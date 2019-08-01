1 августа 2019, 08:45
Китайцы представили кроссовер будущего с девятью дверями
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Китайский стартап Human Horizons продемонстрировал футуристичный концептуальный кроссовер. Компания специализируется на создании электромобилей. Руководить разработкой новой модели будет Марк Стэнтон, который еще недавно возглавлял подразделение спецпроектов SVO в Jaguar Land Rover.
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Концепт-кар HiPhi 1 – первый автомобиль компании. За техническую часть отвечал Марк Стэнтон, который раньше работал в Ford, а также в Jaguar Land Rover, где еще совсем недавно возглавлял отдел спецпроектов (SVO). Концепт-кар оснастили 562 датчиками, являющимися частью системы автономного управления «высокого уровня». Датчики и камеры будут следить не только за ситуацией вокруг автомобиля, но и смогут контролировать его высокотехнологичный салон с помощью системы распознавания лиц и датчиков запаха.
Все 9 дверей концепта HiPhi 1 оборудованы электроприводом. Боковые двери не имеют ручек и открываются, как «крылья чайки», по команде системы распознавания лиц, управлять которой можно со смартфона. Автомобиль сможет взаимодействовать с другими участниками движения. Например, он будет проецировать на асфальт полосы «зебры», показывая пешеходам, что можно безопасно перейти улицу. Оптика концепт-кара состоит из сотен светодиодов и может проецировать на дорогу или стены не только картинки, но и текстовые сообщения.
Дизайн новинки выполнен в соответствии с китайскими вкусами. Автомобиль представляет собой купеобразный кроссовер с 3-рядной компоновкой салона. В конструкции автомобиля использовалось сочетание высокопрочной стал и алюминия. Аккумулятор расположен под полом. Отсутствие традиционного ДВС позволило при общей длине в 5,2 метра (как у Range Rover) существенно увеличить пространство в салоне. Несмотря на внушительные габариты и массу свыше 2 тонн автомобиль имеет коэффициент аэродинамического сопротивления равный 0,28.
Серийный вариант получит версии с задним и полным приводом. Во втором случае кроссовер оснастят двумя электромоторами суммарной отдачей 268 л.с. и комплектом аккумуляторных батарей емкостью 96 кВт-ч. Разгон с места до 100 км/ч займет не более 3,9 секунды. Дальность хода – максимум 645 километров (по оптимистичному циклу NEDC). Серийное производство начнется в 2021 году. На первом этапе автомобиль будут продавать только в Китае. Но у компании Human Horizons амбициозные планы и в долгосрочной перспективе электромобили могут появиться на глобальном рынке.
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