Китайцы придумали новую опцию для ленивых водителей. Автомобиль сам стряхивает с себя снег

Ранее мы писали BMW научила автомобили включать поворотники взглядом. Как это работает? Компания BMW пообещала добавить в автомобили 2024 модельного года новую технологию, которая позволит включать ... Читать далее

Внешность седана Nio ET9 уже пару месяц не является секретом. Изображения автомобиля и его базовые характеристики опубликовали еще в декабре прошлого года. Тем не менее, до запуска в серию Nio ET9 появляется на публике исключительно в камуфляжной оклейке. Производитель завершает дорожные тесты, старт продаж запланирован на начало 2025 года.

В опубликованном накануне видео, Nio ET9 демонстрирует новую оригинальную функцию. Гидравлическая подвеска не только позволяет менять дорожный просвет, но и может раскачивать кузов из стороны в сторону. Благодаря такой раскачке огромный седан избавляется от снега. Правда, фокус сработает только, если снег достаточно рыхлый.

Напомним, габаритные размеры флагманского Nio ET9 составляют: длина – 5323 мм, ширина – 2 016 мм, высота – 1 620 мм, расстояние между осями – 3 250 мм. В движение его приводит два электромотора суммарной отдачей свыше 700 л.с. Емкость тяговой батареи солидная – 120 кВт-ч. За пять минут аккумуляторы можно подзарядить на 255 километров пути. Предзаказы уже принимают. Цена – от 800 тысяч юаней или порядка 10,4 млн рублей в пересчете по текущему курсу.

Фото: Nio

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах