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17 августа 2018, 15:55

Китаянка превратила тест-драйв в краш-тест BMW X1

Обычно дилеры предоставляют для тест-драйва автомобили в топовых комплектациях. Ведь главная цель такого мероприятия, продемонстрировать потенциальному клиенту все преимущества интересующей его модели. Жительница Гуанчжоу запомнит тест-драйв BMW X1 надолго, но совершенно по другой причине.
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Китаянка превратила тест-драйв в краш-тест BMW X1 BMW X1
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Женщина пришла в местный дилерский центр BMW, чтобы присмотреться к кроссоверу Х1. Однако, после завершения тест-драйва, когда надо было припарковать автомобиль на стоянке рядом с автосалоном, неожиданно что-то пошло не так. Возможно, женщину что-то отвлекло или она забыла нажать на педаль тормоза. Результат от этого не меняется.
 
Кроссовер атаковал двери шоу-рума. Но история на этом не закончилась. Находясь в шоке, незадачливая автомобилистка еще раз надавила на «газ» и въехала в автосалон, превратив тест-драйв в импровизированный краш-тест. 

BMW X1 с честью выдержал испытание. После удара в стойку дверей шоу-рума, а потом и в стену, обе передние двери кроссовера, по-прежнему, открывались. Ни водитель, ни пассажир, ни другие сотрудники автосалона, к счастью, серьезно не пострадали. А вот автомобилю и дилерскому центру требуется серьезный ремонт.
 
Как сообщают китайские журналисты, женщина уже согласилась взять на себя полную ответственность за случившееся. Сейчас страховая компания оценивает ущерб. Деньги, которые изначально планировалось потратить на покупку нового автомобиля, теперь пойдут на ремонт автосалона.

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Отзывы по теме
Форум BMW X1
Я так сильно не сгущал бы краски над данной моделью БМВ, как делают здесь некоторые, потому что машина на секундочку люкс класса и не просто очередной красивый кроссовер, а машина немецкого производителя, который ширпотреб не выпускает. Я, например, езжу на данном автомобиле уже больше двух лет и больших ...
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Пересел на эту красавицу с Гольфа 5. Давно хотел себе БМВ, но мне больше нравились авто гольф класса (были Опель Астра Г, Фольксваген Гольф 4, Фольксваген Гольф 5) . А на эту модель наткнулся буквально год назад, долго изучал форумы, чтобы поближе понять с чем придется иметь дело. В итоге остановился ...
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Китаянка превратила тест-драйв в краш-тест BMW X1
{{material_123778}}Женщина пришла в местный дилерский центр BMW, чтобы присмотреться к кроссоверу Х1. Однако, после завершения тест-драйва, когда надо было припарковать автомобиль на стоянке рядом с автосалоном, неожиданно что-то пошло не так. Возможно, женщину что-то отвлекло или она забыла нажать на педаль тормоза. Результат от этого не меняется. Кроссовер атаковал двери шоу-рума. Но история на этом не закончилась. Находясь в шоке, незадачливая автомобилистка еще раз надавила на «газ» и въехала в автосалон, превратив тест-драйв в импровизированный краш-тест. BMW X1 с честью выдержал испытание. После удара в стойку дверей шоу-рума, а потом и в стену, обе передние двери кроссовера, по-прежнему, открывались. Ни водитель, ни пассажир, ни другие сотрудники автосалона, к счастью, серьезно не пострадали. А вот автомобилю и дилерскому центру требуется серьезный ремонт. Как сообщают китайские журналисты, женщина уже согласилась взять на себя полную ответственность за случившееся. Сейчас страховая компания оценивает ущерб. Деньги, которые изначально планировалось потратить на покупку нового автомобиля, теперь пойдут на ремонт автосалона.
2018-08-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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