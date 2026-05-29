Лежать нельзя пристегиваться: Китай ставит запятую в споре о «безгравитационных» креслах

Китай ужесточает правила: под запретом новые типы сидений в автомобилях

В Китае обсуждают новый запрет для электромобилей: теперь под угрозой оказались популярные раскладывающиеся сиденья. Власти считают, что такие решения могут привести к серьезным последствиям при ДТП. Почему автопроизводители не спешат отказываться от комфорта и как это повлияет на рынок - разбираемся, что ждет водителей и пассажиров уже в ближайшее время.

Для российских автолюбителей новость о возможном запрете откидных «безгравитационных» сидений в электрокарах Китая может показаться далеким вопросом, но на самом деле она напрямую касается будущего автомобильной безопасности и стандартов, которые могут прийти и на наш рынок. Китай, как крупнейший мировой рынок электромобилей, задает тренды, которые затем подхватывают производители по всему миру.

Министерство промышленности и информационных технологий КНР на этой неделе выступило с инициативой ограничить использование откидных сидений, которые позволяют пассажирам принимать почти горизонтальное положение. Причина - опасения за безопасность: при аварии человек, лежащий в таком кресле, может оказаться вне зоны действия ремней и подушек безопасности. Власти отмечают, что в полулежачем положении пассажир рискует «провалиться» ниже пояса, что делает защиту неэффективной.

Производители электромобилей активно внедряли такие сиденья, стремясь сделать салон максимально комфортным и превратить его в зону отдыха. Однако регуляторы подчеркивают: автомобиль - это прежде всего средство передвижения, а не гостиная на колесах. По информации Carscoops, общественное обсуждение нового запрета стартует уже в июле, и многие эксперты уверены, что решение будет принято быстро, учитывая недавние аналогичные меры по ограничению скрытых дверных ручек и крупных сенсорных экранов.

Интересно, что Китай уже не впервые становится инициатором жестких ограничений в автопроме. Ранее власти страны выступили с идеей запрета выдвижных дверных ручек после ряда аварий, вызвавших вопросы к их надежности в экстренных ситуациях. Как отмечают аналитики, такие шаги делают КНР одним из самых строгих регуляторов в мире по вопросам безопасности автомобилей. Это подтверждает и опыт других стран: например, в России недавно обсуждались новые требования к системам безопасности, а в США сенаторы даже предлагали полный запрет на импорт китайских автомобилей.

Стоит отметить, что ужесточение стандартов в Китае может повлиять на глобальные подходы к проектированию электромобилей. Многие автоконцерны вынуждены будут пересмотреть свои решения, чтобы соответствовать новым требованиям. В этом контексте показателен опыт премиальных брендов: недавно выяснилось, что даже владельцы BMW и Mercedes сталкиваются с неожиданными трудностями из-за изменений в правилах, что говорит о масштабности влияния новых норм.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов. Китай занимает лидирующие позиции по продажам электромобилей, а его решения часто становятся ориентиром для других стран. Откидные сиденья, несмотря на популярность, могут быть признаны небезопасными, если исходить из представленных данных. Новые правила, вероятно, затронут не только внутренний рынок КНР, но и экспортные модели, что создаст дополнительную нагрузку на производителей. Для российских покупателей это может означать появление новых стандартов безопасности и изменение привычных опций в будущих автомобилях.