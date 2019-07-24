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24 июля 2019, 14:02

Китай отправляет на экспорт в Россию первую партию подержанных автомобилей

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Из порта в провинции Гуандун, расположенном на юге Китая, готовится к отправке первая экспортная партия подержанных автомобилей. Помимо России машины планируют экспортировать в Нигерию, Камбоджу и Мьянму.
Китай отправляет на экспорт в Россию первую партию подержанных автомобилей
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Китайские власти официально разрешили экспортировать из страны автомобили с пробегом. Таким образом, правительство ...
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В мае 2019 года китайские власти официально разрешили экспортировать из страны подержанные автомобили. На такие меры правительство решило пойти, чтобы подстегнуть темпы продаж новых машин. Приоритетными для китайских «бэушных» авто должны стать рынки Азии и Африки, но часть машин появится и в Россию. 

По информации Министерства коммерции КНР, первая партия сейчас проходит таможенное оформление и вскоре отправится в нашу страну. Кроме того, машины начнут экспортировать в Нигерию, Камбоджу и Мьянму. В общей сложности в первую партию попадут 300 автомобилей на общую сумму 2,5 млн долларов (или в среднем по 8,3 тыс. долларов за машину).

На протяжении последнего года в Китае наблюдается спад продаж новых автомобилей. Чтобы переломить эту негативную динамику и подстегнуть активность покупателей, власти разрешили экспортировать подержанные машины. Отправлять за рубеж можно будет любые авто с пробегом, местных или мировых брендов, выпущенные на территории Китая. Пока право продавать автомобили иностранным покупателям получили жители только 10 крупнейших городов и провинций. Первыми стали Пекин, Шанхай, Тяньцзинь и провинция Гуандун. По оценке правительства КНР, объем ежегодного экспорта подержанных машин составит до 1,5 млн единиц.

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Китай отправляет на экспорт в Россию первую партию подержанных автомобилей
{{material_126476}}В мае 2019 года китайские власти официально разрешили экспортировать из страны подержанные автомобили. На такие меры правительство решило пойти, чтобы подстегнуть темпы продаж новых машин. Приоритетными для китайских «бэушных» авто должны стать рынки Азии и Африки, но часть машин появится и в Россию. По информации Министерства коммерции КНР, первая партия сейчас проходит таможенное оформление и вскоре отправится в нашу страну. Кроме того, машины начнут экспортировать в Нигерию, Камбоджу и Мьянму. В общей сложности в первую партию попадут 300 автомобилей на общую сумму 2,5 млн долларов (или в среднем по 8,3 тыс. долларов за машину).На протяжении последнего года в Китае наблюдается спад продаж новых автомобилей. Чтобы переломить эту негативную динамику и подстегнуть активность покупателей, власти разрешили экспортировать подержанные машины. Отправлять за рубеж можно будет любые авто с пробегом, местных или мировых брендов, выпущенные на территории Китая. Пока право продавать автомобили иностранным покупателям получили жители только 10 крупнейших городов и провинций. Первыми стали Пекин, Шанхай, Тяньцзинь и провинция Гуандун. По оценке правительства КНР, объем ежегодного экспорта подержанных машин составит до 1,5 млн единиц.
2019-07-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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