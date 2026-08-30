Под микроскопом: почему китайские авто теперь будут проверять как никогда строго

Китай ужесточил требования к автопроизводителям: новые проверки и отчеты о дефектах

В Китае стартовала масштабная проверка автопрома: все бренды обязали выявлять и устранять малейшие дефекты, а также отчитываться о каждом случае перед властями. Мало кто знает, что теперь под особым контролем окажутся системы автопилота и кибербезопасность. Что грозит компаниям и как это повлияет на рынок - объясняем подробно.

В Китае стартовала масштабная проверка автопрома: все бренды обязали выявлять и устранять малейшие дефекты, а также отчитываться о каждом случае перед властями. Мало кто знает, что теперь под особым контролем окажутся системы автопилота и кибербезопасность. Что грозит компаниям и как это повлияет на рынок - объясняем подробно.

Для российских автомобилистов новость из Китая может показаться далеким событием, но на самом деле она напрямую затрагивает интересы тех, кто выбирает машины из Поднебесной. Китайские власти ввели новые жесткие правила для автопроизводителей: теперь каждый выявленный дефект должен быть не только устранен, но и официально зафиксирован в отчетах, которые компании обязаны предоставить до конца 2026 года. Это значит, что качество и безопасность китайских автомобилей, которые все чаще появляются на российских дорогах, окажутся под еще более пристальным контролем.

Как сообщает Autonews, в рамках годовой кампании автоконцерны должны провести масштабные внутренние проверки своей продукции. Особое внимание уделяется не только традиционным техническим аспектам, но и современным системам помощи водителю, автопилоту, а также вопросам кибербезопасности и хранения данных. Если в ходе ревизии обнаружится дефект, способный повлиять на безопасность, производитель обязан немедленно разработать и согласовать с регулятором план по отзыву автомобилей. Причем речь идет не о формальных процедурах, а о реальных действиях - власти требуют организовать добровольные отзывные кампании без промедления.

Интересно, что новые требования касаются не только крупных концернов, но и всех компаний, работающих на китайском рынке. Это создает дополнительную нагрузку на производителей, но одновременно повышает доверие к брендам, которые готовы открыто признавать и устранять свои ошибки. Местные органы власти, в свою очередь, получили поручение усилить контроль за исполнением новых правил и следить за тем, чтобы ни один случай не остался без внимания.

В последние годы китайские автомобили активно завоевывают позиции в России, и многие эксперты отмечают, что ужесточение стандартов в КНР может стать примером для других стран. Важно понимать: если раньше некоторые дефекты могли оставаться незамеченными или замалчиваться, теперь ситуация меняется. Производители вынуждены инвестировать в более тщательные проверки, а покупатели получают дополнительные гарантии безопасности. Кстати, похожие тенденции наблюдаются и в Европе, где, как отмечается в материале о росте интереса к китайским авто среди британских водителей, доверие к китайским брендам растет на фоне ужесточения контроля качества.

По имеющимся данным, результаты внутренних проверок должны быть переданы местным властям до конца 2026 года. Если выявленный дефект представляет угрозу, компания обязана не только уведомить регулятора, но и оперативно запустить отзывную кампанию. Важно, что под особым контролем окажутся системы автопилота и электронные помощники, а также вопросы защиты данных - это особенно актуально на фоне роста числа подключенных автомобилей. Для справки: ранее в Китае уже объявляли об отзыве 7 миллионов машин из-за проблем с дверными ручками, что стало одним из крупнейших подобных случаев в истории страны. Новые меры могут привести к еще большему количеству отзывов, но одновременно - к росту доверия к китайским автомобилям на мировом рынке.