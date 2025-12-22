В Китае ужесточают правила вывоза машин без пробега — что изменится для покупателей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

22 декабря 2025, 15:09

Китай ограничит экспорт почти новых автомобилей под видом подержанных с 2026 года

В Китае с 2026 года вводят новые правила экспорта авто. Изменения коснутся машин с минимальным пробегом. Ожидаются перемены на рынке подержанных автомобилей. Подробности - в нашем материале.

С 1 января 2026 года в Китае начнут действовать новые требования к экспорту автомобилей, которые ранее продавались как подержанные, но фактически были новыми. Эти меры направлены на борьбу с распространенной схемой, когда машины с минимальным или нулевым пробегом, зачастую даже не эксплуатировавшиеся, оформлялись как бывшие в употреблении и отправлялись за границу.

Как сообщает Российская Газета, подобная практика в последние годы приобрела массовый характер. Внутри страны дилеры и производители использовали ее для быстрой реализации складских запасов, что приводило к снижению цен на вторичном рынке и создавало давление на традиционную дилерскую сеть. За пределами Китая покупатели таких автомобилей сталкивались с отсутствием официальной поддержки, сложностями с программным обеспечением и обслуживанием батарей, что негативно сказывалось на имидже китайских брендов.

Теперь, согласно новым правилам, если автомобиль вывозится из страны в течение 180 дней после первой регистрации, к нему обязательно должно прилагаться официальное подтверждение от производителя о наличии послепродажного обслуживания. В этом документе будут указаны страна, куда отправляется машина, и ее идентификационные данные, а также обязательна печать автоконцерна. Это касается в первую очередь тех автомобилей, которые формально считаются подержанными, но по сути остаются новыми - с заводской пленкой и нераспакованным салоном.

По оценкам экспертов, в 2024 году на внутреннем рынке Китая сделки с такими «нулевыми» автомобилями могли составлять до миллиона единиц, что примерно равно 5% всего объема вторичных продаж. Экспорт этого сегмента рос еще быстрее: если в 2021 году за рубеж было отправлено всего 15 тысяч подержанных машин, то к 2024 году этот показатель вырос до 436 тысяч, а к концу 2025 года может превысить полмиллиона. При этом, по мнению специалистов, до 80% этих автомобилей - практически новые.

Введение новых требований не запрещает экспорт подержанных машин, но делает его более прозрачным и ответственным. Теперь производители будут обязаны подтверждать готовность обслуживать такие автомобили за рубежом, что должно повысить доверие к китайским маркам и снизить количество проблем у иностранных покупателей. Новые правила распространяются на всю территорию Китая и затрагивают всех участников рынка, кто занимается экспортом автомобилей с минимальным пробегом.

Ожидается, что эти изменения приведут к сокращению числа «нулевых» машин на вторичном рынке и изменят структуру экспорта. Для российских покупателей это может означать уменьшение предложения доступных почти новых автомобилей из Китая и возможный рост цен на такие машины. Как отмечают аналитики, новые нормы могут стать важным шагом к формированию более цивилизованного и прозрачного рынка подержанных автомобилей в Китае и за его пределами.

