Революция в космосе: китайские ученые испытали двустороннюю лазерную связь на расстоянии 400 000 км

Китай впервые наладил двустороннюю лазерную связь с Луной на 400 000 км

Впервые китайские инженеры реализовали двусторонний лазерный канал связи между Землей и Луной, что открывает новые возможности для передачи данных на огромных расстояниях. Это событие может повлиять на развитие будущих лунных программ и ускорить обмен научной информацией.

Впервые китайские инженеры реализовали двусторонний лазерный канал связи между Землей и Луной, что открывает новые возможности для передачи данных на огромных расстояниях. Это событие может повлиять на развитие будущих лунных программ и ускорить обмен научной информацией.

Успехи китайских ученых в создании двустороннего лазерного канала между Землей и Луной стали шагом вперед для мировой космонавтики. На расстоянии более 400 тысяч километров удалось обеспечить стабильную передачу данных, которая до сих пор была недоступна из-за технических ограничений традиционных радиоканалов.

В ходе эксперимента, проведенного центральным управлением прикладных инженерных технологий Китайской академии наук, скорость передачи информации с Земли на Луну достигла 1,25 Мбит/с, а в обратном направлении - 100 Мбит/с. Такой быстрый выход на канале особенно важен для лунных миссий: он позволяет оперативно отправлять на Землю большие объемы фотографий, видео и научных данных. Например, передача одного изображения в 8K по радиоканалу занимала 4-5 минут, лазерная система справляется с этим за 12 секунд.

Главная сложность - точность воздействия лазерного излучения. При расстоянии в сотни тысяч километров даже минимальная ошибка приводит к промаху на несколько километров. Для обеспечения результатов система следует за орбитальным прибором, погрешностями телескопа, атмосферными воздействиями и временем проверки сигнала. Благодаря этому наземному телескопу и космическому терминалу синхронизация происходит даже при движении.

Лазерная связь дает сразу несколько преимуществ по сравнению с радиоканалами: выше пропускная способность, уже луч, сложнее перехватить сигнал. Однако такие системы требуют практически идеальной точности и компактной аппаратуры. Китайский эксперимент – первый шаг к созданию полноценного оптического обмена между Землей и Луной.

Лазерная связь уже протестирована в ряде международных проектов, но именно китайским инженерам удалось обеспечить стабильный двусторонний канал на столь больших расстояниях. Это может ускорить развитие лунных программ, повысить качество научных исследований и снизить задержки при передаче данных. Если тенденция сохранится, в ближайшие годы оптические каналы могут стать стандартом для межпланетной связи, а опыт Китая - ориентиром для других стран, включая Россию.