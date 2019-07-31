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31 июля 2019, 04:14

Китайцы оперативно сняли лекала с российских броневиков «Тайфун»

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С 3 по 17 августа 2019 года в Китае пройдут V юбилейные Армейские международные игры «Чистое небо». Россия, как и анонсировала ранее, привезла на них свои новые бронеавтомобили К-4386-ПВО «Тайфун-ПВО».
Китайцы оперативно сняли лекала с российских броневиков Тайфун

Как только машины появились на полигоне учебного центра сухопутных войск Корла Народно-освободительной армии Китая в Синьцзянском военном округе, они ту же были окружены китайскими техническими специалистами, которые оперативно провели замеры габаритных размеров и основных узлов.

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Здесь, как говорится, ничего нового, – плагиат в работе инженеров из-под Поднебесной широко известен. Аналогичным образом вездесущие китайцы работают на основных автоподиумах планеты, в результате чего со временем появляются клоны популярных японских и европейских моделей.

Как отмечает Министерство обороны РФ, на китайском полигоне российские броневики К-4386-ПВО «Тайфун-ПВО» участвуют впервые. Равно как, по сути, это есть первый зарубежный показ новинки военной силы РФ со времени ее демонстрации на полигоне «Воронцовский» 726-го учебного центра ПВО сухопутных войск РФ в минувшем мае. Тогда, напомним, 2 новейших бронеавтомобиля проходили на полигоне этап опытной эксплуатации.

Что собой представляет броневик?

Согласно данным Минобороны, К-4386-ПВО «Тайфун-ПВО» предназначен для перевозки расчетов мобильных ПЗРК и прикрытие войсковых колонн, механизированных групп на марше и в местах стоянки. Параллельные задачи броневика - оперативная смена позиций расчетов мобильных зенитных комплексов, командирский автомобиль и автомобиль связи.

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К-4386-ПВО «Тайфун-ПВО» являет собой модификацию эксплуатируемого в армии броневика «Тайфун-ВДВ». Основным отличием от базовой модели является так называемая турельная установка с пулеметом калибра 12,7 мм, а также наличие 2 люков в крыше - один используется стрелком-пулеметчиком, второй отдан в распоряжение стрелка-оператора ПЗРК, который может  вести огонь по беспилотным и простым летательным аппаратам. Экипаж - 5 человек: командир расчета, водитель-механик и 3 стрелка расчета ПЗРК.

Бронеавтомобиль, как нетрудно догадаться, тяжелый – его полная масса превышает 14 тонн. Мощность силового агрегата - 350 л.с., ему «аккомпанирует» 9-ступенчатая коробка передач. Совместными «усилиями» эти узлы обеспечивают броневику разгон до максимальной скорости 105 км/ч. При этом запаса топлива хватает на преодоление марш-броска в 1200 км.

Решение об участии нескольких машин К-4386-ПВО «Тайфун-ПВО» в Армейских международных играх «Чистое небо» было принято в мае. Но для этого автомобили должны были успешно пройти опытную войсковую эксплуатацию. Причем, не только по части самого транспортного средства, но и радио-электронной базы. Судя по тому, что броневики все же добрались до КНР, с ходовыми испытаниями они справились «на отлично».


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Китайцы оперативно сняли лекала с российских броневиков «Тайфун»
Как только машины появились на полигоне учебного центра сухопутных войск Корла Народно-освободительной армии Китая в Синьцзянском военном округе, они ту же были окружены китайскими техническими специалистами, которые оперативно провели замеры габаритных размеров и основных узлов. {{material_112844}} Здесь, как говорится, ничего нового, – плагиат в работе инженеров из-под Поднебесной широко известен. Аналогичным образом вездесущие китайцы работают на основных автоподиумах планеты, в результате чего со временем появляются клоны популярных японских и европейских моделей. Как отмечает Министерство обороны РФ, на китайском полигоне российские броневики К-4386-ПВО «Тайфун-ПВО» участвуют впервые. Равно как, по сути, это есть первый зарубежный показ новинки военной силы РФ со времени ее демонстрации на полигоне «Воронцовский» 726-го учебного центра ПВО сухопутных войск РФ в минувшем мае. Тогда, напомним, 2 новейших бронеавтомобиля проходили на полигоне этап опытной эксплуатации.Что собой представляет броневик?Согласно данным Минобороны, К-4386-ПВО «Тайфун-ПВО» предназначен для перевозки расчетов мобильных ПЗРК и прикрытие войсковых колонн, механизированных групп на марше и в местах стоянки. Параллельные задачи броневика - оперативная смена позиций расчетов мобильных зенитных комплексов, командирский автомобиль и автомобиль связи. {{material_119157}} К-4386-ПВО «Тайфун-ПВО» являет собой модификацию эксплуатируемого в армии броневика «Тайфун-ВДВ». Основным отличием от базовой модели является так называемая турельная установка с пулеметом калибра 12,7 мм, а также наличие 2 люков в крыше - один используется стрелком-пулеметчиком, второй отдан в распоряжение стрелка-оператора ПЗРК, который может  вести огонь по беспилотным и простым летательным аппаратам. Экипаж - 5 человек: командир расчета, водитель-механик и 3 стрелка расчета ПЗРК.Бронеавтомобиль, как нетрудно догадаться, тяжелый – его полная масса превышает 14 тонн. Мощность силового агрегата - 350 л.с., ему «аккомпанирует» 9-ступенчатая коробка передач. Совместными «усилиями» эти узлы обеспечивают броневику разгон до максимальной скорости 105 км/ч. При этом запаса топлива хватает на преодоление марш-броска в 1200 км. Решение об участии нескольких машин К-4386-ПВО «Тайфун-ПВО» в Армейских международных играх «Чистое небо» было принято в мае. Но для этого автомобили должны были успешно пройти опытную войсковую эксплуатацию. Причем, не только по части самого транспортного средства, но и радио-электронной базы. Судя по тому, что броневики все же добрались до КНР, с ходовыми испытаниями они справились «на отлично».
2019-07-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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