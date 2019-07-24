24 июля 2019, 14:02
Китай отправляет на экспорт в Россию первую партию подержанных автомобилей
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Из порта в провинции Гуандун, расположенном на юге Китая, готовится к отправке первая экспортная партия подержанных автомобилей. Помимо России машины планируют экспортировать в Нигерию, Камбоджу и Мьянму.
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По информации Министерства коммерции КНР, первая партия сейчас проходит таможенное оформление и вскоре отправится в нашу страну. Кроме того, машины начнут экспортировать в Нигерию, Камбоджу и Мьянму. В общей сложности в первую партию попадут 300 автомобилей на общую сумму 2,5 млн долларов (или в среднем по 8,3 тыс. долларов за машину).
На протяжении последнего года в Китае наблюдается спад продаж новых автомобилей. Чтобы переломить эту негативную динамику и подстегнуть активность покупателей, власти разрешили экспортировать подержанные машины. Отправлять за рубеж можно будет любые авто с пробегом, местных или мировых брендов, выпущенные на территории Китая. Пока право продавать автомобили иностранным покупателям получили жители только 10 крупнейших городов и провинций. Первыми стали Пекин, Шанхай, Тяньцзинь и провинция Гуандун. По оценке правительства КНР, объем ежегодного экспорта подержанных машин составит до 1,5 млн единиц.
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