6 марта 2018, 12:56
Китайцы построили 1350-сильный гиперкар
Китайская компания Techrules привезла в Женеву трековый гибридный гиперкар Ren RS, оснащенный дизель-электрической установкой с шестью электромоторами суммарной мощностью более 1 300 лошадиных сил.
Дизайн новинки разрабатывал легендарный Джорджетто Джуджаро, который за последние полвека создал облик десятков автомобилей от AlfaRomeo GTA в 1965-м до Bugatti Veyron в 2006 году. Супергибрид представляет собой монококк, выполненный из углеродного волокна. Масса автомобиля составляет 1 854 килограмма.
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Techrules Ren RS выпустят небольшой партией. Избранные покупатели получат свои трековые гиперкары в течение ближайших пары лет. Кроме того, компания Techrules рассматривает возможность мелкосерийного производства модели. В настоящее время выпускается дорожная версия Techrules Ren (без приставки RS). Она немного отличается внешне от трековой модификации, а в салоне гиперкара можно установить два пассажирских сидения. В состав ее силовой установки также входит 6 электромоторов.
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Футбольных болельщиков Чемпионата мира будут развозить МАЗы
03.03.2018, 16:43
В страховую без мужчины. Какой полис выбрать женщине?
02.03.2018, 10:40
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Комментарии пользователей
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