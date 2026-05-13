Космический грузовик КНР: «Тяньчжоу-10» доставит на «Тяньгун» скафандр и научное оборудование — новый виток в космонавтике

Китай отправил «Тяньчжоу-10» к орбитальной станции: детали миссии и новые рекорды

Китай вновь удивил космическое сообщество: «Тяньчжоу-10» успешно стартовал к станции «Тяньгун». Миссия обещает новые технологические достижения и важные поставки для экипажа. Почему этот запуск стал знаковым для всей программы пилотируемых полетов КНР - разбираемся в деталях.

Запуск грузового корабля «Тяньчжоу-10» к национальной орбитальной станции «Тяньгун» стал одним из самых значимых событий в космической сфере Китая за последнее время. В условиях растущей конкуренции на орбите подобная миссия не только укрепляет позиции страны, но и обеспечивает её технологическую независимость. Как сообщает агентство «Синьхуа», 11 мая в 8:14 утра по местному времени с космодрома Вэньчан стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-7», на борту которой находился грузовой корабль «Тяньчжоу-10».

Через десять минут после старта аппарат успешно отделился от ракеты и вышел на расчётную орбиту. Солнечные панели развернулись штатно, что обеспечило работоспособность корабля для длительного полёта и последующей стыковки с орбитальной станцией.

Особое внимание в этой миссии уделяется содержимому корабля. Помимо топлива и стандартных запасов для космонавтов, на станцию будут поставлены скафандр для выхода в открытый космос, а также оборудование для проведения научных экспериментов. Такой подход позволяет не только поддерживать жизнедеятельность экипажа, но и расширять научную программу станции.

Для серии кораблей «Тяньчжоу» это уже десятый полёт, что свидетельствует о высокой степени отработанности технологий. В рамках всей программы пилотируемых полётов КНР нынешний запуск стал 39-м, а для ракет-носителей семейства «Чанчжэн» — 641-м. Эти цифры демонстрируют рост масштабов и амбиций космических программ Китая.

Эксперты отмечают, что регулярные запуски грузовых кораблей позволяют Китаю не только поддерживать работу орбитальной станции, но и наращивать собственные навыки в области космической логистики. В условиях, когда международное сотрудничество в космосе становится всё более сложным, подобные миссии приобретают особое значение для национальной безопасности и научного развития страны.