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17 августа 2018, 15:55
Китаянка превратила тест-драйв в краш-тест BMW X1
Обычно дилеры предоставляют для тест-драйва автомобили в топовых комплектациях. Ведь главная цель такого мероприятия, продемонстрировать потенциальному клиенту все преимущества интересующей его модели. Жительница Гуанчжоу запомнит тест-драйв BMW X1 надолго, но совершенно по другой причине.
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Кроссовер атаковал двери шоу-рума. Но история на этом не закончилась. Находясь в шоке, незадачливая автомобилистка еще раз надавила на «газ» и въехала в автосалон, превратив тест-драйв в импровизированный краш-тест.
BMW X1 с честью выдержал испытание. После удара в стойку дверей шоу-рума, а потом и в стену, обе передние двери кроссовера, по-прежнему, открывались. Ни водитель, ни пассажир, ни другие сотрудники автосалона, к счастью, серьезно не пострадали. А вот автомобилю и дилерскому центру требуется серьезный ремонт.
Как сообщают китайские журналисты, женщина уже согласилась взять на себя полную ответственность за случившееся. Сейчас страховая компания оценивает ущерб. Деньги, которые изначально планировалось потратить на покупку нового автомобиля, теперь пойдут на ремонт автосалона.
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