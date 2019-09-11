11 сентября 2019, 11:30
Китайцы построили гиперкар быстрее Bugatti Chiron
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На автосалоне во Франкфурте компания Hongqi представила прототип гибридного гиперкара Hongqi S9, который набирает первую «сотню» за 1,9 секунды и может разогнаться до 400 км/ч.
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На автосалон во Франкфурт Hongqi привезла сразу два концепт-кара: большой электрический кроссовер E115 и гиперкар S9. О вседорожнике известно немного. Внешне он навевает ассоциации с Rolls-Royce Cullinan, что неудивительно. Ведь нынешний шеф-дизайнер FAW Джайлс Тейлор раньше работал в Rolls-Royce. Мощность электрической силовой установки не уточняется, но заряда аккумуляторов должно хватить на 600 километров пути. Прототип оснащен автопилотом, но до серийного производства ему еще далеко.
Гораздо перспективнее выглядит гиперкар Hongqi S9, сборку которого могут наладить уже в следующем году. Автомобиль получил гибридную силовую установку на базе 4,0-литрового V8. Ее суммарная отдача превышает 1 400 л.с. С места до «сотни» гиперкар может разогнаться за 1,9 секунды. Его максимальная скорость составляет 400 км/ч. Для сравнения базовый Bugatti Chiron тратит на спринт 2,5 секунды, а разгоняется максимум до 380 км/ч.
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Цитата:| Кому: kid011
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