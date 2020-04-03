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3 апреля 2020, 14:44

Китай побеждает коронавирус и возобновляет производство автомобилей

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Фото: dneegypt.nyc3.digitaloceanspaces.com
После нескольких месяцев остановки из-за эпидемии коронавируса автомобильное производство в Китае начинает медленно восстанавливаться. И это очень хорошая новость на фоне событий в Европе, где по-прежнему актуален режим карантина.
Китай побеждает коронавирус и возобновляет производство автомобилей

Фото: img2.chinadaily.com.cn - 2

Еще недавно пораженные инфекцией китайские города просыпаются, а автозаводы возвращаются к былым темпам производства, в том числе в Ухане, столице пандемии. Да, отмена изоляции остается частичной, однако выпуск автомобилей продолжает расти, дабы уменьшить уже нанесенный ущерб и не усугубить экономический кризис.

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По данным китайской прессы, в настоящее время свою деятельность возобновили 95% китайских автокомпаний. На полную мощность заработали и заводы по производству автозапчастей – об этом заявил заместитель министра промышленности и информационных технологий КНР Син Гуобин.

«Благодаря общим усилиям, восстановление производства в китайской автомобильной промышленности идет упорядоченно, - уточнил чиновник. - Это сыграло важную роль в стабилизации цепочки поставок».

PSA и Renault

Перезапуск коснулся в том числе предприятий по производству автомобилей некитайских марок, в частности, PSA и Renault. Группа, возглавляемая Карлосом Таваресом, возобновила свою деятельность в Китае несколько дней назад. Темпы пока невысокие, однако с конвейера уже сходят Peugeot 2008 и Citroen C3-XR.

Китай побеждает коронавирус и возобновляет производство автомобилей

Фото из открытых источников

Китай побеждает коронавирус и возобновляет производство автомобилей

Фото из открытых источников

Китай побеждает коронавирус и возобновляет производство автомобилей

Фото из открытых источников

Китай побеждает коронавирус и возобновляет производство автомобилей

Фото из открытых источников

Китай побеждает коронавирус и возобновляет производство автомобилей

Фото из открытых источников

Китай побеждает коронавирус и возобновляет производство автомобилей
Китай побеждает коронавирус и возобновляет производство автомобилей
Китай побеждает коронавирус и возобновляет производство автомобилей
Китай побеждает коронавирус и возобновляет производство автомобилей
Китай побеждает коронавирус и возобновляет производство автомобилей
По данным зарубежных СМИ, восстанавливается и завод Renault Samsung Motor в южнокорейском Пусане. Здесь, напомним, налажен выпуск нескольких моделей – Renault Twizy, Renault Koleos, а также Samsung SM3, SM6 и SM7.

Volkswagen

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Российский офис Volkswagen объявил о временной приостановке производства автомобилей на двух предприятиях ...
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«Надежда возвращается на китайский рынок, - заявил вчера генеральный директор Volkswagen Group China Стефан Вёлленштейн. - Все больше признаков того, что бизнес восстанавливается. При хорошем развитии событий к середине года мы можем вернуться к прошлогоднему планированию».

При этом немцы осторожно оптимистичны, пишет china.org.cn, ибо, по словам Стефана Велленштейна, худшие последствия кризиса скажутся месяца через два-три. И интерес многих клиентов к покупке автомобилей по-прежнему ограничен. Но Volkswagen готов увеличить производство, если будет соответствующий спрос.

Концерн возобновил работу почти на всех китайских заводах, кроме двух - в городах Чанша и Урумчи. Но это дело ближайшего будущего. Показатели продаж Volkswagen Group China в последнее время показывают признаки улучшения.

Ожидается, что в марте продажи вырастут до 1 млн автомобилей, что станет огромным улучшением к февральским показателям, когда по всей стране было продано около 250 тыс. «Фольксвагенов».


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Форум Peugeot Partner
Цитата:| Кому: юра отлично ответил , безумно пусть пролетают на дельтоплане
Валерий
Форум Peugeot 408
эксплуатация с 2013 года. из плюсов: подвеска только сейчас начала немного постукивать, но и я ее честно говоря в каких ямах на наших дорогах только не проверял... по кузову нет ни каких замечаний, несмотря на изрядное число сколов и царапин. Хороший объем багажника и салона, даже крупные пассажиры на ...
Владимир
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Цитата:| Кому: Юрий! Это какой рост небольшой по вашему? У меня знакомый под 2 метра, садится в мою машину гольф класса, и ни разу не ударился. Жаловаться то он жаловался, что машина у меня "бабская", в его понимании это машины, в которые с его ростом не развалишься. В моем понимании большинство машин ...
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Китай побеждает коронавирус и возобновляет производство автомобилей
Еще недавно пораженные инфекцией китайские города просыпаются, а автозаводы возвращаются к былым темпам производства, в том числе в Ухане, столице пандемии. Да, отмена изоляции остается частичной, однако выпуск автомобилей продолжает расти, дабы уменьшить уже нанесенный ущерб и не усугубить экономический кризис.{{material_129562}} По данным китайской прессы, в настоящее время свою деятельность возобновили 95% китайских автокомпаний. На полную мощность заработали и заводы по производству автозапчастей – об этом заявил заместитель министра промышленности и информационных технологий КНР Син Гуобин. «Благодаря общим усилиям, восстановление производства в китайской автомобильной промышленности идет упорядоченно, - уточнил чиновник. - Это сыграло важную роль в стабилизации цепочки поставок».PSA и RenaultПерезапуск коснулся в том числе предприятий по производству автомобилей некитайских марок, в частности, PSA и Renault. Группа, возглавляемая Карлосом Таваресом, возобновила свою деятельность в Китае несколько дней назад. Темпы пока невысокие, однако с конвейера уже сходят Peugeot 2008 и Citroen C3-XR.{{gallery_1999}} По данным зарубежных СМИ, восстанавливается и завод Renault Samsung Motor в южнокорейском Пусане. Здесь, напомним, налажен выпуск нескольких моделей – Renault Twizy, Renault Koleos, а также Samsung SM3, SM6 и SM7.Volkswagen{{material_129416}} «Надежда возвращается на китайский рынок, - заявил вчера генеральный директор Volkswagen Group China Стефан Вёлленштейн. - Все больше признаков того, что бизнес восстанавливается. При хорошем развитии событий к середине года мы можем вернуться к прошлогоднему планированию».При этом немцы осторожно оптимистичны, пишет china.org.cn, ибо, по словам Стефана Велленштейна, худшие последствия кризиса скажутся месяца через два-три. И интерес многих клиентов к покупке автомобилей по-прежнему ограничен. Но Volkswagen готов увеличить производство, если будет соответствующий спрос.Концерн возобновил работу почти на всех китайских заводах, кроме двух - в городах Чанша и Урумчи. Но это дело ближайшего будущего. Показатели продаж Volkswagen Group China в последнее время показывают признаки улучшения. Ожидается, что в марте продажи вырастут до 1 млн автомобилей, что станет огромным улучшением к февральским показателям, когда по всей стране было продано около 250 тыс. «Фольксвагенов».
2020-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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