Китай побеждает коронавирус и возобновляет производство автомобилей
- 181
- 0
Фото: img2.chinadaily.com.cn - 2
Еще недавно пораженные инфекцией китайские города просыпаются, а автозаводы возвращаются к былым темпам производства, в том числе в Ухане, столице пандемии. Да, отмена изоляции остается частичной, однако выпуск автомобилей продолжает расти, дабы уменьшить уже нанесенный ущерб и не усугубить экономический кризис.
«Благодаря общим усилиям, восстановление производства в китайской автомобильной промышленности идет упорядоченно, - уточнил чиновник. - Это сыграло важную роль в стабилизации цепочки поставок».
PSA и Renault
Перезапуск коснулся в том числе предприятий по производству автомобилей некитайских марок, в частности, PSA и Renault. Группа, возглавляемая Карлосом Таваресом, возобновила свою деятельность в Китае несколько дней назад. Темпы пока невысокие, однако с конвейера уже сходят Peugeot 2008 и Citroen C3-XR.
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Volkswagen
При этом немцы осторожно оптимистичны, пишет china.org.cn, ибо, по словам Стефана Велленштейна, худшие последствия кризиса скажутся месяца через два-три. И интерес многих клиентов к покупке автомобилей по-прежнему ограничен. Но Volkswagen готов увеличить производство, если будет соответствующий спрос.
Концерн возобновил работу почти на всех китайских заводах, кроме двух - в городах Чанша и Урумчи. Но это дело ближайшего будущего. Показатели продаж Volkswagen Group China в последнее время показывают признаки улучшения.
Ожидается, что в марте продажи вырастут до 1 млн автомобилей, что станет огромным улучшением к февральским показателям, когда по всей стране было продано около 250 тыс. «Фольксвагенов».
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве