатых странах с правосторонним движением немолодые «китайцы» по мере сил теснят подержанные японские праворульные машины. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на отраслевые ресурсы, с января по октябрь 2022 года Китае было продано 13,3 млн подержанных автомобилей. Ранее планировалось, что экспорт составит 10% от объема внутреннего вторичного рынка. Отправлять за рубеж можно любые машины, местных или мировых брендов, выпущенные на территории Китая.
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Побоище на Euro NCAP: разбито сразу 14 автомобилей (трое остались без «пятерок»)
Европейская комиссия Euro NCAP опубликовалa результаты последней в 2022 году серии краш-тестов. Эксперты ударно поработали и успели проверить безопасность сразу 14 новых моделей. Автопроизводители спешили получить свои пять звезд по старым правилам. С 2023 года стандарты ужесточатся и добыть высшую оценку будет еще сложнее.Читать далее
-
07.12.2022, 16:08
Дилеры рассказали, какие автомобили могут исчезнуть из шоурумов
Крупные монобрендовые автосалоны и ритейлеры премиальных марок терпят огромные убытки. Официальные поставки в Россию прекращены, а параллельный импорт пока не спасает ситуацию.Читать далее
-
07.12.2022, 15:34
Можно ли включать кондиционер зимой и чем это грозит
Бытует мнение, что включать зимой в машине кондиционер не только бесполезно, но опасно для климатической установки, поскольку система может повредиться из-за сильных морозов.Читать далее
-
07.12.2022, 14:56
У «серых» Kia Sportage заподозрили проблемы с безопасностью
На калининградском «Автоторе» кроссоверы Kia Sportage больше не выпускают. Автомобили привозят к нам по схеме параллельного импорта. У кроссоверов американской сборки обнаружились проблемы с безопасностью.Читать далее
-
07.12.2022, 13:55
В Калининграде проектируют недорогой компактный автомобиль: первые фото и подробности
Разработка собственного небольшого автомобиля идет на калининградском «Автоторе» полным ходом. Модель будет адресована молодежи для ежедневных поездок по городу. Рабочее название проекта «Янтарь».Читать далее
-
07.12.2022, 13:19
Колеса от тягача улетели в «Транзит»
На въезде в Каменск-Уральский произошло необычное ДТП. На полном ходу у тягача Scania отвалилась пара колес. По инерции они полетели на встречку, где их «поймал» грузовик на базе Ford Transit.Читать далее
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