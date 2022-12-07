Китай наращивает экспорт подержанных автомобилей

Ранее мы писали Китай отправляет на экспорт в Россию первую партию подержанных автомобилей Из порта в провинции Гуандун, расположенном на юге Китая, готовится к отправке первая экспортная партия подержанных ... Читать далее

Китайские власти разрешили еще 14 регионам экспортировать подержанные автомобили. Совместное решение приняли Министерство коммерции, министерство общественной безопасности и Главное таможенное управление. На местах предстоит разработать стандарты допуска машин на рынок, регламентировать процедуры отбора и оказать поддержку компаниям-экспортерам, которые имеют собственные каналы сбыта за рубежом и способны предоставлять послепродажное обслуживание.

Также китайские власти намерены упростить процедуру регистрации сделок купли-продажи, получение лицензий и таможенное оформление, чтобы создать благоприятные условия для экспорта подержанных автомобилей.

Фото: unsplash.com

Подержанные автомобили из Китая отправляют, прежде всего, в страны Юго-Восточной Азии и в Африку. В небогатых странах с правосторонним движением немолодые «китайцы» по мере сил теснят подержанные японские праворульные машины. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на отраслевые ресурсы, с января по октябрь 2022 года Китае было продано 13,3 млн подержанных автомобилей. Ранее планировалось, что экспорт составит 10% от объема внутреннего вторичного рынка. Отправлять за рубеж можно любые машины, местных или мировых брендов, выпущенные на территории Китая.

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