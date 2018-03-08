8 марта 2018, 13:50

Китайцы показали в Женеве свою Венеру

Китайский автопроизводитель LCVHI представил на мотор-шоу в Женеве полностью электрический четырехместный автомобиль Venere мощностью в 1 000 «лошадей».
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  Китайцы показали в Женеве свою Венеру Китайцы показали в Женеве свою Венеру Китайцы показали в Женеве свою Венеру Китайцы показали в Женеве свою Венеру Китайцы показали в Женеве свою Венеру Китайцы показали в Женеве свою Венеру
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Электрокар оснащен 4 электромоторами (по два на каждой оси) и комплектом литий-ионных аккумуляторов емкостью 100 кВт-ч. Суммарная мощность силовой установки превышает 1 000 л.с, а максимальный крутящий момент составляет 1 540 Нм. С места до «сотни» автомобиль разгоняется за 2,5 секунды. Максимальная скорость – 286 км/ч. Запаса хода аккумуляторов хватает на 650 километров пути.

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Габаритная длина электрокара составляет 5 150 мм, ширина – 2120 мм, высота – 1418 мм, а размер колесной базы – 3 040 мм. Таким образом, китайский седан приближается по размерам к Mercedes-Benz S-Class. Похож у моделей и коэффициент аэродинамического сопротивления (0,28Cd). Масса автомобиля – 2 100 килограмм. 

Венера – поистине божественна. В ней гармонично сочетаются итальянский дизайн и технологии Поднебесной. Автомобиль построен на шасси из углепластика, усиленном спереди и сзади алюминиевыми компонентами. Салон новинки отделан высококачественной кожей, а классические кнопки уступили место сенсорным панелям. Вместо боковых зеркал – камеры и экраны.

Представители LCVHI говорят, что Venere – это не прототип, а серийный образец. Производство автомобилей запустят в 2019 году в Турине. В ближайшем будущем модельный ряд пополнят компактный ситикар, кроссовер и минивен.

Компания LVCHI была создана два года назад в Шанхае. В ней работают 400 человек, причем 75% сотрудников занимаются исследованиями и разработками в области электрических автомобилей.

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Китайцы показали в Женеве свою Венеру
Электрокар оснащен 4 электромоторами (по два на каждой оси) и комплектом литий-ионных аккумуляторов емкостью 100 кВт-ч. Суммарная мощность силовой установки превышает 1 000 л.с, а максимальный крутящий момент составляет 1 540 Нм. С места до «сотни» автомобиль разгоняется за 2,5 секунды. Максимальная скорость – 286 км/ч. Запаса хода аккумуляторов хватает на 650 километров пути.{{material_122697}}Габаритная длина электрокара составляет 5 150 мм, ширина – 2120 мм, высота – 1418 мм, а размер колесной базы – 3 040 мм. Таким образом, китайский седан приближается по размерам к Mercedes-Benz S-Class. Похож у моделей и коэффициент аэродинамического сопротивления (0,28Cd). Масса автомобиля – 2 100 килограмм. Венера – поистине божественна. В ней гармонично сочетаются итальянский дизайн и технологии Поднебесной. Автомобиль построен на шасси из углепластика, усиленном спереди и сзади алюминиевыми компонентами. Салон новинки отделан высококачественной кожей, а классические кнопки уступили место сенсорным панелям. Вместо боковых зеркал – камеры и экраны.Представители LCVHI говорят, что Venere – это не прототип, а серийный образец. Производство автомобилей запустят в 2019 году в Турине. В ближайшем будущем модельный ряд пополнят компактный ситикар, кроссовер и минивен.Компания LVCHI была создана два года назад в Шанхае. В ней работают 400 человек, причем 75% сотрудников занимаются исследованиями и разработками в области электрических автомобилей.
2018-03-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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