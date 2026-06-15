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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

15 июня 2026, 13:54

Китай ускоряет переход на электромобили: как меняется мировой авторынок

Китай ускоряет переход на электромобили: как меняется мировой авторынок

Почему российские водители пока не спешат отказываться от бензина

Китай ускоряет переход на электромобили: как меняется мировой авторынок

В Китае электромобили становятся массовым транспортом. Россия сталкивается с уникальными вызовами. Государственная поддержка играет ключевую роль. Узнайте, что мешает развитию электротранспорта.

В Китае электромобили становятся массовым транспортом. Россия сталкивается с уникальными вызовами. Государственная поддержка играет ключевую роль. Узнайте, что мешает развитию электротранспорта.

За последние пятнадцать лет Китай совершил настоящую революцию в автомобильной индустрии, превратившись из импортера в лидера по выпуску машин на новых источниках энергии. В отличие от Европы, где акцент делается на экологию, Пекин сделал ставку на масштабные государственные программы и развитие собственной производственной базы.

Ключевым фактором успеха стали щедрые субсидии, которые достигали 60 тысяч юаней (порядка 650 тысяч рублей в пересчете по текущему курсу) на покупку одного электрокара. Кроме того, власти инвестировали в создание инфраструктуры, поддерживали производителей аккумуляторов и предоставляли налоговые льготы. По информации Pravda.Ru, за 15 лет объем господдержки превысил 230 миллиардов долларов.

В крупных городах Китая были введены строгие ограничения на регистрацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Это вынудило многих жителей мегаполисов пересесть на «зеленый» транспорт, чтобы быстрее получить номера. Постепенно прямые выплаты сокращались, уступая место рыночным стимулам. Такой подход позволил создать сеть из почти пяти миллионов зарядных станций - это в разы больше, чем в России.

В России ситуация развивается иначе. Здесь также внедряются меры поддержки: субсидии на кредиты для покупки электрокаров и гибридов, налоговые льготы, бесплатный проезд по некоторым платным трассам. Однако суровый климат и большие расстояния между городами становятся серьезным препятствием. Эксплуатация батарей зимой приводит к снижению запаса хода, что делает дальние поездки затруднительными.

В этих условиях россияне чаще выбирают подзаряжаемые гибриды, где бензиновый двигатель служит страховкой на случай разряда аккумулятора. Основной спрос приходится на китайские кроссоверы, но их стоимость пока остается высокой для большинства покупателей. Недостаток публичных зарядных станций и дорогая электроэнергия в коммерческом секторе также тормозят развитие рынка.

Пока российские заводы не начнут выпускать доступные электромобили, адаптированные к северным условиям, массовый переход на электротягу останется экспериментом для отдельных энтузиастов и компаний. Только комплексный подход и развитие инфраструктуры способны изменить ситуацию.

Многие задаются вопросом, почему электрокары в России дороже, чем в Китае. Причины - отсутствие масштабных субсидий, сложная логистика и необходимость адаптации техники к местному климату. Для дальних поездок электромобили пока уступают традиционным машинам из-за недостатка быстрых зарядных станций. Зарядка от обычной розетки возможна, но требует времени и специальной электросети. Транспортный налог на электрокары отменен не во всех регионах, поэтому условия владения зависят от места регистрации.

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