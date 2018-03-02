2 марта 2018, 17:12

Китайцы рассекретили 7-местный Jeep Grand Commander

В Сети появились фотографии и видео нового большого внедорожника Jeep Grand Commander, предназначенного для китайского рынка. Публичная премьера новинки состоится в апреле на автосалоне в Пекине.
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  Китайцы рассекретили 7-местный Jeep Grand Commander Jeep Китайцы рассекретили 7-местный Jeep Grand Commander Jeep Китайцы рассекретили 7-местный Jeep Grand Commander Jeep Китайцы рассекретили 7-местный Jeep Grand Commander
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Большой 7-местный внедорожник Jeep Grand Commander составит конкуренцию Volkswagen Teramont и Toyota Highlander. Габаритные размеры уже известны: длина – 4 873 мм, а ширина – 1 892 мм, а размер колесной базы – 2 800 мм. Таким образом, автомобиль получится на 45 мм длиннее Grand Cherokee, но колесная база у Grand Commander на 115 м меньше, чем у "собрата".

Дизайн новинки очень напоминает Grand Cherokee, хотя есть и много отличий. Фары Коммандера прямоугольной формы в стиле концепта Jeep Yuntu, также внедорожник получил другую более узкую радиаторную решетку и увеличенное окно багажной двери. Салон имеент 7-местную компоновку. 

Моторная гамма нового Grand Commander пока неизвестна. Внедорожник, возможно, оснастят 2,0-литровым бензиновым наддувным двигателем, который будет предлагаться в двух вариантах мощности: 234 л.с. и 265 л.с. Обе версии будут сочетаться с 9-диапазонной автоматической коробкой передач ZF. Привод – передний или полный.

Сборку Jeep Grand Commander наладят в Китае. Стоимость новинки составит от 239 900 до 330 800 юаней или по действующему курсу от 2 150 000 до 2 950 000 рублей.
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Комментарии
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Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Sarah Pena03.03.2018 02:59
3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
Подро6нОcти нa vk.cc/ 7MglUw


3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
Подро6нОcти нa vk.cc/ 7MglUw
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Игнат Озеров
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Китайцы рассекретили 7-местный Jeep Grand Commander
{{material_122296}}Большой 7-местный внедорожник Jeep Grand Commander составит конкуренцию Volkswagen Teramont и Toyota Highlander. Габаритные размеры уже известны: длина – 4 873 мм, а ширина – 1 892 мм, а размер колесной базы – 2 800 мм. Таким образом, автомобиль получится на 45 мм длиннее Grand Cherokee, но колесная база у Grand Commander на 115 м меньше, чем у "собрата".Дизайн новинки очень напоминает Grand Cherokee, хотя есть и много отличий. Фары Коммандера прямоугольной формы в стиле концепта Jeep Yuntu, также внедорожник получил другую более узкую радиаторную решетку и увеличенное окно багажной двери. Салон имеент 7-местную компоновку. Моторная гамма нового Grand Commander пока неизвестна. Внедорожник, возможно, оснастят 2,0-литровым бензиновым наддувным двигателем, который будет предлагаться в двух вариантах мощности: 234 л.с. и 265 л.с. Обе версии будут сочетаться с 9-диапазонной автоматической коробкой передач ZF. Привод – передний или полный.Сборку Jeep Grand Commander наладят в Китае. Стоимость новинки составит от 239 900 до 330 800 юаней или по действующему курсу от 2 150 000 до 2 950 000 рублей.
2018-03-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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