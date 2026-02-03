Почему власти Китая решили отказаться от модных скрытых ручек на электрокарах и как это повлияет на мировых автопроизводителей

3 февраля 2026, 15:27
Китай первым в мире запретил скрытые дверные ручки на электромобилях
В Китае введен запрет на скрытые дверные ручки в электромобилях после ряда трагических случаев. Новые требования затронут как местные бренды, так и мировых лидеров рынка. Решение может изменить подход к безопасности в автоиндустрии.
Китайские власти приняли беспрецедентное решение: с 2026 года на электромобилях запрещены скрытые дверные ручки. Это первый запрет в мире, и он уже вызвал бурную реакцию среди автопроизводителей и экспертов. Причина запрета - несколько тяжелых происшествий, когда пассажиры не смогли выбраться из автомобилей со скрытыми ручками в экстренных ситуациях. Теперь автоконцерны пересматривают свои подходы к дизайну и безопасности.
Скрытые или утопленные дверные ручки стали символом технологичности и минимализма в автомобильном дизайне. Их массовое распространение началось после показа Tesla Model S в 2012 году. В последние годы подобные решения применяли практически все крупные производители электрокаров, включая Xiaomi, Geely, BYD и другие. Однако, как показала практика, мода на инновации может обернуться рисками для жизни.
В чрезвычайных ситуациях, например, при аварии или пожаре, пассажиры и спасатели с трудом открывают двери с утопленными ручками. В некоторых случаях это приводит к тяжелым последствиям. Китайские регуляторы решили не ждать новых происшествий и ввели обязательное требование: на всех электромобилях должны быть механические средства открытия дверей как снаружи, так и изнутри.
Это решение касается не только китайских брендов, но и международных гигантов, которые активно продают свои электрокары на рынке КНР. Для Tesla, которая фактически популяризировала скрытые ручки, нововведение стало настоящим вызовом. Теперь компаниям предстоит оперативно адаптировать свои модели к новым стандартам, что может повлечь за собой дополнительные расходы и затраты на производство.
Интересно, что в других странах пока не спешат принимать такого решения, как Китай. Несмотря на то, что случаи невозможности открыть двери зафиксированы и в Европе, и в США, ни один другой регулятор не решился на столь радикальные меры.
Эксперты отмечают, что запрет на скрытые дверные ручки может стать пересмотром целого ряда дизайнерских решений в автоиндустрии. Производители ищут баланс между эстетикой, аэродинамикой и общей безопасностью. Не исключено, что вслед за Китаем аналогичные требования появятся и в других странах, если практика покажет их эффективность.
Для покупателей электромобилей это нововведение означает, что в последние годы привычный внешний вид машины может измениться. Вместо гладких, «чистых» поверхностей кузова снова появятся классические механические элементы. Но, как показывает опыт, иногда возвращение к проверенным решениям - единственный способ избежать новой трагедии.
