Китай не остановить – рынок растет и ширится
Согласно опубликованным данным СААМ, в минувше году продажи легковых автомобилей в Китайской Народной Республике достигли рекордных 24,7 млн ед. – это на 1,4% превышает показатели 2016 года.
При всем этом руководство Поднебесной ведет непримиримую политику на повышение налогов на покупку новых машин. Власти густонаселенного государства таким способом намерены улучшить экологическую ситуацию в стране, прежде всего, в мегаполисах, где численность населения зачастую превышает десяток миллионов жителей.
Эксперты полны пессимизма относительно таких действий чиновников, полагая, что даже эти меры не остановят рост продаж автомобилей в Китае. Дескать, в текущем году следует ожидать очередного рекорда продаж – преимущественно за счет провинций, где неуклонно растет благосостояние населения.
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