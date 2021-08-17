Китайцы поставили на экспорт столько же машин, сколько россияне приобрели для себя
Это, по данным CAAM, на 19,3% больше, чем год назад. При этом доля моделей на электрической тяге в общем экспортном потоке составила 31,5%.
Как информирует портал 110km.ru, столько же автомобилей (1 003 389 ед.) за 7 месяцев 2021-го было реализовано через сеть российских официальных дилеров.
Данные Китайской ассоциации производителей автомобилей впечатляют: за истекший период продажи автомобилей на родине достигли уровня почти 14,76 млн ед.
Очередной рекорд был поставлен в прошедшем месяце, когда китайские автопроизводители экспортировали около 174 000 автомобилей. Таким образом, реализация машин вне рынка КНР увеличилась на 180% в годовом исчислении и на 9,8% в месячном исчислении.
В CAAM информируют, что достичь рекордного уровня экспортных продаж стало возможным на фоне продолжающегося восстановления мирового авторынка.
- 1 170 000 РCadillac SRX 2011 в Москве
- 850 000 РГАЗ ГАЗель Next 2021 в Москве
- 300 000 РГАЗ ГАЗель 3302 2019 в Москве
- 4 200 000 РMercedes G-класс AMG 2013 в Москве
- 1 350 000 РMercedes M-класс 2006 в Москве
- 577 777 РVolkswagen Jetta 2012 в Москве
- 2 935 000 РChevrolet Tahoe 2016 в Москве
- 620 000 РPeugeot 3008 2012 в Москве
- 200 000 РВАЗ (Lada) 1111 Ока 1998 в Москве
- 650 000 РChevrolet Corvette 2014 в Москве
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