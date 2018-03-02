2 марта 2018, 17:12
Китайцы рассекретили 7-местный Jeep Grand Commander
В Сети появились фотографии и видео нового большого внедорожника Jeep Grand Commander, предназначенного для китайского рынка. Публичная премьера новинки состоится в апреле на автосалоне в Пекине.
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Дизайн новинки очень напоминает Grand Cherokee, хотя есть и много отличий. Фары Коммандера прямоугольной формы в стиле концепта Jeep Yuntu, также внедорожник получил другую более узкую радиаторную решетку и увеличенное окно багажной двери. Салон имеент 7-местную компоновку.
Моторная гамма нового Grand Commander пока неизвестна. Внедорожник, возможно, оснастят 2,0-литровым бензиновым наддувным двигателем, который будет предлагаться в двух вариантах мощности: 234 л.с. и 265 л.с. Обе версии будут сочетаться с 9-диапазонной автоматической коробкой передач ZF. Привод – передний или полный.
Сборку Jeep Grand Commander наладят в Китае. Стоимость новинки составит от 239 900 до 330 800 юаней или по действующему курсу от 2 150 000 до 2 950 000 рублей.
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Комментарии пользователей
Sarah Pena03.03.2018 02:59
3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
Подро6нОcти нa vk.cc/ 7MglUw
3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
Подро6нОcти нa vk.cc/ 7MglUw
Подро6нОcти нa vk.cc/ 7MglUw
3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
Подро6нОcти нa vk.cc/ 7MglUw
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