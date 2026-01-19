Штрафы, новые правила и неожиданные запреты — что изменится для автовладельцев

19 января 2026, 08:29
Китай ужесточает контроль за утилизацией батарей электромобилей с апреля 2026 года
Китай ужесточает контроль за утилизацией батарей электромобилей с апреля 2026 года
В Китае вводят строгие меры по утилизации аккумуляторов электромобилей. Новые правила затронут всех участников рынка. Ожидаются крупные штрафы и новые требования к производителям. Подробности — в нашем материале.
В Китае стартует новая эра обращения с аккумуляторами от электромобилей. Уже с апреля 2026 года власти вводят жесткие требования: теперь батареи должны утилизироваться одновременно с автомобилем, а не отдельно, как это было раньше. Такой шаг — не просто формальность, а попытка навести порядок в быстро растущем секторе электромобилей, где до сих пор царила настоящая анархия.
Причина перемен проста: страна столкнулась с лавиной старых аккумуляторов, которые массово выходят из строя. По оценкам экспертов, к 2030 году объем отслуживших свое батарей достигнет миллиона тонн. Раньше их часто разбирали в подпольных мастерских, где никто не заботился ни о безопасности, ни об экологии. Теперь же за подобные действия грозят серьезные штрафы — до 50 тысяч юаней, а в особо тяжелых случаях — временное закрытие бизнеса или даже лишение лицензии.
Власти не ограничились только ужесточением наказаний. Вводится так называемый «батарейный паспорт» — уникальный код, который будет сопровождать каждую батарею на всем ее жизненном пути. В этом коде зашифрованы данные о происхождении, составе и истории утилизации аккумулятора. Производители и автоконцерны обязаны создать инфраструктуру для сбора и переработки батарей во всех регионах страны. Теперь ни одна батарея не сможет «затеряться» или попасть в серую зону.
Особое внимание уделено вторичному использованию аккумуляторов. Раньше бывшие в употреблении батареи часто находили новую жизнь в электросамокатах или других устройствах. Но теперь такие практики будут жестко ограничены. Власти считают, что это создает путаницу для потребителей и мешает оценить реальные риски для безопасности. Для автомобилей с системой быстрой замены батарей готовятся отдельные, еще более строгие правила.
Китайские чиновники уверены: только централизованный и прозрачный контроль позволит избежать экологических катастроф и вытеснить с рынка нелегальных игроков. Впрочем, не все участники рынка готовы к таким переменам. Многие опасаются, что новые требования приведут к росту расходов и усложнят жизнь как производителям, так и владельцам электромобилей. Но власти настроены решительно и не собираются отступать.
В итоге Китай становится первой страной, где утилизация аккумуляторов электромобилей превращается в отдельную, строго регулируемую отрасль. Остальным странам остается только наблюдать за экспериментом и делать выводы. А для китайских автолюбителей наступает время перемен — и, возможно, неожиданных сюрпризов.
Похожие материалы
-
19.01.2026, 15:34
Ford возвращает Focus RS 2027 с чертами Dark Horse SC - неожиданный поворот
Ford оказался на перепутье: компания меняет стратегию и отказывается от крупных электромобилей. Производство F-150 Lightning завершено. Что будет с культовыми моделями? Новые решения уже на горизонте.Читать далее
-
19.01.2026, 14:37
Patron представил 81 новый датчик давления в шинах для популярных авто
Patron расширил ассортимент датчиков давления в шинах. Новинки уже доступны для заказа. В каталоге сразу 81 позиция. Ожидается появление на складах по всей России. Поддержка популярных марок гарантирована.Читать далее
-
19.01.2026, 14:21
Водителей хотят лишать прав за ксенон и громкий выхлоп - штрафы вырастут в 60 раз
В России обсуждают ужесточение наказаний для водителей с нештатным светом и выхлопом. Возможны крупные штрафы и лишение прав. Новые меры могут изменить привычный подход к тюнингу. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 14:08
Российские производители создали уникальные полуприцепы для Почты России длиной 16,7 метра
В России представили необычные полуприцепы для перевозки почты. Новая техника удивляет деталями. Внутри - свежие инженерные решения. Ожидаются перемены в логистике.Читать далее
-
19.01.2026, 13:58
В Петербурге увеличилось число автобрендов с единственным дилером в 2025 году
В Петербурге зафиксирован неожиданный рост числа брендов с одним дилером. Китайские марки доминируют в этом списке. Какие компании оказались в зоне риска - подробности в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 13:47
