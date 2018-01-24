24 января 2018, 12:01

Китай не остановить – рынок растет и ширится

Рынок легковых автомобилей КНР девятый год подряд доказывает, что он является крупнейшим национальным авторынком на планете Земля. Во всяком случае, это следует из отчета Китайской ассоциации автопроизводителей.
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Согласно опубликованным данным СААМ, в минувше году продажи легковых автомобилей в Китайской Народной Республике достигли рекордных 24,7 млн ед. – это на 1,4% превышает показатели 2016 года.

При всем этом руководство Поднебесной ведет непримиримую политику на повышение налогов на покупку новых машин. Власти густонаселенного государства таким способом намерены улучшить экологическую ситуацию в стране, прежде всего, в мегаполисах, где численность населения зачастую превышает десяток миллионов жителей.

Эксперты полны пессимизма относительно таких действий чиновников, полагая, что даже эти  меры не остановят рост продаж автомобилей в Китае. Дескать, в текущем году следует ожидать очередного рекорда продаж – преимущественно за счет провинций, где неуклонно растет благосостояние населения.

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Китай не остановить – рынок растет и ширится
Согласно опубликованным данным СААМ, в минувше году продажи легковых автомобилей в Китайской Народной Республике достигли рекордных 24,7 млн ед. – это на 1,4% превышает показатели 2016 года.При всем этом руководство Поднебесной ведет непримиримую политику на повышение налогов на покупку новых машин. Власти густонаселенного государства таким способом намерены улучшить экологическую ситуацию в стране, прежде всего, в мегаполисах, где численность населения зачастую превышает десяток миллионов жителей.Эксперты полны пессимизма относительно таких действий чиновников, полагая, что даже эти  меры не остановят рост продаж автомобилей в Китае. Дескать, в текущем году следует ожидать очередного рекорда продаж – преимущественно за счет провинций, где неуклонно растет благосостояние населения.
2018-01-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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