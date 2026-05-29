Лежать нельзя пристегиваться: Китай ставит запятую в споре о «безгравитационных» креслах

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

29 мая 2026, 13:24

Китай ужесточает правила: под запретом новые типы сидений в автомобилях

Китай ужесточает правила: под запретом новые типы сидений в автомобилях

Лежать нельзя пристегиваться: Китай ставит запятую в споре о «безгравитационных» креслах

Китай ужесточает правила: под запретом новые типы сидений в автомобилях

В Китае обсуждают новый запрет для электромобилей: теперь под угрозой оказались популярные раскладывающиеся сиденья. Власти считают, что такие решения могут привести к серьезным последствиям при ДТП. Почему автопроизводители не спешат отказываться от комфорта и как это повлияет на рынок - разбираемся, что ждет водителей и пассажиров уже в ближайшее время.

В Китае обсуждают новый запрет для электромобилей: теперь под угрозой оказались популярные раскладывающиеся сиденья. Власти считают, что такие решения могут привести к серьезным последствиям при ДТП. Почему автопроизводители не спешат отказываться от комфорта и как это повлияет на рынок - разбираемся, что ждет водителей и пассажиров уже в ближайшее время.

Для российских автолюбителей новость о возможном запрете откидных «безгравитационных» сидений в электрокарах Китая может показаться далеким вопросом, но на самом деле она напрямую касается будущего автомобильной безопасности и стандартов, которые могут прийти и на наш рынок. Китай, как крупнейший мировой рынок электромобилей, задает тренды, которые затем подхватывают производители по всему миру.

Министерство промышленности и информационных технологий КНР на этой неделе выступило с инициативой ограничить использование откидных сидений, которые позволяют пассажирам принимать почти горизонтальное положение. Причина - опасения за безопасность: при аварии человек, лежащий в таком кресле, может оказаться вне зоны действия ремней и подушек безопасности. Власти отмечают, что в полулежачем положении пассажир рискует «провалиться» ниже пояса, что делает защиту неэффективной.

Производители электромобилей активно внедряли такие сиденья, стремясь сделать салон максимально комфортным и превратить его в зону отдыха. Однако регуляторы подчеркивают: автомобиль - это прежде всего средство передвижения, а не гостиная на колесах. По информации Carscoops, общественное обсуждение нового запрета стартует уже в июле, и многие эксперты уверены, что решение будет принято быстро, учитывая недавние аналогичные меры по ограничению скрытых дверных ручек и крупных сенсорных экранов.

Интересно, что Китай уже не впервые становится инициатором жестких ограничений в автопроме. Ранее власти страны выступили с идеей запрета выдвижных дверных ручек после ряда аварий, вызвавших вопросы к их надежности в экстренных ситуациях. Как отмечают аналитики, такие шаги делают КНР одним из самых строгих регуляторов в мире по вопросам безопасности автомобилей. Это подтверждает и опыт других стран: например, в России недавно обсуждались новые требования к системам безопасности, а в США сенаторы даже предлагали полный запрет на импорт китайских автомобилей.

Стоит отметить, что ужесточение стандартов в Китае может повлиять на глобальные подходы к проектированию электромобилей. Многие автоконцерны вынуждены будут пересмотреть свои решения, чтобы соответствовать новым требованиям. В этом контексте показателен опыт премиальных брендов: недавно выяснилось, что даже владельцы BMW и Mercedes сталкиваются с неожиданными трудностями из-за изменений в правилах, что говорит о масштабности влияния новых норм.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов. Китай занимает лидирующие позиции по продажам электромобилей, а его решения часто становятся ориентиром для других стран. Откидные сиденья, несмотря на популярность, могут быть признаны небезопасными, если исходить из представленных данных. Новые правила, вероятно, затронут не только внутренний рынок КНР, но и экспортные модели, что создаст дополнительную нагрузку на производителей. Для российских покупателей это может означать появление новых стандартов безопасности и изменение привычных опций в будущих автомобилях.

Упомянутые марки: BYD, Nio, XPeng, Chery, Geely
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Бид, Нио, Икспенг, Чери, Джили

Похожие материалы Бид, Нио, Икспенг, Чери, Джили

Hongqi Guoya стал самым дорогим китайским автомобилем в России - цены и особенности
Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Республика Башкортостан Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться