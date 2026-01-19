Штрафы, новые правила и неожиданные запреты — что изменится для автовладельцев

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

19 января 2026, 08:29

Китай ужесточает контроль за утилизацией батарей электромобилей с апреля 2026 года

Китай ужесточает контроль за утилизацией батарей электромобилей с апреля 2026 года

Штрафы, новые правила и неожиданные запреты — что изменится для автовладельцев

Китай ужесточает контроль за утилизацией батарей электромобилей с апреля 2026 года

В Китае вводят строгие меры по утилизации аккумуляторов электромобилей. Новые правила затронут всех участников рынка. Ожидаются крупные штрафы и новые требования к производителям. Подробности — в нашем материале.

В Китае вводят строгие меры по утилизации аккумуляторов электромобилей. Новые правила затронут всех участников рынка. Ожидаются крупные штрафы и новые требования к производителям. Подробности — в нашем материале.

В Китае стартует новая эра обращения с аккумуляторами от электромобилей. Уже с апреля 2026 года власти вводят жесткие требования: теперь батареи должны утилизироваться одновременно с автомобилем, а не отдельно, как это было раньше. Такой шаг — не просто формальность, а попытка навести порядок в быстро растущем секторе электромобилей, где до сих пор царила настоящая анархия.

Причина перемен проста: страна столкнулась с лавиной старых аккумуляторов, которые массово выходят из строя. По оценкам экспертов, к 2030 году объем отслуживших свое батарей достигнет миллиона тонн. Раньше их часто разбирали в подпольных мастерских, где никто не заботился ни о безопасности, ни об экологии. Теперь же за подобные действия грозят серьезные штрафы — до 50 тысяч юаней, а в особо тяжелых случаях — временное закрытие бизнеса или даже лишение лицензии.

Власти не ограничились только ужесточением наказаний. Вводится так называемый «батарейный паспорт» — уникальный код, который будет сопровождать каждую батарею на всем ее жизненном пути. В этом коде зашифрованы данные о происхождении, составе и истории утилизации аккумулятора. Производители и автоконцерны обязаны создать инфраструктуру для сбора и переработки батарей во всех регионах страны. Теперь ни одна батарея не сможет «затеряться» или попасть в серую зону.

Особое внимание уделено вторичному использованию аккумуляторов. Раньше бывшие в употреблении батареи часто находили новую жизнь в электросамокатах или других устройствах. Но теперь такие практики будут жестко ограничены. Власти считают, что это создает путаницу для потребителей и мешает оценить реальные риски для безопасности. Для автомобилей с системой быстрой замены батарей готовятся отдельные, еще более строгие правила.

Китайские чиновники уверены: только централизованный и прозрачный контроль позволит избежать экологических катастроф и вытеснить с рынка нелегальных игроков. Впрочем, не все участники рынка готовы к таким переменам. Многие опасаются, что новые требования приведут к росту расходов и усложнят жизнь как производителям, так и владельцам электромобилей. Но власти настроены решительно и не собираются отступать.

В итоге Китай становится первой страной, где утилизация аккумуляторов электромобилей превращается в отдельную, строго регулируемую отрасль. Остальным странам остается только наблюдать за экспериментом и делать выводы. А для китайских автолюбителей наступает время перемен — и, возможно, неожиданных сюрпризов.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Архангельск Иркутск Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться