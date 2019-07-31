Китайцы оперативно сняли лекала с российских броневиков «Тайфун»
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Как только машины появились на полигоне учебного центра сухопутных войск Корла Народно-освободительной армии Китая в Синьцзянском военном округе, они ту же были окружены китайскими техническими специалистами, которые оперативно провели замеры габаритных размеров и основных узлов.
Как отмечает Министерство обороны РФ, на китайском полигоне российские броневики К-4386-ПВО «Тайфун-ПВО» участвуют впервые. Равно как, по сути, это есть первый зарубежный показ новинки военной силы РФ со времени ее демонстрации на полигоне «Воронцовский» 726-го учебного центра ПВО сухопутных войск РФ в минувшем мае. Тогда, напомним, 2 новейших бронеавтомобиля проходили на полигоне этап опытной эксплуатации.
Что собой представляет броневик?
Согласно данным Минобороны, К-4386-ПВО «Тайфун-ПВО» предназначен для перевозки расчетов мобильных ПЗРК и прикрытие войсковых колонн, механизированных групп на марше и в местах стоянки. Параллельные задачи броневика - оперативная смена позиций расчетов мобильных зенитных комплексов, командирский автомобиль и автомобиль связи.
Бронеавтомобиль, как нетрудно догадаться, тяжелый – его полная масса превышает 14 тонн. Мощность силового агрегата - 350 л.с., ему «аккомпанирует» 9-ступенчатая коробка передач. Совместными «усилиями» эти узлы обеспечивают броневику разгон до максимальной скорости 105 км/ч. При этом запаса топлива хватает на преодоление марш-броска в 1200 км.
Решение об участии нескольких машин К-4386-ПВО «Тайфун-ПВО» в Армейских международных играх «Чистое небо» было принято в мае. Но для этого автомобили должны были успешно пройти опытную войсковую эксплуатацию. Причем, не только по части самого транспортного средства, но и радио-электронной базы. Судя по тому, что броневики все же добрались до КНР, с ходовыми испытаниями они справились «на отлично».
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