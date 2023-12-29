Китай впервые в истории стал крупнейшим экспортером автомобилей (обогнал Германию и Японию)

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Японская газета Nikkei подсчитала, что в 2023 году Китай имеет все шансы стать крупнейшим в мире экспортером автомобилей. Отчасти своим успехом он обязан России, куда в этом году китайские автопроизводители поставили в 7 раз больше машин, чем годом ранее (730 тысяч единиц). В целом же объем автомобильного экспорта из Поднебесной за 11 месяцев 2023 года увеличился в 1,5 раза и достиг отметки в 4,41 машин. Для сравнения прежний лидер, Япония, за тот же период отправила в другие страны 3,99 млн автомобилей.

Япония на протяжении последних лет занимала лидирующие позиции на мировом автомобильном рынке. Лишь однажды, в 2016 году, первое место удалось занять Германии. Сейчас появился новый сильный конкурент. В 2021 году Китай обошел Южную Корею и занял третье место в мире по объему автомобильного экспорта. В 2022 году он пододвинул со второго места Германию. А уже к концу второго квартала 2023 года вплотную приблизился к Японии. Разрыв тогда составил всего 70 тысяч автомобилей в месяц. Для сравнения в 2022 году разница была в 2,5 раза больше – 171 тысяча автомобилей в месяц.

Помимо России китайские автопроизводители в 2023 году активно осваивали рынок Мексики. Поставки выросли на 71% до 330 тысяч автомобилей. Также серьезно вырос экспорт электрокаров в Европу и страны Юго-Восточной Азии. Более дешевые литий-ионные аккумуляторные элементы обеспечивают электрокарам из Поднебесной ощутимое преимущество в цене. И хотя литий, который является важной составляющей аккумуляторов, добывают за пределами Китая, страна лидирует на мировом рынке по его переработке.

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