Mazda ворвалась в десятку лидеров российского рынка: неожиданный успех японцев
Mazda неожиданно оказалась среди самых продаваемых марок в России. Лидеры рейтинга удивили экспертов. Китайские и белорусские бренды не уступают позиции. Интрига сохраняется.Читать далее
-
19.01.2026, 13:39
Казахстанский авторынок в 2025 году удивил ростом и новыми рекордами продаж
В Казахстане за год продано более 230 тысяч новых авто. Лидеры рынка удивили результатами. Китайские бренды не сдают позиций. Кто стал главным открытием года - подробности в материале.Читать далее
-
19.01.2026, 13:26
GWM установил рекорд: в России за год продано почти 200 тысяч авто
GWM удивил рынок России новыми результатами. Продажи бренда взлетели до рекордных высот. Дилеры не ожидали такого спроса. Что стоит за этими цифрами - читайте в материале.Читать далее
-
19.01.2026, 12:29
Российский рынок электромобилей обвалился на треть за год - Zeekr удержал лидерство вопреки падению
В 2025 году продажи электромобилей в России резко снизились. Лидеры рынка сменились, а некоторые бренды удивили результатами. Эксперты отмечают неожиданные тенденции. Что ждет рынок дальше - вопрос открыт.Читать далее
-
19.01.2026, 12:18
Сотни автомобилей россиян зависли на границе из-за новых ставок утилизационного сбора
Автомобили, заказанные из-за рубежа, оказались заблокированы на таможне. Власти ужесточили правила, и теперь владельцы могут лишиться своих машин. Эксперты раскрывают неожиданные последствия и варианты выхода из ситуации.Читать далее
Похожие материалы
-
19.01.2026, 15:34
Ford возвращает Focus RS 2027 с чертами Dark Horse SC - неожиданный поворот
Ford оказался на перепутье: компания меняет стратегию и отказывается от крупных электромобилей. Производство F-150 Lightning завершено. Что будет с культовыми моделями? Новые решения уже на горизонте.Читать далее
-
19.01.2026, 14:37
Patron представил 81 новый датчик давления в шинах для популярных авто
Patron расширил ассортимент датчиков давления в шинах. Новинки уже доступны для заказа. В каталоге сразу 81 позиция. Ожидается появление на складах по всей России. Поддержка популярных марок гарантирована.Читать далее
-
19.01.2026, 14:21
Водителей хотят лишать прав за ксенон и громкий выхлоп - штрафы вырастут в 60 раз
В России обсуждают ужесточение наказаний для водителей с нештатным светом и выхлопом. Возможны крупные штрафы и лишение прав. Новые меры могут изменить привычный подход к тюнингу. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 14:08
Российские производители создали уникальные полуприцепы для Почты России длиной 16,7 метра
В России представили необычные полуприцепы для перевозки почты. Новая техника удивляет деталями. Внутри - свежие инженерные решения. Ожидаются перемены в логистике.Читать далее
-
19.01.2026, 13:58
В Петербурге увеличилось число автобрендов с единственным дилером в 2025 году
В Петербурге зафиксирован неожиданный рост числа брендов с одним дилером. Китайские марки доминируют в этом списке. Какие компании оказались в зоне риска - подробности в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 13:47
Mazda ворвалась в десятку лидеров российского рынка: неожиданный успех японцев
Mazda неожиданно оказалась среди самых продаваемых марок в России. Лидеры рейтинга удивили экспертов. Китайские и белорусские бренды не уступают позиции. Интрига сохраняется.Читать далее
-
19.01.2026, 13:39
Казахстанский авторынок в 2025 году удивил ростом и новыми рекордами продаж
В Казахстане за год продано более 230 тысяч новых авто. Лидеры рынка удивили результатами. Китайские бренды не сдают позиций. Кто стал главным открытием года - подробности в материале.Читать далее
-
19.01.2026, 13:26
GWM установил рекорд: в России за год продано почти 200 тысяч авто
GWM удивил рынок России новыми результатами. Продажи бренда взлетели до рекордных высот. Дилеры не ожидали такого спроса. Что стоит за этими цифрами - читайте в материале.Читать далее
-
19.01.2026, 12:29
Российский рынок электромобилей обвалился на треть за год - Zeekr удержал лидерство вопреки падению
В 2025 году продажи электромобилей в России резко снизились. Лидеры рынка сменились, а некоторые бренды удивили результатами. Эксперты отмечают неожиданные тенденции. Что ждет рынок дальше - вопрос открыт.Читать далее
-
19.01.2026, 12:18
Сотни автомобилей россиян зависли на границе из-за новых ставок утилизационного сбора
Автомобили, заказанные из-за рубежа, оказались заблокированы на таможне. Власти ужесточили правила, и теперь владельцы могут лишиться своих машин. Эксперты раскрывают неожиданные последствия и варианты выхода из ситуации.Читать далее