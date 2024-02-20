Китайцы придумали новую опцию для ленивых водителей. Автомобиль сам стряхивает с себя снег
Фото: Nio
Фото: Nio
Фото: Nio
Фото: Nio
Фото: Nio
Фото: Nio
Фото: Nio
Фото: Nio
В опубликованном накануне видео, Nio ET9 демонстрирует новую оригинальную функцию. Гидравлическая подвеска не только позволяет менять дорожный просвет, но и может раскачивать кузов из стороны в сторону. Благодаря такой раскачке огромный седан избавляется от снега. Правда, фокус сработает только, если снег достаточно рыхлый.
Напомним, габаритные размеры флагманского Nio ET9 составляют: длина – 5323 мм, ширина – 2 016 мм, высота – 1 620 мм, расстояние между осями – 3 250 мм. В движение его приводит два электромотора суммарной отдачей свыше 700 л.с. Емкость тяговой батареи солидная – 120 кВт-ч. За пять минут аккумуляторы можно подзарядить на 255 километров пути. Предзаказы уже принимают. Цена – от 800 тысяч юаней или порядка 10,4 млн рублей в пересчете по текущему курсу.
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20.02.2024, 15:28
Как идет подготовка к возобновлению производства Lada Largus. Первое официальное фото
В августе 2023 года в Тольятти собрали последние экземпляры Lada Largus, затем производственные линии начали переносить в Ижевск. Сейчас АвтоВАЗ опубликовал первое фото с конвейера.Читать далее
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20.02.2024, 14:57
Гонщик показал идеальные «Жигули» для ралли: 180 сил, секвентальная коробка и кастомная подвеска
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20.02.2024, 13:03
Пожарные тушили Lada Priora в Кудрово. Их ждала жуткая находка
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20.02.2024, 11:21
Автомобили с самыми надежными в мире моторами. Список из 30 моделей
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-
20.02.2024, 08:45
Новый российский автомобиль вновь оказался китайским. Рассказываем, что за машина
Калининградский «Автотор» анонсировал новую модель, название которой решили писать кириллицей – «Амберавто А5». По словам пресс-службы, новинка сочетает в себе европейскую сдержанность и элементы восточной экспрессии. И действительно, это совместная китайско-французская разработка.Читать далее
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