Китайцы дешевеют, а отечественные авто дорожают: июньская аналитика цен на новые машины
На региональном уровне изменения цен оказались неоднозначными. Самое значительное падение зафиксировано в Новгородской области (-11,5%, до 2,56 млн рублей), Республике Татарстан (-9,4%, до 2,67 млн) и Тверской области (-9%, до 1,78 млн). В то же время лидером по росту цен стала Липецкая область (+13%, до 2 млн рублей), вслед за ней – Ярославская (+11,9%, до 3,32 млн) и Оренбургская (+10%, до 2,66 млн). Москва остается самым дорогим регионом – средняя цена нового автомобиля здесь выросла на 1% и достигла 5,32 млн рублей. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области цены поднялись на 4%, до 3,17 млн рублей.
По итогам июня наибольшее снижение цен зафиксировано у Xcite X-Cross 7 (-3,4%, до 2,52 млн рублей), Lixiang L9 (-2,6%, до 8,32 млн), Solaris KRX (-1,8%, до 2,33 млн), Chery Tiggo 8 Pro Max (-1,8%, до 3,92 млн) и Haval M6 (-1,7%, до 2,24 млн). В то же время рост демонстрировали: внедорожник Tank 700 (+2,4%, до 11 млн рублей), кроссовер Haval F7 (+1,9%, до 3,33 млн) и Chery Tiggo 7 Pro Max (+1,5%, до 3,01 млн). Эксперты связывают такие колебания со спросом на новые или топовые версии.
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Транспортные музеи Петербурга: где старые автобусы рассказывают сказки, а поезда летают в будущее»
Летние каникулы – время для открытий, и Петербург предлагает юным любителям техники и истории окунуться в мир автомобильных, железнодорожных и трамвайных тайн. В городе работают четыре уникальных музея, где можно не просто посмотреть на старинные машины, но и «примерить» на себя роль машиниста поезда или пассажира ретро-вагона.Читать далее
-
04.07.2025, 15:46
Автомобили «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» стали намного безопаснее
С июня 2025 года в линейке коммерческих автомобилей Горьковского автозавода – «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» – стала доступна новая важная опция: фронтальные подушки безопасности. Читать далее
-
04.07.2025, 14:10
Петербург переживает сильнейшее наводнение: уровень воды превысил 180 см, парки и сады закрыты
Утром 4 июля 2025 года на петербургской дамбе зафиксирован подъем воды до рекордного для июля уровня – более 180 см. Если бы не комплекс защитных сооружений, очередного катастрофического наводнения было бы не избежать.Читать далее
-
04.07.2025, 13:28
Дилеры распродают запасы «прошлогодних» автомобилей: сколько еще осталось?
По данным «Автостата», в первом полугодии 2025 года в России было продано 530 тысяч новых легковых автомобилей. Однако почти две трети из них – 363 тысячи единиц (68,3%) – это машины 2024 года выпуска. Еще 23 тысячи автомобилей, реализованных за этот период, томились на складах дилеров с 2023 года. Именно на такие автомобили сейчас предлагают самые существенные скидки, пытаясь ускорить их реализацию.Читать далее
-
04.07.2025, 12:23
7 самых популярных новых кроссоверов в России в июне 2025 года
По данным агентства «Автостат», в июне 2025 года в России было продано 90 116 новых легковых автомобилей. Это на 27,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам первого летнего месяца 7 мест в десятке бестселлеров занимают кроссоверы.Читать далее
-
04.07.2025, 08:49
«Известия» протестировали Lada Niva Sport: главные достоинства и недостатки «зажигалки»
Lada Niva, которая уже почти полвека остается символом отечественного внедорожника, впервые получила спортивную версию под названием Sport. Изменения оказались самыми масштабными за всю историю модели: автомобиль получил новый двигатель, модернизированную заднюю подвеску и улучшенный интерьер.Читать далее
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