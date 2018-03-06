6 марта 2018, 12:56

Китайцы построили 1350-сильный гиперкар

Китайская компания Techrules привезла в Женеву трековый гибридный гиперкар Ren RS, оснащенный дизель-электрической установкой с шестью электромоторами суммарной мощностью более 1 300 лошадиных сил.
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  Китайцы построили 1350-сильный гиперкар Китайцы построили 1350-сильный гиперкар Китайцы построили 1350-сильный гиперкар Китайцы построили 1350-сильный гиперкар Китайцы построили 1350-сильный гиперкар Китайцы построили 1350-сильный гиперкар
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Дизайн новинки разрабатывал легендарный Джорджетто Джуджаро, который за последние полвека создал облик десятков автомобилей от AlfaRomeo GTA в 1965-м до Bugatti Veyron в 2006 году. Супергибрид представляет собой монококк, выполненный из углеродного волокна. Масса автомобиля составляет 1 854 килограмма. 

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В движение гиперкар приводят дизель-электрическая гибридная силовая установка. В ее состав входят 6 электромоторов (2 на передней оси и 4 – на задней) и блок аккумуляторных батарей емкостью 28,4 кВт-ч, который заряжается от двух 80-киловаттных микротурбин. Мощность всей силовой установки равна 1 305 л.с., а максимальный крутящий момент – 2 340 Нм. Топливный бак Techrules Ren RS объемом 80 литров позволяет проезжать без дозаправки до 1 170 км. Разгон от нуля до 100 км/ч занимает 3 секунды, а максимальная скорость супергибрида составляет 330 км/ч.

Techrules Ren RS выпустят небольшой партией. Избранные покупатели получат свои трековые гиперкары в течение ближайших пары лет. Кроме того, компания Techrules рассматривает возможность мелкосерийного производства модели. В настоящее время выпускается дорожная версия Techrules Ren (без приставки RS). Она немного отличается внешне от трековой модификации, а в салоне гиперкара можно установить два пассажирских сидения. В состав ее силовой установки также входит 6 электромоторов. 

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Китайцы построили 1350-сильный гиперкар
Дизайн новинки разрабатывал легендарный Джорджетто Джуджаро, который за последние полвека создал облик десятков автомобилей от AlfaRomeo GTA в 1965-м до Bugatti Veyron в 2006 году. Супергибрид представляет собой монококк, выполненный из углеродного волокна. Масса автомобиля составляет 1 854 килограмма. {{material_115886}}В движение гиперкар приводят дизель-электрическая гибридная силовая установка. В ее состав входят 6 электромоторов (2 на передней оси и 4 – на задней) и блок аккумуляторных батарей емкостью 28,4 кВт-ч, который заряжается от двух 80-киловаттных микротурбин. Мощность всей силовой установки равна 1 305 л.с., а максимальный крутящий момент – 2 340 Нм. Топливный бак Techrules Ren RS объемом 80 литров позволяет проезжать без дозаправки до 1 170 км. Разгон от нуля до 100 км/ч занимает 3 секунды, а максимальная скорость супергибрида составляет 330 км/ч.Techrules Ren RS выпустят небольшой партией. Избранные покупатели получат свои трековые гиперкары в течение ближайших пары лет. Кроме того, компания Techrules рассматривает возможность мелкосерийного производства модели. В настоящее время выпускается дорожная версия Techrules Ren (без приставки RS). Она немного отличается внешне от трековой модификации, а в салоне гиперкара можно установить два пассажирских сидения. В состав ее силовой установки также входит 6 электромоторов. 
2018-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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