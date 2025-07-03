Китайцы дешевеют, а отечественные авто дорожают: июньская аналитика цен на новые машины

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Фото: freepik.com

Если в начале года цены на новые автомобили слегка росли, то начиная с марта, под влиянием специальных предложений и скидок от дилеров, наметилась тенденция к снижению. Особенно это касается официально поставляемых в Россию китайских моделей. К июню средние значения почти вернулись к уровню декабря 2024 года. Но в годовом выражении рост все еще сохраняется – на 2% выше показателя июня прошлого года. В то же время отечественные автомобили стали чуть дороже (+0,8% за месяц, до 1,57 млн рублей). Наиболее заметный рост цен наблюдается среди иномарок, ввезенных по параллельному импорту – здесь средняя стоимость выросла до 9,4 млн рублей.На региональном уровне изменения цен оказались неоднозначными. Самое значительное падение зафиксировано в Новгородской области (-11,5%, до 2,56 млн рублей), Республике Татарстан (-9,4%, до 2,67 млн) и Тверской области (-9%, до 1,78 млн). В то же время лидером по росту цен стала Липецкая область (+13%, до 2 млн рублей), вслед за ней – Ярославская (+11,9%, до 3,32 млн) и Оренбургская (+10%, до 2,66 млн). Москва остается самым дорогим регионом – средняя цена нового автомобиля здесь выросла на 1% и достигла 5,32 млн рублей. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области цены поднялись на 4%, до 3,17 млн рублей.

По итогам июня наибольшее снижение цен зафиксировано у Xcite X-Cross 7 (-3,4%, до 2,52 млн рублей), Lixiang L9 (-2,6%, до 8,32 млн), Solaris KRX (-1,8%, до 2,33 млн), Chery Tiggo 8 Pro Max (-1,8%, до 3,92 млн) и Haval M6 (-1,7%, до 2,24 млн). В то же время рост демонстрировали: внедорожник Tank 700 (+2,4%, до 11 млн рублей), кроссовер Haval F7 (+1,9%, до 3,33 млн) и Chery Tiggo 7 Pro Max (+1,5%, до 3,01 млн). Эксперты связывают такие колебания со спросом на новые или топовые версии.

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