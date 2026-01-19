Штрафы, новые правила и неожиданные запреты — что изменится для автовладельцев

Китай ужесточает контроль за утилизацией батарей электромобилей с апреля 2026 года

В Китае вводят строгие меры по утилизации аккумуляторов электромобилей. Новые правила затронут всех участников рынка. Ожидаются крупные штрафы и новые требования к производителям. Подробности — в нашем материале.

В Китае стартует новая эра обращения с аккумуляторами от электромобилей. Уже с апреля 2026 года власти вводят жесткие требования: теперь батареи должны утилизироваться одновременно с автомобилем, а не отдельно, как это было раньше. Такой шаг — не просто формальность, а попытка навести порядок в быстро растущем секторе электромобилей, где до сих пор царила настоящая анархия.

Причина перемен проста: страна столкнулась с лавиной старых аккумуляторов, которые массово выходят из строя. По оценкам экспертов, к 2030 году объем отслуживших свое батарей достигнет миллиона тонн. Раньше их часто разбирали в подпольных мастерских, где никто не заботился ни о безопасности, ни об экологии. Теперь же за подобные действия грозят серьезные штрафы — до 50 тысяч юаней, а в особо тяжелых случаях — временное закрытие бизнеса или даже лишение лицензии.

Власти не ограничились только ужесточением наказаний. Вводится так называемый «батарейный паспорт» — уникальный код, который будет сопровождать каждую батарею на всем ее жизненном пути. В этом коде зашифрованы данные о происхождении, составе и истории утилизации аккумулятора. Производители и автоконцерны обязаны создать инфраструктуру для сбора и переработки батарей во всех регионах страны. Теперь ни одна батарея не сможет «затеряться» или попасть в серую зону.

Особое внимание уделено вторичному использованию аккумуляторов. Раньше бывшие в употреблении батареи часто находили новую жизнь в электросамокатах или других устройствах. Но теперь такие практики будут жестко ограничены. Власти считают, что это создает путаницу для потребителей и мешает оценить реальные риски для безопасности. Для автомобилей с системой быстрой замены батарей готовятся отдельные, еще более строгие правила.

Китайские чиновники уверены: только централизованный и прозрачный контроль позволит избежать экологических катастроф и вытеснить с рынка нелегальных игроков. Впрочем, не все участники рынка готовы к таким переменам. Многие опасаются, что новые требования приведут к росту расходов и усложнят жизнь как производителям, так и владельцам электромобилей. Но власти настроены решительно и не собираются отступать.

В итоге Китай становится первой страной, где утилизация аккумуляторов электромобилей превращается в отдельную, строго регулируемую отрасль. Остальным странам остается только наблюдать за экспериментом и делать выводы. А для китайских автолюбителей наступает время перемен — и, возможно, неожиданных сюрпризов.