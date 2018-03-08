8 марта 2018, 13:50
Китайцы показали в Женеве свою Венеру
Китайский автопроизводитель LCVHI представил на мотор-шоу в Женеве полностью электрический четырехместный автомобиль Venere мощностью в 1 000 «лошадей».
Электрокар оснащен 4 электромоторами (по два на каждой оси) и комплектом литий-ионных аккумуляторов емкостью 100 кВт-ч. Суммарная мощность силовой установки превышает 1 000 л.с, а максимальный крутящий момент составляет 1 540 Нм. С места до «сотни» автомобиль разгоняется за 2,5 секунды. Максимальная скорость – 286 км/ч. Запаса хода аккумуляторов хватает на 650 километров пути.
Ранее мы писали
Международный женский день многие мужчины ждут с ужасом. Что подарить дорогой сердцу даме? Цветы, конфеты ...Читать далее
Венера – поистине божественна. В ней гармонично сочетаются итальянский дизайн и технологии Поднебесной. Автомобиль построен на шасси из углепластика, усиленном спереди и сзади алюминиевыми компонентами. Салон новинки отделан высококачественной кожей, а классические кнопки уступили место сенсорным панелям. Вместо боковых зеркал – камеры и экраны.
Представители LCVHI говорят, что Venere – это не прототип, а серийный образец. Производство автомобилей запустят в 2019 году в Турине. В ближайшем будущем модельный ряд пополнят компактный ситикар, кроссовер и минивен.
Компания LVCHI была создана два года назад в Шанхае. В ней работают 400 человек, причем 75% сотрудников занимаются исследованиями и разработками в области электрических автомобилей.
Читайте по теме
Подарок к 8 марта: ТОП-5 спорткаров для женщин
08.03.2018, 08:39
Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
07.03.2018, 00:11
Как в Ульяновске изготавливают шины Bridgestone
06.03.2018, 02:51
Кадры решают все. В Nissan это понимают
05.03.2018, 12:09
Когда эстонцы просят помощи на дороге?
05.03.2018, 07:52
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
03.03.2018, 21:44
Читайте по теме
Подарок к 8 марта: ТОП-5 спорткаров для женщин
08.03.2018, 08:39
Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
07.03.2018, 00:11
Как в Ульяновске изготавливают шины Bridgestone
06.03.2018, 02:51
Кадры решают все. В Nissan это понимают
05.03.2018, 12:09
Когда эстонцы просят помощи на дороге?
05.03.2018, 07:52
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
03.03.2018, 21:44
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Да, по правилам действительно водитель обязан быть пристегнутым, как собственно и пассажир. Но на деле получается, что в условиях города часто это правило игнорируется большинством водителей. А зря, если посмотреть на статистику, то есть ориентировочные данные, что если бы водители, которые попали в ...
| Кому: СергейСцепление это вообще такой странный механизм. Когда у меня не выжималось до конца, оборвались лепестки на корзине. Так что проверьте свою корзину возможно и у вас такая же проблема.
А чего вы вообще ожидали. Покатушки это всегда какие-то жертвы. Коробку поменять можно но эффект не измениться. Сцепление все равно будет вонять. Скорость делает свое дело. Привыкайте к запаху.| Кому: Вася
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное